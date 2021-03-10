手作的溫度在發酵 烘焙與生活美學

資料提供｜Aplus幸福窯烤 資料整理｜楊奈奈

在台灣，麵包是非常普遍的大眾美食之一，因其攜帶極方便，國人普遍喜愛把麵包當作早餐或點心。每次經過麵包店，都會被撲鼻而來的陣陣麵包香給俘虜，全台各地街頭巷尾中，都可以輕易發現麵包店的蹤跡。

手作的溫度在發酵

由於疫情的關係，大家對於手作充滿了熱情，除了享受自己動手的樂趣，也能了解食材的來源及確保吃得安全。手作味道沁入脾胃，你會可惜為什麼沒有開在自家附近，位於台北市民生社區的「Aplus幸福窯烤」，就是這樣的麵包專賣店。每日新鮮現做，每日出爐品項不同，使用窯烤的歐式麵包，有著屬於他們自家的個性。品嚐是味覺的審美，從裝潢到你拿在手裡的麵包，「Aplus幸福窯烤」老闆鄭玉章思考著食物如何透過咀嚼，進而感受到「精神」層面的恬靜與美好。以法式鄉村風格帶出舒適閒雅的氛圍，一進門，就看到一整排的陳列櫃展示有著因應季節製作出不同季節的水果麵包，例如蔓越莓、香蕉、桂圓乾等。另外也有規畫座位區，可以在店內享用，除了有香噴噴的麵包，還有披薩及簡餐；也有下午茶裡配搭的點心，而且鹹、甜的口味都有，不管是搭配咖啡、還是茶類，也都是非常適合的。

味覺的感動

嚴選食材、親自研發，對揉製、配料、窯烤都駕輕就熟的「Aplus幸福窯烤」對於追求營養與健康主要是全穀物的麵粉及全天然酵母做的麵包，這兩部分的堅持需要更多功力。店內窯烤爐的外觀看似樸實，卻能勾勒出麵包的原味；麵包製作不用任何人工添加劑，每天以現打麵糰加老麵自然酵母發酵，加入天然果乾、手工餡料入味，做出各種不同口味的窯烤麵包和披薩；現場開放式的廚房，讓人全程目睹製作流程，感受新鮮出爐的溫暖。店內所製的麵包採分次出爐的方式，就是要讓買麵包的人，可以嚐到最新鮮的麵包體，以及內餡的最佳口感。因為養生風潮，鄭玉章堅持初衷，店內沒有額外添加物的麵包，他希望顧客、家人和親朋好友們，可以吃得到那份感動，讓麵包不再只是發胖的代表食物而已，而是正在慢慢地回歸，平凡卻雋永的溫度。