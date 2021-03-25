全台唯一布袋戲主題飯店 虎尾春秋布袋戲文創設計旅店

資料暨圖片提供｜虎尾春秋布袋戲文創設計旅店

提到布袋戲，就一定不能不提金光布袋戲，而提到金光布袋戲，就不能略過金光布袋戲的創辦人黃俊雄老師。雲林虎尾，這個布袋戲大師黃俊雄的家鄉，雲林布袋戲館也建於此，重新改建黃老師當年成立的金夜大飯店，結合傳統與現代，打造的虎尾春秋布袋戲文創設計旅店，賦予老建築與老文化全新的面貌與更有文化意味的旅遊體驗。

精緻巧思，重現傳統偶戲風華

1980年，布袋戲大師黃俊雄老師帶著台北的繁華回到家鄉，雲林虎尾，打造了虎尾第一棟電梯大樓，命名為金夜，金夜不僅僅是旅舍，還設有布袋戲的節目製作公司、攝影棚，以及仿效台北紙醉金迷的Disco舞廳，黃老師全家人更居住於此，而在1996年，由於黃老師無暇兼顧副業，金夜大飯店於焉停業。虎尾春秋布袋戲文創設計旅店董事長周伯良先生生於虎尾，自小便深受布袋戲吸引，金夜大飯店壯觀的模樣深深烙印在其年輕的心上，離鄉奮鬥多年，在偶然的機會下，與幾位友人共同購入金夜大飯店，並決定以布袋戲為發想主軸，建立一個以布袋戲為主軸的主題旅店。

透過創新的設計，結合傳統的布袋戲元素，虎尾春秋布袋戲文創設計旅店以輕工業風為基底，在各個細節內揉合各種布袋戲的元素，延請黃俊雄老師父親時代的舞台師傅打造的全手工迷你舞台，從釘木頭、彩繪上色，花了一個半月的時間，成為旅店大廳的主視覺；大廳更展示了史艷文與苦海女神龍錄製電影版本的戲偶，不僅五官立體，眼睛及手都是活動的，可謂鎮店之寶。

融合布袋戲元素，住房更有特色

一反大眾對掌中戲傳統老舊的刻板印象，虎尾春秋布袋戲文創設計旅店的客房設計別具巧思，以「生、旦、淨、末、丑、雜」這六種偶戲中腳色分類的方式為客房命名，「春秋生」以象徵男性剛強的鐵件結合象徵文質彬彬的雲朵形花磚，打造風格強烈的住房；「春秋旦」則以溫潤的木色結合復古花磚，象徵女性的柔美，並以金屬磚點綴其妝容；淨為花面，通常是武將的角色，「春秋淨」以隔柵代表了武將的威猛英勇，搭配了細緻的馬賽克磚，在磅礡中不失細膩感。其他如以老人角色為主題的「末」、詼諧丑角的「角」，以及角色無法被定義的「雜」，都結合了偶戲元素與現代設計，饒富趣味。

搭配套裝，旅程更豐富多樣

位於飯店10樓的月廊Moon Lounge天台酒吧，以及位於1樓的Sunny Q 陽光公主義國餐廳，分別提供了調酒、啤酒、小點，以及三餐餐點。雖然提供西式餐點，但卻堅持選用當地的食材，除了選用雲林良作工場的戰斧豬排、口湖的蝦子、雲林的蛤蠣，還有當地的各式蔬果，提供最貼近在地的美味料理。

除了住宿與用餐，虎尾春秋布袋戲文創設計旅店更推出套裝行程，可以參訪虎尾布袋戲館、進行DIY活動，也可以參加澄霖沉香味道森林館的導覽，串聯出豐富多樣的二日遊行程，讓雲林虎尾之旅的記憶更加鮮活難忘。

BOX╱虎尾春秋布袋戲文創設計旅店

雲林縣虎尾鎮信義路69號

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