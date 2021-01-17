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優席夫X冠軍磁磚 攜手部落藝術家打造大型拼貼磁磚藝術牆

聯合新聞網 / 時尚漫旅
圖/部落皇后藝術咖啡館
圖/部落皇后藝術咖啡館

圖片提供｜冠軍磁磚、優席夫 整理撰文｜宋秋美

揮灑故鄉的鮮豔色彩，在國際大放異彩，讓世界認識原民文化、看見台灣。旅英藝術家優席夫發揮創意，與部落藝術家、全體村民將阿美族傳統捕魚文化，一片片貼上，並由冠軍磁磚提供部分素材，完成全台首例的磁磚拼貼藝術牆。讓原本就迷人的193縣道，增添一大亮點，更可藉此發展部落文化體驗，創造新興部落產業的可能。

圖/部落皇后藝術咖啡館
圖/部落皇后藝術咖啡館

透過拼貼藝術 分享共好、實現藝術造村理想

優席夫旅英多年，仍心繫故鄉，2018年返台後，隨即投入地方創生計畫，看見部落日漸沒落，他將復甦部落為己任，透過美學概念，創造經濟價值，於是磁磚拼貼藝術牆「捕魚樂Mifoting kita」便與焉誕生。

圖/部落皇后藝術咖啡館
圖/部落皇后藝術咖啡館

今年6月，由於優席夫人遠在愛丁堡，在英國畫設計圖，邀請在地拼貼藝術家馬耀‧卡照聯手，共同改造70年的老教堂圍牆。當初優席夫選擇在此創作，是看中位在花東的主要幹道旁，教會也是當地族人的聚集中心，以及牆面更能凸顯創作的立體性。

原設計有A、B面的藝術牆，今年6月開始施工，至11月才完成了其中一面，最大的困難在於資金不足，優席夫賣作品補貼經費，部落居民以及志工熱心的幫忙，但因為專業度不夠，為確保藝術性的專業品質，最後又必須打掉重來，再自掏腰包，請馬耀培養兩位在地青年協助施工，才有現在的成果。

圖/部落皇后藝術咖啡館
圖/部落皇后藝術咖啡館

這座「英國設計、台灣製造」的藝術牆大約30公尺長，用回收玻璃做魚眼睛，各色磁磚做鱗片，完成以傳統捕魚文化為主題的捕魚樂Mifoting kita藝術牆。

阿美族人有個神話傳說，他們是從太陽誕生的子民。「這面藝術牆的內容，呈現阿美族人在陽光底下，快樂捕魚的豐收景象，希望透過這件藝術，傳達人與環境其實是可以和諧共處的理念！」優席夫更強調，這件事集結眾人之力共同完成，分享部落共好理念，期望從這面牆，開始逐步實現藝術造村的夢想。

圖/部落皇后藝術咖啡館
圖/部落皇后藝術咖啡館

以藝術帶動經濟 讓家鄉年輕人回游

在台灣第一次進行磁磚拼貼藝術，優席夫回憶起童年時看見玉里車站內的馬賽克牆，描繪海底的美麗世界；他更取經西方，看見西班牙高第的藝術公園，使用馬賽克拼貼，以及愛丁堡國際藝術節，希望也能透過藝術，帶動經濟。

優席夫說，很感謝這次冠軍磁磚提供材料贊助，省下不少購置經費。以社會企業概念，無償幫助在地創生，相較於政府提供補助款的流程，即時性與機動性遠遠大於公部門。

圖/部落皇后藝術咖啡館
圖/部落皇后藝術咖啡館

未來除了磁磚牆拼貼工作，優席夫正在進行公園的改造計畫，將其打造成未來小農+藝術+文創市集的集散地。他在193縣道上成立結合咖啡館、民宿、藝術空間的「部落皇后藝術咖啡館」，已經帶動了在地小農農產銷售及文化觀光，也希望從一面牆開始，為部落帶來人流與經濟，更希望為年輕人鋪一條回家的路，不必再遠走他鄉。

《時尚漫旅27》
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