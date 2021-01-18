段慧琳東進武嶺單車旅 飽覽海拔零到三千公尺地景風情

圖片提供│段慧琳 採訪撰文│楊若婷

旅遊主持作家段慧琳（Windy）曾騎遊輕鬆休閒的石門水庫自行車步道、今夏也首度完成澎湖單車之旅。談到再度參與的「東進武嶺」2020台灣自行車登山王挑戰，雖然這是高難度爬騎的單車路線，卻能將台灣不同海拔的地景之美盡收眼底，因此曾被外媒讚譽為「此生必訪的絕美單車路線之一」。

石門水庫輕鬆暢騎 領略四季不同風情

石門水庫一年四季總因氣候變化而有不同風情，是適合休閒旅遊的經典單車遊路線。由於段慧琳家住三峽，這裡算是自家後花園的日常練車路線，有時和車友也會騎聚暢遊。對她來說，這條路線一點也不費力，卻曾有段難忘的經歷。她說：一般人不會在上坡時練習上卡（也就是將鞋底扣片和腳踏板固定住），但段慧琳第一次單車上卡就挑戰騎到壩頂，當時可是咬著牙奮力騎上這段陡坡，才避開了定竿摔車。

從石門水庫順著環潭步道騎行，可欣賞優美的湖光山色，再遠一點可以騎到大溪老街。段慧琳就時常和車友到小玲冰果室共吃剉冰，有時老闆還會熱情招待一盤大溪豆干，而且店內其中一面牆都還看得到車友留影的照片呢。

澎湖海岸路線乘風騎二崁聚落散策遊

段慧琳首度在澎湖遊騎，還推薦從馬公市出發的三條單車路線。從「北環」到漁翁燈塔、「東環」到隘門沙灘、奎壁山摩西分海，「南環」到蛇頭山、風櫃洞等，共約130公里，全程完騎就算是跳島遊。她認為在平緩悠閒的澎湖海線騎單車，如同電影的節奏，只需放鬆心情，漫遊澎湖的海島風光。

「北環」因需原路折返，故全程約七十公里，雖有些挑戰，卻是澎湖最經典的跳島單車路線。像是澎湖水族館、大菓葉柱狀玄武岩、連接白沙、西嶼兩島的澎湖跨海大橋、再到終點西嶼島的漁翁燈塔等，都是沿途的知名景點。還有台灣本島看不到的大型聚落「二崁聚落」，這是段慧琳最喜歡的景點，可停留在此慢慢悠晃，盡情感受在地的人文風情。

段慧琳也推薦曾是軍事要地的台灣小百岳「蛇頭山」。別看海拔僅20公尺，卻有著視野絕佳的蔚藍海景。走進產業道路，再爬上一段長樓梯，跨過小方門後，無敵遼闊海景便躍入眼簾，十分漂亮。提到澎湖美食則必吃海鮮了！小管米粉湯、淡菜都不容錯過，而青草茶口感的風茹草冰淇淋，還有繽紛紫紅色的仙人掌珍珠，也都值得一嚐哦！

台灣自行車登山王挑戰賽遇見台灣美景

《台灣自行車KOM登山王挑戰賽》被法國雜誌評為「世界十大最難挑戰的登山單車路線」，近年來吸引許多國外單車好手來台灣參賽，這也是段慧琳最有感觸的賽事之一。這條「東進武嶺」登山路線，從海拔0公尺的花蓮七星潭，一路爬升到3275公尺高的合歡山武嶺，風景美不勝收，可說是台灣之光。

段慧琳對於第一次就能和許多國外選手一同參賽，感到既驕傲又激動，但其實她是誤打誤撞才報名一年中最難完成的秋季挑戰賽。這場賽程因有時間限制，為了訓練，常把石門水庫當練車基地。去年夏季賽還和節目沿途跟拍，當時與車友齊聚同行凝聚的挑戰力，也令她記憶深刻。她感嘆著，即便去過四次「東進武嶺」，每次仍被這裡的壯麗風景所震憾。

東進武嶺 海拔從零到三千公尺地景風光

這條路線隨著騎乘爬升而有不一樣的地景風貌。日出時分從海拔0公尺的花蓮七星潭出發，順著海景往東騎，經過太魯閣牌樓、燕子口、天祥，一路有闊葉林伴隨。這條路因開車速度快，能欣賞的風景有限，但慢騎單車可以看到更多的景緻。段慧琳表示：「從蜿蜒高聳的峽谷間看見天光時，就好像一朵花的縮時攝影一樣，逐漸綻放開來。」那一刻相當動容。

爬升過新白楊、碧綠神木，一直來到大禹嶺後，迎來了高海拔的針葉林巨木景緻，而遠方山巒間的雲霧繞繚，就像靜止在眼前般，美得很浮誇。接著陡升至海拔3275公尺的合歡山武嶺，這段高強度爬坡最為挑戰，直至台灣公路最高點的壯闊美景就在眼前呈現，這份登頂山峰的感動，至今難以忘懷。

段慧琳單車旅行過台灣許多地方，仍不時參與這段東進武嶺的單車賽事。今年秋季也再度參賽，雖然這是十多年來天氣最差的一次，難度更甚以往。在使命感驅使下，仍在雨霧中完賽，再次証明自己的實力，成功挑戰自我。