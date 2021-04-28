快訊

14年婚姻破裂！出差返國自主管理「妻沒煮三餐」 男訴離婚獲准

一天沒來就會想念的咖啡館 睡到自然醒也可好好品嚐早餐

聯合新聞網 / 時尚漫旅
圖:秘食COFFEE 林口文化店。(圖/秘食COFFEE提供)
圖:秘食COFFEE 林口文化店。(圖/秘食COFFEE提供)

想創造一個就算睡到自然醒也可以好好品嚐一份美好的早餐，秘食是一群單純愛吃早午餐、喜歡喝咖啡的大孩子所創立的，不會說自己是經驗多麼豐富的廚師，能夠做的，只是像母親單純的為孩子們用心準備的料理一樣，看到孩子笑容就足夠了，秘食COFFEE的成立，希望能讓喜歡秘食的朋友，擁有一個舒適、放鬆的空間。

而秘食推出的餐點如「美味拼盤」、「熱壓吐司」、「蔬食沙拉」、「法式薄餅」及義式咖啡、特色飲品、鮮萃茶、餐點也以低油、低脂、低鹽為宗旨，努力保留「食物」的原味，盡力讓每位秘友們吃到的都是健康、無負擔的食物，而不僅僅只是美味的「食品」而已。在秘食，有美味豐盛的三明治、輕鬆健康的木盆沙拉以及人氣滿檔的美式拼盤，甚至還有高貴不貴的法式薄餅，秘友們一定能找到開啟美好一天的能量，秘食把美食都放在這裏了，自己來尋找你要的那一杯咖啡吧！

不論是享受一個人的早晨，或是跟三五好友來個歡樂的早午餐約會，能讓喜歡秘食的朋友，擁有一個舒適、放鬆的空間，配上咖啡、茶、早午餐、甜點，成為你一天沒來就會想念的餐廳、一間咖啡館。

圖:秘食「美味拼盤」現煎雞腿排，皮脆多汁。
圖:秘食「美味拼盤」現煎雞腿排，皮脆多汁。

《時尚漫旅29》
《時尚漫旅29》

延伸閱讀

花蓮3大秘境不藏私！夢幻湖好仙，還有免人擠人的海灘、森林系景點爽打卡

台中金牌主廚早午餐！ 不吃裝潢重內涵，嚐出食物的美好原味

上海巡禮／咖啡館最多城上海 台商店消失中

台北／板橋JAG這個浮洲 露營風咖啡館大啖古早味米食

相關新聞

迷你鈴鹿賽道-傳奇賽道的演進

高雄近年來致力於觀光發展，不僅有駁二等地方文創的產生，高雄最大型體驗型購物中心「大魯閣草衙道」的成立，也為高雄市的觀光注入了一股新血，要讓遊客體驗最頂級的休閒娛樂！

一天沒來就會想念的咖啡館 睡到自然醒也可好好品嚐早餐

想創造一個就算睡到自然醒也可以好好品嚐一份美好的早餐，秘食是一群單純愛吃早午餐、喜歡喝咖啡的大孩子所創立的，不會說自己是經驗多麼豐富的廚師，能夠做的，只是像母親單純的為孩子們用心準備的料理一樣，看到孩子笑容就足夠了，秘食COFFEE的成立，希望能讓喜歡秘食的朋友，擁有一個舒適、放鬆的空間。

跨越國度的早餐旅人 職人日式究極「生」味 ｘ 茶記必點法蘭西多士

2020年為煙波國際觀光集團早餐品牌『煙波早堂』企劃元年，主打豐富的全球在地化特色早餐及人文底蘊。繼在地獨門料理、米其林聯名刈包到暖心奉湯，無一不受饕客好評迴響，秉持著為廣大旅客網羅好料理的精神，遵循品牌概念跨國界一次推出日式、港式招牌料理，準備讓煙波旅客在旗下飯店的早餐餐檯上閱覽異國風情，讓旅客身歷其境，撫慰無法出國旅遊的遺憾。此次特別引進日式生吐司名店「SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司專門店」及「平崎吐司」，即日起至 6 月 30 日每週六、日於集團旗下指定飯店早餐時段供應，平日早餐時段則由煙波主廚團隊研製推出港式招牌茶點－法蘭西多士，讓旅客用味蕾秒飛香港，品嚐道地的傳統點心。

大稻埕碼頭貨櫃市集開幕典禮 暨繽紛河岸派對

全新大稻埕碼頭貨櫃市集2021年4月9日重新盛大開幕，由深耕文化藝術產業的時藝多媒體進駐營運，除了有「金色三麥」、「哈辣兄弟」美墨餐廳、日式大阪燒「炎炎」等各國料理進駐貨櫃市集外，更注入強大的藝術能量，未來將舉辦假日文創市集、與IP快閃店、戶外電影院、兒童科學營、與各國駐台辦事處共同推廣文化活動，將台灣文化與異國文化共融於此，再次翻轉大稻埕河岸新藝象！

日勝生加賀屋春季料理 綠意盎然中的美味

春天腳步到來進入乍暖還寒時節，大地甦醒生長，日勝生加賀屋追隨時序變化於4/7起推出春季料理，晚餐會席料理「草若葉」是小草冒新芽的意思，以「萬物蓬勃的春天，花草嫩葉萌生綠意盎然」為意象，料理長選用台灣在地及日本的當季食材，除了可見清新充滿春天氣息的氛圍，品嚐時更能感受料理長和師傅們的精心製作，洋溢幸福滋味。

最佳景觀奢華旅宿！都市中的世外桃源 細緻品味高雅氛圍

身處繁華的台北城，卻坐擁大片綠意景觀，來到台北士林萬麗酒店，彷彿步入世外桃源，遠離了城市的喧囂，靜靜享受以玫瑰作為設計主軸的高雅氛圍，沾染「萬麗專屬」紫蘇調香氛的清新氣息，無論寢居空間、用餐環境、健身器材及頂樓無邊際泳池，皆能讓您品味非凡的美好旅程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。