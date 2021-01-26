桃太郎的故鄉日本岡山 指定標籤投稿活動起跑

以桃太郎的故鄉而家喻戶曉的日本岡山縣，為持續增加在台知名度，並希望在新冠肺炎疫情結束後，台灣民眾可以前往岡山觀光旅遊，因而在台灣展開一連串的宣傳行銷。繼去年參加台中國際旅展，對台灣民眾展開第一波宣傳活動之後，緊接著推出第二波宣傳活動，預計將從1月25日至2月7日期間展開「桃太郎的故鄉日本岡山，指定標籤投稿活動」！

參加者只要將過去在岡山縣內拍攝的照片，加上指定標籤「#桃太郎的故鄉日本岡山2021」，投稿至個人的臉書帳號上且需設為公開即可。主辦單位將從中選出3位幸運中獎者，贈送清風庵 究極「清水白桃果凍(9個裝,價值約8000日幣)」乙盒。

大家眾所皆知岡山縣有水果王國之稱，其具代表性的水果之一便是「白桃」，而「清水白桃」更堪稱是水蜜桃中最優質的品種。這個使用清水白桃製成的果凍，能直接品嘗到清水白桃的原始美味。

找出您在桃太郎的故鄉日本岡山拍下的自然風光、街景和美食等最滿意的照片，活動期間參加者可重複投稿，每次投稿僅限一張照片。

圖:日本清水白桃照片提供-日本岡山縣