樹仁基金會 「台灣木蘭」線上論壇活動登場

樹仁基金會暨所屬中山堂藝文沙龍長期關注有特殊需求及弱勢族群，提供跨領域交流平台，3/17-3/18的「台灣·木蘭」聯合國線上論壇活動與產官學研專家學者合作，共同完成10場主講專題及二場圓桌會談，帶領大家體驗線上互動性論壇及創意工作坊。由基金會Tony袁執行長開場並致贈感謝狀，感謝各界專家學者對於族群友善與創意的各種面向的貢獻。

南玥藝術基金會創辦人洪啟嵩老師表示：很感動樹仁基金會長期推動文化平權，今年更將理念推及聯合國平行論壇職，南玥基金會歷年來也透過國際合作機制的建立南亞婦女教育、婚姻及經濟自主之公益事業；來自三寶瓏Soesmans1866 Eden 劉君益,同樣在保存古蹟及提攜印尼女性生活、教育及工作之平等機會，3/18日分享自己的如何支持女性朋友展現自我及創造無限的可能。

陳亞蘭歌仔戲創辦人陳亞蘭老師也表示：早期傳統社會的「男尊女卑」到今日推動的「文化平權」已經是世界的普世價值，也是現今傳統戲曲藝術推動的重要業務之一，近年積極為各不族群提供更多尊重及創作服務。本次也透過新戲「嘉慶君遊台灣」串聯出臺灣的美好及闡述和平共處的旨趣。

來自丹麥的台灣大學Lowy 路威教授及北歐設計廖佳玲老師，皆為時尚與推動女性平權的重要人士。樂見所有真善美的平等對待，大家可以盡情享受平等生活的精彩，每人的日常都帶著滿足愉快的笑容，當天也會提出重要論述點字讓大家一起討論和思考。

一生推廣東方女性美學的京都裏千家茶道老師小泉宗敏教授，2015年由東京千代田區長樋口高顯之引薦，連續五年台日以茶會友的交流，樹立女性形象可以超越即定成見的典範。屆時與台灣的裏千家茶道鄭姵萱老師共同聯手完成東方女性美的茶道交流，並由米錄設計公司Kenny蘇宣霖來分享如何將這些精緻人文創作成功推向為女性文創事業的心路歷程。

「女性數位外交官」郭家佑在一個剛性場域中、以年輕女性的姿態，透過數位、經驗、勇敢⋯介紹女力外交的珍貴面向，是一位值得年輕族群規劃自我參考的指標人物。

FOCA福爾摩沙馬戲團國際事務經理，Robert余岱融也於論壇中暢談創作作品:《悟空》傳達個別創作理念及藝術創作和性別平等議題上的重要性。

旅美茱莉亞音樂學院音樂創作人Kevin 廖柏雅，擔任本論壇之開場嘉賓,並以小提琴與鋼琴協奏曲，以音樂向樹仁基金會創辦人李泰祥老師之80歲誕辰致意。

樹仁基金會及中山堂藝文沙龍長期推動跨領域文化合作，期待透過多元的方式，讓不同族群都可找到親近任何藝文的方式，「台灣·木蘭」聯合國線上直播開放所有民衆免費參與 。

▲ 歌仔戲創辦人陳亞蘭。(圖/樹仁基金會提供)