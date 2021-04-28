一天沒來就會想念的咖啡館 睡到自然醒也可好好品嚐早餐

想創造一個就算睡到自然醒也可以好好品嚐一份美好的早餐，秘食是一群單純愛吃早午餐、喜歡喝咖啡的大孩子所創立的，不會說自己是經驗多麼豐富的廚師，能夠做的，只是像母親單純的為孩子們用心準備的料理一樣，看到孩子笑容就足夠了，秘食COFFEE的成立，希望能讓喜歡秘食的朋友，擁有一個舒適、放鬆的空間。

而秘食推出的餐點如「美味拼盤」、「熱壓吐司」、「蔬食沙拉」、「法式薄餅」及義式咖啡、特色飲品、鮮萃茶、餐點也以低油、低脂、低鹽為宗旨，努力保留「食物」的原味，盡力讓每位秘友們吃到的都是健康、無負擔的食物，而不僅僅只是美味的「食品」而已。在秘食，有美味豐盛的三明治、輕鬆健康的木盆沙拉以及人氣滿檔的美式拼盤，甚至還有高貴不貴的法式薄餅，秘友們一定能找到開啟美好一天的能量，秘食把美食都放在這裏了，自己來尋找你要的那一杯咖啡吧！

不論是享受一個人的早晨，或是跟三五好友來個歡樂的早午餐約會，能讓喜歡秘食的朋友，擁有一個舒適、放鬆的空間，配上咖啡、茶、早午餐、甜點，成為你一天沒來就會想念的餐廳、一間咖啡館。

圖:秘食「美味拼盤」現煎雞腿排，皮脆多汁。