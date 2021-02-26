李冠儀環保遊台灣 挑戰保時捷電動車環島20耐繞台一圈

藝人李冠儀主持東森電視財經台汽車節目『夢想街57號』以及在Youtube平台『Go車誌』頻道以女性角度試車分享，頗受各界好評。搭上電動車熱門話題，這次李冠儀挑戰開電動車20耐環島，李冠儀表示說：之前跟同事聊天說想開車環島，到各地吃美食看美景，沒想到團隊就讓我願望達成，只是這次讓我挑戰電動車環島，壓力很大。李冠儀笑著說：一聽到要開電動車環島，我立馬答應，接著就脫口說，那我們就逆時針環島，沿途看美景吃美食，去彰化吃肉圓、去台南吃下午茶、去高雄吃晚餐、去台東吃包子、花蓮看日出～～，接著同事說：你真的是吃貨，我們這次是電動車環島，要考慮充電的問題喔。當下李冠儀才驚覺，南部及東部充電設施普及度不高，面臨電車沙漠的東岸是否能順利環台，備感壓力。

這是李冠儀人生第一次環島，而且還是開電動車跑車環島，李冠儀覺得非常的特別，因為沿途吃喝美食欣賞美景對喜歡開車及享受各地美食的李冠儀來說，是很件開心的事，也是很特別的經驗。李冠儀表示，一輩子一定要做的瘋狂事，如果能24小時內完成首次環島也算是人生解任務。不過保時捷原廠相當緊張，因為目前還沒有人這麼測試過。但沒想到李冠儀這次雖然順利的完成這次環島，但也因為充電問題讓他們行程不如預期，時間估算錯，導致無緣看到最美的南橫公路海岸線及知名景點。李冠儀笑著說：沒想到保時捷電動車的充電這麼的快速，讓她大大的稱讚，原本以為會花上許多時間在幫車子充電，沒想到李冠儀去上個廁所，和同事聊個天，22分鐘左右的時間，就已經充電80%了，使這次整個行程不斷的往前提，最後變成半夜開車在南橫公路上，黑嘛嘛的什麼都看不見，凌晨就抵達花蓮貨櫃屋咖啡廳，原本計畫在這喝咖啡的，大半夜的也沒辦法拍照留念。

雖然李冠儀這次沒有看到最美的南橫公路海岸線及著名景點，但仍笑著表示：20小時內完成環島這一輩子大概也只會這麼瘋狂一次。沿途吃了很多各地小吃及美食，欣賞西岸跟東岸完全不同的風景，原來台灣還有很多值得去的地方。而且還在花蓮崇德瑩農場迎接日出，看到太陽升起的瞬間真的很令人感動。這趟環島行沿途吃了台南、高雄花蓮等各地小吃及美食，開心得完全忘了出發前經紀人還特別提醒要控制飲食注意體重，李冠儀笑著說：難得到此，美食當前，怎麼可以放過。

李冠儀表示：人生到目前為止，最熱血的除了蒐集世界各地迪士尼地圖之外(現在除了法國迪士尼還沒去過)，再來就是這次的電動車20耐環島了，下午從台北出發，晚上抵達高雄超充站，接著就開車到花蓮新天堂超充站休息迎接日出。最後再回到台北。全程總行駛863公里，開了15個小時，5個小時的充電吃飯加拍攝影片。李冠儀還特別強調說：大家別擔心，她沒有疲勞駕駛，這趟開車環島，是跟同事輪流替換的，請大家放心。環島全紀錄也歡迎大家可以看YouTube《冠儀試車影片》喔。