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跨越國度的早餐旅人 職人日式究極「生」味 ｘ 茶記必點法蘭西多士

聯合新聞網 / 時尚漫旅
煙波國際觀光集團此次與 SAKImoto合作，希望讓煙波的旅客感受品牌創辦人對愛女的情感及料理溫度，亦將頂級好味呈獻給煙波旅客。(煙波國際觀光集團提供)
煙波國際觀光集團此次與 SAKImoto合作，希望讓煙波的旅客感受品牌創辦人對愛女的情感及料理溫度，亦將頂級好味呈獻給煙波旅客。(煙波國際觀光集團提供)

2020年為煙波國際觀光集團早餐品牌『煙波早堂』企劃元年，主打豐富的全球在地化特色早餐及人文底蘊。繼在地獨門料理、米其林聯名刈包到暖心奉湯，無一不受饕客好評迴響，秉持著為廣大旅客網羅好料理的精神，遵循品牌概念跨國界一次推出日式、港式招牌料理，準備讓煙波旅客在旗下飯店的早餐餐檯上閱覽異國風情，讓旅客身歷其境，撫慰無法出國旅遊的遺憾。此次特別引進日式生吐司名店「SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司專門店」及「平崎吐司」，即日起至 6 月 30 日每週六、日於集團旗下指定飯店早餐時段供應，平日早餐時段則由煙波主廚團隊研製推出港式招牌茶點－法蘭西多士，讓旅客用味蕾秒飛香港，品嚐道地的傳統點心。

平崎吐司經過多次的測試及改良，發展為具有台灣味的生吐司品牌，口感濕潤綿密，讓人一口接著一口停不下來。(煙波國際觀光集團提供)
平崎吐司經過多次的測試及改良，發展為具有台灣味的生吐司品牌，口感濕潤綿密，讓人一口接著一口停不下來。(煙波國際觀光集團提供)

在台灣帶起生吐司熱度的「SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司專門店」，風潮背後是一段愛女心切的溫馨故事，為了讓愛女嚐到新鮮且不易引發過敏的吐司，創辦人花了2年時間鑽研獨門手法，注重每一樣成份、製程及發酵方式，避免使用雞蛋及牛奶，跳脫框架用心打造蛋奶過敏兒也能放心食用的天然生吐司！「平崎吐司」幕後團隊起心動念的契機，是在日本旅遊時無意間吃到生吐司後為之驚艷，進而想將這美味在台灣落地重現，在經過多時的食材尋覓、配方研發及反覆試做，富有台灣味的生吐司品牌就此誕生，品牌意象也蘊涵了幕後團隊對台灣這片土地的情感投注。不同國度的時空背景卻對生吐司有同樣堅持的精神，煙波集團藉此將兩大生吐司品牌引進飯店早餐，要讓旅客體驗別具匠心的「究極生味」。

SAKImoto用職人出品的究極「生」味，開啟旅客新一天的扉頁， 富有儀式感的早餐美學，為每趟旅程帶來味蕾豐富的五感饗宴。(煙波國際觀光集團提供)
SAKImoto用職人出品的究極「生」味，開啟旅客新一天的扉頁， 富有儀式感的早餐美學，為每趟旅程帶來味蕾豐富的五感饗宴。(煙波國際觀光集團提供)

除了聯手知名品牌推出期間限定早餐，煙波主廚團隊也以異國點心為發想，研製港式傳統茶點－法蘭西多士，將粗粒花生醬夾入質地溫潤的吐司，外皮汲滿濃稠滑順的香草鮮奶油蛋液，再入鍋薄油酥炸至金黃色，包裹的蛋液瞬間受熱轉為脆口的蛋酥，起鍋後淋上楓糖漿或蜂蜜，一口咬下溢出花生醬醇厚濃郁的香氣，口感外酥內軟，層次豐富！煙波限定法蘭西多士即日起至6月30日於集團旗下六間飯店平日早餐時段供應；SAKImoto於蘇澳四季雙泉館、花蓮太魯閣－沁海館每週六、日供應；平崎吐司則於新竹湖濱館、花蓮館、宜蘭館、台南館每週六、日供應。期待旅客可以感受到煙波用心呈獻的早餐美學，為美好的旅程帶來難忘的早餐體驗。

平崎吐司鬆軟絲滑、邊部輕薄不乾口，細緻口感如生巧克力般化開、香味醇厚，擱置片刻後就算不回烤也一樣好吃！(煙波國際觀光集團提供)
平崎吐司鬆軟絲滑、邊部輕薄不乾口，細緻口感如生巧克力般化開、香味醇厚，擱置片刻後就算不回烤也一樣好吃！(煙波國際觀光集團提供)

《時尚漫旅29》
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