李冠儀Cosplay彌豆子試車 大受好評神還原「儀豆子」

粉絲讚爆：想坐鬼殺專車，更許願看神力女超人試車！

藝人李冠儀兩年多前接下東森電視財經台汽車節目『夢想街57號』以及在Youtube平台『Go車誌』頻道以女性角度試車分享，頗受各界好評。日前李冠儀試駕一款在日本相當受歡迎的都會小車，一路從台北開到宜蘭。出發前，企劃團隊拿出『鬼滅之刃』電影當中的竈門彌豆子的服飾，要李冠儀Cosplay扮成儀豆子。

李冠儀笑著說：企劃團隊要我Cosplay竈門彌豆子從台北開車去宜蘭，這倒沒什麼問題，但要我咬著竹筒講話，這要怎麼辦到啊？而當天李冠儀這身竈門彌豆子裝扮到哪都受稱讚，李冠儀表示：由此可見，鬼滅之刃有多紅了，平常出來工作偶爾會遇到粉絲，就只有簽名拍照。今天用這裝扮試車，從進加油站加油開始，就有加油站員工大喊：『竈門彌豆子』來加油嘍！真的令我受寵若驚。之後去宜蘭的路上，沿途遇到的很多駕駛都跟我比讚，紅的程度真的讓人難以想像。

而李冠儀近日也在臉書上跟大家分享她扮『儀豆子』的照片，一下子就湧入大量留言，不少粉絲看到po文照片大讚李冠儀是神還原『成人版彌豆子』，還要搭乘李冠儀的『鬼殺專車』，還有粉絲跪求『儀豆子』全系列的照片，更多不少粉絲許願希望能看到cosplay神力女超人。不過李冠儀笑著表示：謝謝大家喜歡她裝扮的『儀豆子』，這只是試車影片中的小橋段，讓大家在防疫期間能有點樂趣，輕鬆一下。之後還是會專注主持工作，請大家繼續支持。