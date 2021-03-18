全台灣唯一結合雨林和溫泉的雙SPA渡假村 大板根森林溫泉酒店

資料提供｜大板根森林溫泉酒店 整理撰文｜編輯部

位於三峽的「大板根森林溫泉酒店」，行經二高下三峽交流道僅20分鐘車程，即能到達這離塵不離城的世外桃源。在20 公頃的廣闊園區為全台僅存的中低海拔原生熱帶雨林，還有從1530公尺挖鑿的深井溫泉，活化肌膚細胞的碳酸氫鈉鹽泉，同時提供精緻的美食與優雅舒適的住宿環境，只要來這裡，隨時隨地都能擁抱綠意，享受最極致的身心靈減壓。

芬多精森林與美人湯 舒暢身心靈

巨大的九丁榕與放射狀矗立在傾斜山坡上的幹花榕及百年魚藤…等多種植物，就在大板根園區內靜靜地長出這獨有且罕見的植被景觀，板根植物龐大的身形柔和了刺眼的陽光，吐納間吸收板根森林的自然芬多精，讓身心煥然一新。

大板根森林溫泉酒店還有得天獨厚的深井溫泉，質純的碳酸氫鈉鹽泉對於美白肌膚活化細胞效果最好，因而有「美人湯」的美譽。為了佈置最優的泡湯環境，園區內除了規劃露天溫泉SPA等大眾池外、還包括多種湯屋，在興建時皆以不破壞自然生態為原則，因此向窗外望去，盡是起伏有致的山峰，綠意盎然的景緻，讓泡湯不只是身體上的享受，也是一種視覺與心靈減壓。

豪華饗宴與精緻客房 24小時有自然相伴

為了提供更優質的餐飲體驗給所有旅人，大板根森林溫泉酒店太子西餐廳樓高挑高九米，可同時提供300人以上用餐，平日以套餐提供，假日開放板根百匯BUFFET；除了可享用美食外，也可欣賞太子御花園的日式庭園造景，小橋流水、錦鯉悠遊，另一面可欣賞風鈴木及小葉合歡，在春天的季節，落櫻繽紛，好不愜意！

客房設計以細緻簡約為主軸，襯托優美的山景，特別揀選貼近自然的木材和沉穩的色調，留宿的旅人們可以在充滿陽光綠意的窗邊或坐或臥，或與親朋好友相聚於此徹夜漫談，沉浸在環山的情境中，靜謐的氛圍帶給您心靈更豐富的滋潤。同時因應商務客群需求，提供容納30-300人不同規格的會議室，以及各種坪數和多樣化的會議及宴會場地規劃，來此開會或辦公，都能擁有群山綠意，在忙碌中享有一份悠閒清淨。

為了迎接即將百花盛開的春季，大板根針對住宿客戶推出一泊二食的「春遊趣」住房專案，從2021年2月16日至6月30日止，兩人成行，平日每人只要NT$3100+10%起，內容包含：板根雙人客房住宿乙晚、活力自助式早餐、精緻晚餐（每人價值@＄780+10%，可選用太子西餐廳套餐或麗宴中式套餐）、免費入園享受森林芬多精、露天溫泉SPA、客房內礦泉水；每房特別加贈大板根熱銷產品「溫泉爆玉米花」2人房送一包，4人房送二包。另外每天都有的生態導覽，帶您深入了解自然生態，微暖初春爬山後泡個暖湯，讓您健康又美麗。

大板根森林溫泉酒店

新北市三峽區插角里插角79號

www.thegreatroots.com

02-26749228

02-26720534