聯華製粉聯手僑泰興 國際烘焙展首展絕活

2019聯華製粉展演區的民眾熱烈回應

聯華製粉聯手僑泰興 國際烘焙展首展絕活台灣兩大龍頭麵粉廠聯華製粉攜手僑泰興，雙方將於3月26日展開的「2021國際烘焙展」上聯手登場，並邀請眾多頂級客戶一同來共襄盛舉，以「攜手同心 去蕪存菁 只為呈現最好」作為展覽slogan。

強強聯手引人矚目，展場上還請來知名餐飲品牌「鼎泰豐」進駐，同時展演區也邀集了專業職人示範，包括聯華製粉與僑泰興的研發技術團隊、景文科大餐飲管理系師生等輪番上陣，更邀來國寶級中式麵點大師、世界麵包大賽冠軍、萌饅頭教主等高人氣的堅強陣容都將於烘焙展一一亮相，精彩可期、不容錯過！

阿駝吉祥物每次出現都吸引鏡頭捕捉

聯華製粉食品(股)公司為「聯華神通集團」之創始公司，1952年由創辦人苗育秀先生於南港創設聯華麵粉廠，如今已邁入第69年、擁有百項以上的各式專用麵粉，是目前台灣市佔最高之麵粉供應商。聯華製粉先後取得ISO 17025實驗室認證及SQF(Safe Quality Food)最高等級驗證，還取得「Clean Label潔淨標章」，是國內唯一取得三認證之麵粉製造商，主要麵粉產品有「水手牌」、「駱駝牌」、「蘿蔔牌」等知名品牌。

僑泰興企業(股)公司，於1953年成立，以嘉禾牌麵粉在餐飲業界建立高知名度，為國內多家知名老店如三協成、舊振南、鼎泰豐..等指定使用之麵粉品牌。堅持「品質第一，衛生至上」的基本精神，取得HALAL清真認證、TQF、HACCP及ISO22000認證，更是國內第一家獲得SQF食品安全最高等級驗證的正壓專業麵粉廠，主要麵粉產品有「黃僑」、「藍菊花」、「劍蘭」等知名品項。

此次聯華製粉攜手僑泰興聯展，發揮加乘效果，展場處處驚奇不斷，歡迎蒞臨台北南港展覽館4樓M620參觀。