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當投資人都在談ESG！台灣績優生正在這樣做…

聯合新聞網 / 時尚漫旅
左起: 《今周刊》謝春滿社長、資誠永續發展服務公司李宜樺總經理、政治大學財務管理學系周行一特聘教授、穩懋半導體董事兼總管理服務處陳舜平總經理、《今周刊》梁永煌發行人、長榮海運唐嘉生副總經理、台灣上市櫃公司協會蔡榮騰榮譽理事長、台灣上市櫃公司協會張耀仁副秘書長
左起: 《今周刊》謝春滿社長、資誠永續發展服務公司李宜樺總經理、政治大學財務管理學系周行一特聘教授、穩懋半導體董事兼總管理服務處陳舜平總經理、《今周刊》梁永煌發行人、長榮海運唐嘉生副總經理、台灣上市櫃公司協會蔡榮騰榮譽理事長、台灣上市櫃公司協會張耀仁副秘書長

撰文: 林韋伶　攝影: 唐紹航、劉咸昌

今周刊》今（26）日舉行第一屆ESG永續台灣國際高峰會，除了請來在ESG領域深耕的知名企業—穩懋、長榮、中鋼、永豐銀、台達電子與聯華電子分享在ESG議題上的努力，也找來PwC資誠與國泰投信從資本市場角度切入，更首度與國際評鑑機構MSCI和企業方案顧問ISS Corporate Solutions同場交流。

金管會主委黃天牧也前來參與論壇並致詞表示，在ESG議題上，台灣上市櫃企業，不單是氣候變遷，內部治理、善盡企業責任都是上市櫃公司要共同努力的地方。

後排左起: 《今周刊》謝春滿社長、聯華電子永續辦公室吳博文主任、台灣高鐵鍾蕊芳副總經理、長榮海運唐嘉生副總經理、台灣投資關係人協會郭宗霖副理事長、台灣上市櫃公司協會張耀仁副秘書長

前排左起: 永豐銀行廖嘉禾副總經理、穩懋半導體董事兼總管理服務處陳舜平總經理、金管會黃天牧主委、《今周刊》梁永煌發行人、國泰投信張雍川總經理

MSCI：投資ESG是值得的

MSCI董事總經理暨亞太區業務總裁林偉傑則指出，未來ESG發展有強大潛力，企業為了達成巴黎協定的目標，可能讓商業模式徹底轉型，或因符合減碳目標的合格標的越來越少，讓投資組合集中化。因此，林偉傑認為，ESG短期確實需要付出成本投入，但長期來看，對企業競爭力、營利都有幫助。

疫情加速ESG發展趨勢 62%基金操盤人更看重ESG

全球公司治理解決方案顧問ISS Corporate Solutions董事總經理Stephen James透過預錄影片與大家分享，在新冠疫情發生後，ISS Corporate Solutions也針對掌管逾10億美元的基金管理人進行調查，結果顯示有62%的受訪者更看重ESG，Stephen James分析：「由此可看出，疫情加速了投資人更重視ESG的趨勢。」

ESG模範生 台灣企業接力分享

長榮海運副總經理唐嘉生則表示，長榮海運對於ESG的要求，成為另一個企業永續方程式，例如2020年8月，長榮已加入「船舶回收透明度倡儀」，或是將「長聖輪」第一份監工報告主動提供給挪威主權基金參考，都是公司在ESG領域的努力。

永豐銀行副總經理廖嘉禾則分析，公司提前看到再生能源產業機會，在積極接觸後得到豐碩成果，目前在全台專案融資電廠數有近4594座，換算起來大約有核四一半的發電容量，可提供50萬家戶一年的用電量。

台達電子永續長周志宏分享，公司推出約15項高效節能產品，在2010年到2019年，協助全球客戶節電約314億度，約等於一座到一座半核電廠的發電量，減少二氧化碳排放約1674萬噸。

聯華電子永續辦公室主任吳博文則分享，企業落實ESG最重要的就是凝聚共識，「在企業內部凝聚共識後，就像汽車引擎一樣向外擴張，然後就有機會再進一步從內燃機，變渦輪引擎一直到現在的噴射引擎。」吳博文如此分享凝聚共識的重要性。

國泰投信：全球永續型基金成疫情後投資首選 台灣相關基金規模增長冠全球

若從投資市場的角度切入，國泰投信總經理張雍川分享，全球永續投資風潮興起，雖然目前以歐洲永續行基金佔比最大，規模逾一兆美元，但以資金持續流入永續型基金的表現來看，台灣規模衝最快，近一年成長約336%，規模已躍升亞洲（不含日本）第二。

左起: 聯華電子永續辦公室吳博文主任、國泰投信張雍川總經理、台達電子周志宏永續長、永豐銀行廖嘉禾副總經理、ISS Corporate Solutions 鄭俙達副總裁、《今周刊》王之杰研發長

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