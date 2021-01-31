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懶人年菜救星！ 阿發師鮑魚剪開即可食用

聯合新聞網 / 時尚漫旅
圖:台灣國寶級廚神阿發師，鮑魚包即可食用。
圖:台灣國寶級廚神阿發師，鮑魚包即可食用。

農曆新年即將要到來，但這時台灣的疫情，卻進入高峰期，各地年貨大街紛紛關門，讓民眾要採買年貨、難上加難。不過愛吃鮑魚的民眾，不用擔心，由國宴主廚阿發師，親自調味的即食鮑魚包，正式上線。不用另外調味，打開不須加熱、即可食用!更是料理新手的年菜救星!

不僅僅是因為疫情，上市場買鮑魚，有群聚感染風險，鮑魚的處理方式，要經過刷洗、起肉、切花等硬功夫，不是每個人都能夠處理。加上鮑魚單價高，就怕調味不好，浪費了這個高檔食材，可能許多人想吃鮑魚，都只能上館子，不敢自己買來煮，不過阿發師鮑魚，幫你解決這個問題。

阿發師鮑魚，嚴選三年生的優質深海鮑魚，結合台東產出的古法炭燒柴魚，再融入深海昆布，與高山的白玉蘿蔔、頂級味霖，經三天的低溫浸泡，使鮑魚的口味，更有層次。而除了和風原味，還有花雕口味，加入台灣菸酒所生產之頂級花雕酒，精心調製出絕無僅有的花雕鮑魚，一吃就上癮。

阿發師鮑魚，一包有五顆鮑魚肉。平時需要冷凍，要食用的時候，只需要置於冷藏解凍6~8小時，或於 常溫解凍1小時，無需加熱，就能單吃。也可以準備些許生菜、番茄、沙拉醬或和風醬，就變成一道彭湃的年菜料理。另外阿發師泡魚也有附贈鮑魚醬汁，可用於拌飯或拌麵，更添風味。

阿發師，本名施建發，有台灣廚神之稱，過去在新加坡、上海、福州、泉州、廣州等國際中餐大賽出賽有好成績，藉由一次次的比賽，把台灣的美食推向國際。更是1995年 電影《飲食男女》中的手部替身演員，光是看他料理美食，就是一門藝術。

圖:阿發師鮑魚一包五顆，每顆飽滿鮮甜。
圖:阿發師鮑魚一包五顆，每顆飽滿鮮甜。

《時尚漫旅27》
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