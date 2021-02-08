力麗基金會寒冬送暖 贈新北愛心大平台2000條領巾

Back to 1919為配合今(2021)年6月假板橋車站展出之「畫說台鐵與台灣建築遺產展─新北畫展」，發起募資活動向民間募款並交由力麗基金會代表捐贈，於2月5日上午由新北市社會局張錦麗局長代表受贈兩千條領巾，Back to 1919希望能透過此舉讓新北市弱勢族群增添一份暖心。

(圖/力麗社福基金會響應愛心大平台 率贊助單位一起捐贈保暖巾2138條)

Back to 1919創立者郭銓慶董事長、亦為前力麒建設董事長，1992年自力麗跨足營建，創立力麒建設並深耕台北市精品住宅市場。熱愛台灣具有歷史意義之建築，讓他卸下力麒建設董事長一職後，開始致力於社會關懷、美學推廣，並積極從事臺灣歷史性建築物與古蹟保存工作，三年前成立之Back to 1919更巡迴全台共展出11場免費公益畫展，同時每年積極舉辦繪畫比賽與積木比賽等文化活動，希望透過歷史人文的深入了解，引發國人對社會的感恩之心與對文資的關懷。

(圖/財團法人私立力麗社會福利慈善事業基金會盧秀卿執行長（後排左2）和張錦麗局長為獨居)

今(2021)年來到板橋車站，除了以建築、藝術引領大家心靈連結土地外，更希望可以實際接觸新北市的人們，貼近並幫助有需要的族群。郭銓慶董事長表示，有感於這次冬季比以往還要寒冷，而每場寒流對老人家都是一場場生存的考驗，故Back to 1919發起「寒冬送暖計畫」，向民間善心人士勸募，期盼以「領巾」為媒介溫暖弱勢族群，度過寒冬。Back to 1919也會將本次專案結餘用作後續舉辦公益活動。

(圖/力麗集團郭銓慶特助、也是力揚機電公司董事長黃維安（左1）表示保暖巾是由集團關係企)

捐贈活動由新北市政府社會局長張錦麗代表受贈，兩位徐姓、吳姓長輩，也在佈老志工的陪伴下，參加捐贈活動，由盧秀卿和張錦麗幫忙繫上保暖巾。力麗集團郭銓慶特助、也是力揚機電公司董事長黃維安表示，力麗集團以紡織業起家，保暖巾是由集團關係企業所生產，繫在脖子上可增溫幾度。本次Back to 1919藉由籌辦新北畫展，因緣際會下與新北市政府文化局、農業局初步接觸，在各局處協助下認識了「新北愛心大平台」，使「寒冬送暖計畫」能透過此平台將兩千條暖心領巾送到新北獨居老人手中，完成愛心的傳遞。