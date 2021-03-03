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《不思議酒店實境解謎》在新竹老爺盛大開幕

聯合新聞網 / 時尚漫旅

玩膩國旅了嗎？或是家裡的寶貝放寒假，卻不知道要帶去哪裡放電呢？新竹老爺酒店也特別規劃了全新的實境解謎遊戲主題—不思議酒店實境解謎住房專案，邀約全家大小一起同樂。

活動專案於新竹老爺盛大展開，讓所有大朋友、小朋友，亦或是喜愛探索謎團、追求真相的朋友們，都能在新竹老爺感受到前所未有的解謎樂趣。專案售價3,999元起平日入住享房型升等豪華家庭房，不分平假日再加碼贈一位兒童免費入住，即日起開放預訂，搭上接續不斷的連假熱潮，從寒假頭玩到元宵、228連假，還有小朋友最愛的兒童節，延長實境解謎住房專案至2021年4月30日止，搶先卡位連假春遊住宿、暢玩實境解謎遊戲。

室內解謎結合飯店公共區域，不只好玩優惠再加碼

延續2020暑假的夏日祭典FUN暑假．老爺好好玩，新竹老爺酒店再次與「A5 Studio密室脫逃」跨界合作，在飯店所有公共空間中佈置了滿滿的謎團，讓所有來到飯店的旅客，除了能夠徹底放鬆身心外，還能在館內盡情地揮灑好奇心、放肆地投入於實境解謎中。新竹老爺酒店優惠再加碼，平日入住享升等至豪華家庭客房，且不分平假日贈送一位140公分以下兒童免費入住，眾多好康等你來體驗。

此次將活動範圍擴大至整個場館，不局限於客房中且「沒有時間限制」、「沒有固定解謎順序」，讓您專心地在室內解謎，無論刮風下雨都無法阻擋您的熱血偵探魂。

故事主軸以孩童的視角闡述兔子爺爺與一家人的原創故事，以猜謎的方式與節慶結合，並將角色設定為動物的形象串聯新竹市立動物園等周邊景點做謎題發想；為了使旅客能更了解在地的玻璃產業，老爺更與近期相當熱門的打卡景點—春室GLASS STUDIO合作，讓您自己動手體驗噴砂玻璃杯DIY的樂趣，讓來到新竹的旅客都能有全新的感受。

室外解謎結合深度旅遊，來一場前所未有的戶外福爾摩斯之旅

除了館內結合節慶猜燈謎的不思議酒店實境解謎外，為推廣新竹在地文化特色，新竹老爺酒店更特別與好客好品希望工場合作，推出「深度遊新竹．內灣鐵道謎」專案，透過內灣線鐵道沿途的景色進行深度的探索，並在途中完成解謎護照裡的謎題，最後回到內灣站品嚐客家在地特色美食、以及客家風味茶，來趟三天兩夜的散策之旅。

《時尚漫旅28》
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