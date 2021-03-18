快訊

台中驚傳男子遭街頭斷掌、毒液噴眼 3歹徒投案警調查中

孤身一人，向世界發起戰爭？七等生紀錄片《削瘦的靈魂》

全台灣唯一結合雨林和溫泉的雙SPA渡假村 大板根森林溫泉酒店

聯合新聞網 / 時尚漫旅

資料提供｜大板根森林溫泉酒店 整理撰文｜編輯部

位於三峽的「大板根森林溫泉酒店」，行經二高下三峽交流道僅20分鐘車程，即能到達這離塵不離城的世外桃源。在20 公頃的廣闊園區為全台僅存的中低海拔原生熱帶雨林，還有從1530公尺挖鑿的深井溫泉，活化肌膚細胞的碳酸氫鈉鹽泉，同時提供精緻的美食與優雅舒適的住宿環境，只要來這裡，隨時隨地都能擁抱綠意，享受最極致的身心靈減壓。

芬多精森林與美人湯 舒暢身心靈

巨大的九丁榕與放射狀矗立在傾斜山坡上的幹花榕及百年魚藤…等多種植物，就在大板根園區內靜靜地長出這獨有且罕見的植被景觀，板根植物龐大的身形柔和了刺眼的陽光，吐納間吸收板根森林的自然芬多精，讓身心煥然一新。

大板根森林溫泉酒店還有得天獨厚的深井溫泉，質純的碳酸氫鈉鹽泉對於美白肌膚活化細胞效果最好，因而有「美人湯」的美譽。為了佈置最優的泡湯環境，園區內除了規劃露天溫泉SPA等大眾池外、還包括多種湯屋，在興建時皆以不破壞自然生態為原則，因此向窗外望去，盡是起伏有致的山峰，綠意盎然的景緻，讓泡湯不只是身體上的享受，也是一種視覺與心靈減壓。

豪華饗宴與精緻客房 24小時有自然相伴

為了提供更優質的餐飲體驗給所有旅人，大板根森林溫泉酒店太子西餐廳樓高挑高九米，可同時提供300人以上用餐，平日以套餐提供，假日開放板根百匯BUFFET；除了可享用美食外，也可欣賞太子御花園的日式庭園造景，小橋流水、錦鯉悠遊，另一面可欣賞風鈴木及小葉合歡，在春天的季節，落櫻繽紛，好不愜意！

客房設計以細緻簡約為主軸，襯托優美的山景，特別揀選貼近自然的木材和沉穩的色調，留宿的旅人們可以在充滿陽光綠意的窗邊或坐或臥，或與親朋好友相聚於此徹夜漫談，沉浸在環山的情境中，靜謐的氛圍帶給您心靈更豐富的滋潤。同時因應商務客群需求，提供容納30-300人不同規格的會議室，以及各種坪數和多樣化的會議及宴會場地規劃，來此開會或辦公，都能擁有群山綠意，在忙碌中享有一份悠閒清淨。

為了迎接即將百花盛開的春季，大板根針對住宿客戶推出一泊二食的「春遊趣」住房專案，從2021年2月16日至6月30日止，兩人成行，平日每人只要NT$3100+10%起，內容包含：板根雙人客房住宿乙晚、活力自助式早餐、精緻晚餐（每人價值@＄780+10%，可選用太子西餐廳套餐或麗宴中式套餐）、免費入園享受森林芬多精、露天溫泉SPA、客房內礦泉水；每房特別加贈大板根熱銷產品「溫泉爆玉米花」2人房送一包，4人房送二包。另外每天都有的生態導覽，帶您深入了解自然生態，微暖初春爬山後泡個暖湯，讓您健康又美麗。

大板根森林溫泉酒店

新北市三峽區插角里插角79號

www.thegreatroots.com

02-26749228

02-26720534

《時尚漫旅28》
《時尚漫旅28》

相關新聞

全台灣唯一結合雨林和溫泉的雙SPA渡假村 大板根森林溫泉酒店

位於三峽的「大板根森林溫泉酒店」，行經二高下三峽交流道僅20分鐘車程，即能到達這離塵不離城的世外桃源。在20 公頃的廣闊園區為全台僅存的中低海拔原生熱帶雨林，還有從1530公尺挖鑿的深井溫泉，活化肌膚細胞的碳酸氫鈉鹽泉，同時提供精緻的美食與優雅舒適的住宿環境，只要來這裡，隨時隨地都能擁抱綠意，享受最極致的身心靈減壓。

台灣首家被動式體能中心BEC樂動能俱樂部

近年來，健康與健身議題不斷延伸，根據體育署發佈顯示，國人平常有做運動的比例為 83.6%，而主要原因是「為了健康」的比例最高，其次則是「為了身材」，在國內運動風氣的盛行下，國人室內運動比例從103年的7.3%，大幅提升至108年的13.7%，比例增加將近1倍。

手作的溫度在發酵 烘焙與生活美學

在台灣，麵包是非常普遍的大眾美食之一，因其攜帶極方便，國人普遍喜愛把麵包當作早餐或點心。每次經過麵包店，都會被撲鼻而來的陣陣麵包香給俘虜，全台各地街頭巷尾中，都可以輕易發現麵包店的蹤跡。

《不思議酒店實境解謎》在新竹老爺盛大開幕

活動專案於新竹老爺盛大展開，讓所有大朋友、小朋友，亦或是喜愛探索謎團、追求真相的朋友們，都能在新竹老爺感受到前所未有的解謎樂趣。專案售價3,999元起平日入住享房型升等豪華家庭房，不分平假日再加碼贈一位兒童免費入住，即日起開放預訂，搭上接續不斷的連假熱潮，從寒假頭玩到元宵、228連假，還有小朋友最愛的兒童節，延長實境解謎住房專案至2021年4月30日止，搶先卡位連假春遊住宿、暢玩實境解謎遊戲。

李冠儀環保遊台灣 挑戰保時捷電動車環島20耐繞台一圈

藝人李冠儀主持東森電視財經台汽車節目『夢想街57號』以及在Youtube平台『Go車誌』頻道以女性角度試車分享，頗受各界好評。搭上電動車熱門話題，這次李冠儀挑戰開電動車20耐環島，李冠儀表示說：之前跟同事聊天說想開車環島，到各地吃美食看美景，沒想到團隊就讓我願望達成，只是這次讓我挑戰電動車環島，壓力很大。李冠儀笑著說：一聽到要開電動車環島，我立馬答應，接著就脫口說，那我們就逆時針環島，沿途看美景吃美食，去彰化吃肉圓、去台南吃下午茶、去高雄吃晚餐、去台東吃包子、花蓮看日出～～，接著同事說：你真的是吃貨，我們這次是電動車環島，要考慮充電的問題喔。當下李冠儀才驚覺，南部及東部充電設施普及度不高，面臨電車沙漠的東岸是否能順利環台，備感壓力。

力麗基金會寒冬送暖 贈新北愛心大平台2000條領巾

Back to 1919為配合今(2021)年6月假板橋車站展出之「畫說台鐵與台灣建築遺產展─新北畫展」，發起募資活動向民間募款並交由力麗基金會代表捐贈，於2月5日上午由新北市社會局張錦麗局長代表受贈兩千條領巾，Back to 1919希望能透過此舉讓新北市弱勢族群增添一份暖心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。