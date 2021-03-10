快訊

直播／「旅遊泡泡」帛琉總統將親自來台？ 陳時中14：00說明

BMW競速AUDI！導致華航副機師撞護欄身亡 男遭判4年徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手作的溫度在發酵 烘焙與生活美學

聯合新聞網 / 時尚漫旅

資料提供｜Aplus幸福窯烤 資料整理｜楊奈奈

在台灣，麵包是非常普遍的大眾美食之一，因其攜帶極方便，國人普遍喜愛把麵包當作早餐或點心。每次經過麵包店，都會被撲鼻而來的陣陣麵包香給俘虜，全台各地街頭巷尾中，都可以輕易發現麵包店的蹤跡。

手作的溫度在發酵

由於疫情的關係，大家對於手作充滿了熱情，除了享受自己動手的樂趣，也能了解食材的來源及確保吃得安全。手作味道沁入脾胃，你會可惜為什麼沒有開在自家附近，位於台北市民生社區的「Aplus幸福窯烤」，就是這樣的麵包專賣店。每日新鮮現做，每日出爐品項不同，使用窯烤的歐式麵包，有著屬於他們自家的個性。品嚐是味覺的審美，從裝潢到你拿在手裡的麵包，「Aplus幸福窯烤」老闆鄭玉章思考著食物如何透過咀嚼，進而感受到「精神」層面的恬靜與美好。以法式鄉村風格帶出舒適閒雅的氛圍，一進門，就看到一整排的陳列櫃展示有著因應季節製作出不同季節的水果麵包，例如蔓越莓、香蕉、桂圓乾等。另外也有規畫座位區，可以在店內享用，除了有香噴噴的麵包，還有披薩及簡餐；也有下午茶裡配搭的點心，而且鹹、甜的口味都有，不管是搭配咖啡、還是茶類，也都是非常適合的。

味覺的感動

嚴選食材、親自研發，對揉製、配料、窯烤都駕輕就熟的「Aplus幸福窯烤」對於追求營養與健康主要是全穀物的麵粉及全天然酵母做的麵包，這兩部分的堅持需要更多功力。店內窯烤爐的外觀看似樸實，卻能勾勒出麵包的原味；麵包製作不用任何人工添加劑，每天以現打麵糰加老麵自然酵母發酵，加入天然果乾、手工餡料入味，做出各種不同口味的窯烤麵包和披薩；現場開放式的廚房，讓人全程目睹製作流程，感受新鮮出爐的溫暖。店內所製的麵包採分次出爐的方式，就是要讓買麵包的人，可以嚐到最新鮮的麵包體，以及內餡的最佳口感。因為養生風潮，鄭玉章堅持初衷，店內沒有額外添加物的麵包，他希望顧客、家人和親朋好友們，可以吃得到那份感動，讓麵包不再只是發胖的代表食物而已，而是正在慢慢地回歸，平凡卻雋永的溫度。

《時尚漫旅28》
《時尚漫旅28》

延伸閱讀

高雄肅槍首日查2槍 1人疑曾在台南涉案

高雄麵包師傅持槍殺2人案 橋檢依殺人罪聲押

黃宗辰職人麵包／日式鹽可頌、日式炸醬蛋燒

新聞眼／靠修法肅槍？連環槍擊 戳破假象

相關新聞

手作的溫度在發酵 烘焙與生活美學

在台灣，麵包是非常普遍的大眾美食之一，因其攜帶極方便，國人普遍喜愛把麵包當作早餐或點心。每次經過麵包店，都會被撲鼻而來的陣陣麵包香給俘虜，全台各地街頭巷尾中，都可以輕易發現麵包店的蹤跡。

《不思議酒店實境解謎》在新竹老爺盛大開幕

活動專案於新竹老爺盛大展開，讓所有大朋友、小朋友，亦或是喜愛探索謎團、追求真相的朋友們，都能在新竹老爺感受到前所未有的解謎樂趣。專案售價3,999元起平日入住享房型升等豪華家庭房，不分平假日再加碼贈一位兒童免費入住，即日起開放預訂，搭上接續不斷的連假熱潮，從寒假頭玩到元宵、228連假，還有小朋友最愛的兒童節，延長實境解謎住房專案至2021年4月30日止，搶先卡位連假春遊住宿、暢玩實境解謎遊戲。

李冠儀環保遊台灣 挑戰保時捷電動車環島20耐繞台一圈

藝人李冠儀主持東森電視財經台汽車節目『夢想街57號』以及在Youtube平台『Go車誌』頻道以女性角度試車分享，頗受各界好評。搭上電動車熱門話題，這次李冠儀挑戰開電動車20耐環島，李冠儀表示說：之前跟同事聊天說想開車環島，到各地吃美食看美景，沒想到團隊就讓我願望達成，只是這次讓我挑戰電動車環島，壓力很大。李冠儀笑著說：一聽到要開電動車環島，我立馬答應，接著就脫口說，那我們就逆時針環島，沿途看美景吃美食，去彰化吃肉圓、去台南吃下午茶、去高雄吃晚餐、去台東吃包子、花蓮看日出～～，接著同事說：你真的是吃貨，我們這次是電動車環島，要考慮充電的問題喔。當下李冠儀才驚覺，南部及東部充電設施普及度不高，面臨電車沙漠的東岸是否能順利環台，備感壓力。

力麗基金會寒冬送暖 贈新北愛心大平台2000條領巾

Back to 1919為配合今(2021)年6月假板橋車站展出之「畫說台鐵與台灣建築遺產展─新北畫展」，發起募資活動向民間募款並交由力麗基金會代表捐贈，於2月5日上午由新北市社會局張錦麗局長代表受贈兩千條領巾，Back to 1919希望能透過此舉讓新北市弱勢族群增添一份暖心。

當投資人都在談ESG！台灣績優生正在這樣做…

今周刊》今（26）日舉行第一屆ESG永續台灣國際高峰會，除了請來在ESG領域深耕的知名企業—穩懋、長榮、中鋼、永豐銀、台達電子與聯華電子分享在ESG議題上的努力，也找來PwC資誠與國泰投信從資本市場角度切入，更首度與國際評鑑機構MSCI和企業方案顧問ISS Corporate Solutions同場交流。

懶人年菜救星！ 阿發師鮑魚剪開即可食用

農曆新年即將要到來，但這時台灣的疫情，卻進入高峰期，各地年貨大街紛紛關門，讓民眾要採買年貨、難上加難。不過愛吃鮑魚的民眾，不用擔心，由國宴主廚阿發師，親自調味的即食鮑魚包，正式上線。不用另外調味，打開不須加熱、即可食用!更是料理新手的年菜救星!

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。