日勝生加賀屋春季料理 綠意盎然中的美味

春天腳步到來進入乍暖還寒時節，大地甦醒生長，日勝生加賀屋追隨時序變化於4/7起推出春季料理，晚餐會席料理「草若葉」是小草冒新芽的意思，以「萬物蓬勃的春天，花草嫩葉萌生綠意盎然」為意象，料理長選用台灣在地及日本的當季食材，除了可見清新充滿春天氣息的氛圍，品嚐時更能感受料理長和師傅們的精心製作，洋溢幸福滋味。

繽紛前菜 草若葉綠意盎然

「草若葉」前菜由浅利厚岸草、鱒魚磯邊揚、穴子壽司、胡麻山蘇、章魚醋味噌和花見百合根組成，「浅利厚岸草」將海瓜子肉(浅利)以柴魚醬汁浸漬入味，再搭配汆燙後的海蘆筍(厚岸草)和新鮮檸檬汁，口感清爽同時吃得到檸檬清香，開胃菜非他莫屬！「鱒魚磯邊揚」是將肉質細緻的鱒魚薄鹽鹽漬，再以日本青海苔包裹油炸；「穴子壽司」在紅醋飯上搭配當季星鰻，上方灑上刨成極細的昆布；「章魚醋味噌」用日本赤玉紅酒、昆布柴魚高湯一同低溫蒸煮章魚再搭配醋味噌。春天怎能少了應景的花見團子？「花見百合根」適合放在前菜的最後享用換換口味，推薦依玫瑰花口味的紅色(花苞)、優格口味的白色(花滿開)、抹茶口味的綠色(綠葉)順序吃，亦代表春天「花謝了，綠葉長出來」的意境，此外，團子顏色皆萃取自天然食材，擺盤漂亮之外也吃得安心。

2021日勝生加賀屋春季料理前菜/日勝生加賀屋提供

享會席料理 品其中意境

本季椀物(湯)「酒蒸鮑魚 洋芋擂流」將馬鈴薯和洋蔥煮成濃湯，再加入酒蒸鮑魚和鹽烤桂丁雞，最特別處在點綴櫻花葉油，製造花筏流水的春天景象，此櫻花葉油為師傅將櫻花葉煮後靜置一晚，待隔日油水分離後將櫻花葉油留下，匠心巧思讓料理多了神韻。接著來到向付(生魚片)，用霧面大缽盛上中腹、真鯛、白甘、比目魚和金盞花、紫蘇花穗等食用花卉，營造霧裡看花的浪漫，這季生魚片除了沾土佐醬油，還多了用加賀梅酒和南投信義鄉梅精做成的梅醬油，享受生魚片鮮甜與梅醬油交織出的酸甜爽口滋味。燒物「櫻鯛炭火燒」用炭火鹽燒的鯛魚搭配由魚骨高湯、韭菜花和越光米製成的綠色醬汁，想像蓮葉池塘的畫面。台物(鍋)「黑毛和牛 棒茶風味鍋」以石川縣產的棒茶莖搭配昆布高湯製成湯底，先是聞到「茶香」，再品味「茶甘」，用筷子夾上黑毛和牛肉片放入口中不油不膩，齒頰留下淡淡清香。最後，留些胃給甜點，甘味命名「新綠」，以斑蘭葉及葛粉製成葛餅，淋上毛豆椰奶醬，其中毛豆由師傅手工一顆顆剝下後料理，蘊藏對料理的用心，上方再放上蜂蜜糖水蜜漬的綠豆仁和鹽漬櫻花，創造出會席料理尾聲春末初夏季節更迭的層次，以迎接夏天到來。

2021日勝生加賀屋春季料理向付(生魚片)/日勝生加賀屋提供