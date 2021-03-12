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台灣首家被動式體能中心BEC樂動能俱樂部

聯合新聞網 / 時尚漫旅

資料提供/ BEC樂動能俱樂部 資料整理/楊奈奈

近年來，健康與健身議題不斷延伸，根據體育署發佈顯示，國人平常有做運動的比例為 83.6%，而主要原因是「為了健康」的比例最高，其次則是「為了身材」，在國內運動風氣的盛行下，國人室內運動比例從103年的7.3%，大幅提升至108年的13.7%，比例增加將近1倍。

年輕、年老都能健身跟重訓

其實和一般年輕人一樣，老年人是可以上健身房健身的，甚至也可以做重量訓練。其實老年人更需要做健身運動，健身運動對於所有年齡層效果都是增強肌力、增加肌肉量、增加骨質密度，而這正是老年人不斷在流失的健康要素；增強自己的體力，不但能延緩老化，還有機會讓肌肉恢復到跟年輕的時候一樣，有力又結實。現今醫療的重點不只在疾病的預防、診斷與治療，在健康的促進方面更是愈來愈受到重視。像健康與體適能有密切關係，而適當的運動可對體適能有明顯且正面的影響。其影響包括增加心臟血管機能、促進肌肉適能〈包括肌力及肌耐力〉、關節柔軟度及體脂肪量。要達到以健身為目的的運動，最好一定要包括有氧運動、重量訓練和伸展操。有氧運動主要在促進心肺功能及降低身體脂肪，重量訓練主要促進肌力及肌耐力，伸展操可促進關節柔軟度。

BEC健康的先驅者

而BEC（Body Energy Club）樂動能俱樂部是台灣首家被動式體能中心，宗旨在於希望透過專業的器材儀器設備，協助中老齡的朋友輕鬆的有效運動，達到樂動（樂於運動）、律動（規律運動）、悅動（喜悅運動）的三動境界。俗話說的好，人活著就是要動，BEC設計有合適的功能性活動，可以鍛鍊核心肌群，喚醒身體的力量；過程中保持身體穩定，也能鍛鍊全身肌肉，甚至強化內在力量，有信心面對挑戰。這樣的簡易的有氧運動模式，對於步入中壯年的朋友而言就是一大福音。其中樂動能包含了每月定期量測，環狀運動，及垂直律動，而樂養生著重在氫氧，螺旋律動，電療及水平律動，以專業科技的工具加上用心人性的服務，照顧每位來訪體驗的會員客戶來賓輕鬆運動，追求健康、社交、財富的終極目標。

其實當任何人有運動健身促進體適能的信念時，就代表一個成功的開始，而每一個人的身體健康狀況不一，所以運動處方應個別化且循序漸進，才可以避免運動傷害，並從持續運動中得到運動真正的好處，所以當對運動有任何問題或因運動有痛苦的感覺時，不是立刻放棄運動，而是和醫療專業人員進一步討論適合的運動方式。BEC面對台灣的快速老化和全球高齡化趨勢，以新創社會企業為己任，旨在驅動健身創新動能。並專注於銀髮健康照護產業，以台灣為基地向世界連結，希望透過創新的平台與多元的溝通管道，提供台灣銀髮相關組織更多來自全球各地的先進知識與資源。

《時尚漫旅28》
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