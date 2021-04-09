大稻埕碼頭貨櫃市集開幕典禮 暨繽紛河岸派對

全新大稻埕碼頭貨櫃市集2021年4月9日重新盛大開幕，由深耕文化藝術產業的時藝多媒體進駐營運，除了有「金色三麥」、「哈辣兄弟」美墨餐廳、日式大阪燒「炎炎」等各國料理進駐貨櫃市集外，更注入強大的藝術能量，未來將舉辦假日文創市集、與IP快閃店、戶外電影院、兒童科學營、與各國駐台辦事處共同推廣文化活動，將台灣文化與異國文化共融於此，再次翻轉大稻埕河岸新藝象！

地方與國際代表慶賀開幕 /時藝提供

貨櫃市集於4月8日晚間舉辦VIP限定 Opening Party，現場邀請曾巡迴至澳門、香港、新加坡、馬來西亞等國的知名DJ Riva帶動氣氛，另外也有以曲風多元聞名的Musearch Live Band樂團現場表演；除此之外，Party 也準備了多國餐點、酒水，由美國隊長餐車、淡水酒肉、與溪谷的老闆聯手經營的「酒肉大稻埕」提供巴西風BBQ以及各式精釀啤，金曲歌王荒山亮所經營的美墨餐廳「哈辣兄弟」，日式大阪燒「炎炎」，士林排隊熱門的「家鄉碳烤雞排」以及港式雞蛋仔「我愛豹豹」等。

時藝多媒體黃⽂德董事長表⽰，希望在大家熟悉的淡⽔河畔，打造富含⽂化的在地美學，並融合多國品牌美食；期盼前來⼤稻埕的遊客，可以盡情的享受在地與異國融合的特殊風情！開幕河岸繽紛派對嘉賓雲集，藝文界人士喜讚多了一個新據點休憩，更商討起再帶入更多體驗；各國駐台辦事處代表出席，如德國、墨西哥、義大利、俄羅斯、祕魯、盧森堡等。奧地利駐台代表陸德飛處長出席，希望在台北市這樣一個富有文化歷史又有年輕時尚的河畔場域，一起推動各式活動。

大稻埕貨櫃市集形象設計以時空膠囊概念發想，將大稻埕百年文化根基與埕區裡的窗花、牌樓建築特色，融合傳統市場中茶葉、布料、藥材等商家印象，除此之外，更結合了周邊景色，如淡水河夕陽、自行車河道的水岸等，嶄新的形象將為大稻埕碼頭帶來更精彩多元的發展。未來營運也將與大稻埕商圈及大同區街區共榮，包含台北霞海城隍廟、台北迪化商圈發展促進會、寧夏夜市觀光協會等。

嶄新的Logo設計以膠囊概念融括大稻埕文化、藝術美學等概念/時藝提供

碼頭貨櫃市集 Opening Party 即將繽紛登場，現場除了精彩表演和豐盛異國料理外，也邀請到奧地利、德國、盧森堡、瑞士、義大利、祕魯、俄羅斯等駐台辦事處代表出席盛會，一同啟動未來的國際文化交流合作。精彩的貨櫃市集即將開幕，是夜晚與周末休閒的新選擇，喜歡的朋友們千萬別錯過囉！更多資訊可至FB或IG搜尋：「大稻埕碼頭貨櫃市集」。

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