馮秉軒餅乾深冬訪無雪合掌村 福井三方五湖絕景遊

圖片提供│馮秉軒 採訪撰文│楊若婷

馮秉軒（餅乾）時常和家人過年期間到國外旅行。今年初選擇到合掌村、北陸地區旅行，就是要感受雪白童話的合掌村、福井絕景三方五湖、金澤兼六園，還有小京都飛驒高山和牛美食之旅。這次一家人在人文風情與風景秀麗兼容的旅程裡，享受了寒冬中的溫暖家族旅行。

走進沒下雪合掌村 飛驒之里賞夜晚點燈

馮秉軒的媽媽很想去看如明信片中的白色合掌村美景，因而決定年初前往，可惜今年暖冬而遲未下雪，好在遠方雪白山頭包圍著合掌村落的風景，仍浪漫美麗，也大大滿足他們的期待。最值得探訪的合掌村地標性景點「三間小屋」，一定要走一遭才算來過，拍完後再到旁邊「忠兵衛」食堂大塊朵頤，享受飛驒和牛美食料理，為寒冬補充熱量。

這次還造訪小合掌村之稱的飛驒之里。當初全村落的人遷村後，為保留這些文化遺跡，變成現在著名的觀光景點。在村落木屋內參觀時，馮秉軒就只穿著襪子踩在木造地板上，想說不穿厚拖鞋應該不冷，沒想到寒氣竟凍得腳底板都痛了起來。他忍不住笑說：「後來實在受不了，只好半爬半走逃離現場呢」 。他們也沒錯過點燈之旅，有別於白天寧靜，讓夜空都亮了起來，讚嘆童話般的木屋群真是好浪漫。

食旅小京都飛驒高山 彷時空錯置古城遊

飛驒高山，有岐阜縣的小京都之稱，街弄間充滿木造懷舊氣息，頓時就像遊走時空錯置般的歷史古城。三之町古街賣著各種在地美食，像是飛驒可樂餅，是隨處可見的平民美食，馮秉軒和家人就隨手買來品嚐一番。他還推薦這裡有名的飛驒和牛握壽司，表面包覆著的生牛肉不只軟嫩滑順，一口咬下更是美味極了。

來到飛驒高山祭典之森，觀賞展示高山祭巡遊時出現過的各種神轎彩車。這些由飛驒工藝技術高超的工匠製成，其精細工藝令他們看得不目轉睛。宗祗水則是日本郡上八幡出了名的泉水，因古代名連歌師飯尾宗祗，在此居住數年而愛上這裡的泉水並命名之。大夥來到此也一飲高山甘甜的泉水，果然清冽好喝。

入住北陸加賀屋 一覽福井絕景三方五湖

加賀屋日式旅館是許多日本人認為一生必來住一次的住宿，這也是馮秉軒媽媽很期待的行程。入住期間，感到加賀屋女將的貼心日式服務，他們還找來會說中文的台灣人服務，完全沒有語言障礙，備感親切。館內有表演舞台、琉璃工藝品，處處都是驚喜，宛若一座工藝博物館。他們晚餐不僅吃到令人食指大動的活鮑魚料理，用餐之餘，還有桌邊表演相伴，精彩熱鬧，可說是盡情享受到一泊二食的樂趣。

搭纜車登上梅丈岳山頂公園展望台，能將福井絕景之一「三方五湖」一覽無遺。如此得天獨厚的五湖景緻，晴天遠望，竟呈現不同的青綠色景緻，令人嘖嘖稱奇。這是馮秉軒大推一定要來的景點，尤其是當纜車緩緩而上，窗外美麗的湖光山色映入眼簾，視野明亮開闊。

三方五湖，有淡水湖及靠近出海口的鹹水湖，因鹽份、礦物成份不同，陽光灑落時，湖面形成深淺不一的不同青色美感，風景無限。馮秉軒建議時間夠的話，可在山頂咖啡廳坐下來喝咖啡，感受這裡的美。

到金澤就是要買貴氣奢華的金箔伴手禮

想要把貴氣感吃進嘴裡，就要買貴桑桑的金箔冰淇淋吃一下，金箔將冰淇淋整個包覆住，光看著都特別奢華，而金箔粉灑在咖啡中，頓時閃亮動人。食用金箔不只可以吃，還可以買金箔面膜敷臉、也聽說塗抹金箔乳液吸收特別好，他們便通通買下來，把滿滿奢華感帶回家享用！

金澤兼六園是日本最具代表性的迴遊式庭園之一。起初見到，就像將平常看到的假山假水庭園造景被放大了好幾倍，甚是美麗。讓馮秉軒最有感是其中一座小型噴水池，其古代噴水技術，竟可讓水柱噴得很高，覺得很神奇。旅程最後一天到名古屋準備要到藥妝店大肆血拼時，剛好遇到疫情正升溫，馬上買了三、四盒口罩囤貨，也變成這次最難忘的插曲。

馮秉軒因過年常出國旅行，去過日本、加拿大等地，卻直說要再去北海道！原來他小時候曾去過這裡，而今對此記憶已模糊，滿希望再去一回，在雪地裡吃冰淇淋、到洞爺湖重溫當時童年記憶。最近疫情關係，以往他們過年都安排出國之旅，現在就算在台灣找個秘境相聚度假，也是不錯選擇。