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「2021派對餐廳」強強聯手！享樂市場開戰 完整消費者的派對時光

聯合新聞網 / 時尚漫旅

永豐銀行協理黃堯銘（左起）、福慧根湯內湖店洪經理、台灣代駕執行長劉子莊、Apple商戶戰略合作負責人蕭明曙（圖／台灣代駕提供）

APP太多找不到? 醉茫茫也能秒叫「台灣代駕」

根據統計每個人手機當中大約有60個APP，就算分門別類也常常讓人找得眼花撩亂，台灣代駕導入「App Clips 輕巧App」，讓聚餐醉茫茫也不用怕找APP找不到，卡在回家的第一步，iOS 14的使用者只要藉由店家張貼的 App Clip Code NFC標籤讀取器感應掃碼，短短15秒內就呼叫代駕，完成結帳程序，比起開啟原本的APP設定，省下至少一半時間，未來 台灣代駕 在全台7000家特約餐廳，都將會陸續張貼採用，解決最大的叫車門檻，因為有七成的應酬族最常卡在第一步！

使用 台灣代駕App，進行「派對餐廳」消費結帳，輕鬆獲得64折優惠（圖／台灣代駕提供）

「台灣代駕」不只代客駕車! 強強聯手「2021派對餐廳」享樂地圖上線

「蘋果Apple」、「永豐銀行」找上 台灣代駕 強強聯手! 首度跨界合作，用餐付款加上呼叫代駕，全都能透過台灣代駕APP一次搞定! 熱鬧的「派對餐廳」包含10+種主題、30+家餐廳，搭配永豐銀行信用卡綁定 Apple Pay提供最高64折破表回饋，搶攻年後第一波聚會商機，獲得極大迴響! 後疫情時代，朋友連結聚會需求大增，不只clubhouse的虛擬聚會加溫，實體小聚或是社交聚會需求也顯著成長，台灣代駕和永豐銀行共同再加碼，用餐後再呼叫代駕，同樣可以享有64折起的代駕優惠!

使用 台灣代駕App，進行「派對餐廳」消費結帳，輕鬆獲得64折優惠。（圖／台灣代駕提供）

企業展現數位力卡位 App Clip Code「台灣代駕」跨界升級「享樂品牌」

疫情加速各個產業數位化，透過NFC感應的 App Clips 在台灣逐漸普及，全新型態、安全性更高的 App Clip Code 也攻佔觀光旅遊業票券，顛覆你我的消費模式，台灣代駕 重新定義為「享樂品牌」，創造出更多使用代駕的場景，讓消費者聚會時，從找餐廳、結帳、到返家都服務通包，以安心為出發點，完整消費者的派對時光，掀起新一波台灣美食享樂大戰！

《時尚漫旅28》
《時尚漫旅28》

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