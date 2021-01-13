旅宿市中心 府城精華濃縮於步履間

圖文提供｜煙波大飯店台南館 LAKESHORE HOTEL

位於古都精華區的”煙波大飯店台南館”，周邊景點林立，南美館、藍晒圖、台南孔廟、國華街、保安路商圈等，散步即可享美食、賞古蹟、品人文。早晨更有融入在地美食的豐盛自助吧；館內的”隱糧餐酒館”，提供創意義式料理及各式精選葡萄酒品，以南方豐厚人情款待旅人。

溫潤大器風格， 完整設施享受

一走進飯店大廳，即可感受挑高明亮、寬闊的空間感，設計風格沉穩內斂；房間內則以簡約樸實的設計保留旅宿空間，窗外即可眺望司法院博物館與台南美術館。

位於二樓的健康俱樂部，設有露天游泳池、三溫暖與健身房，讓想要運動、放鬆的旅客可以免費到這裡紓壓；R樓還有專為商務客準備的會員交誼廳，舒適的休息空間，寬敞視野的戶外露臺，在這欣賞台南景致，很是愜意。

早晨現燙牛肉湯、義式餐酒館揉合中西美味

早餐Buffet除了現煮料理與多國美食選擇外，最具話題的就是「自助牛肉湯區」，讓旅人體驗涮牛肉與調味，做給自己一碗最在地的精力早點。除此之外，鹹粥也是早餐必吃經典，由虱目魚骨熬的湯體，加入鮮嫩魚肉，入口滿是豐盛海味。

煙波的第一間餐酒館「隱糧」，將台南在地風土元素融入經典義式料理中，以自然烹調手法，展現食材原始風味。特選小農莊園葡萄酒藏與原創調酒，讓來此相聚的旅人將生活中的酸甜苦辣，藉著純粹的料理與美酒開啟話題，用味覺與醉意交心。

來到府城就該放慢腳步，細細體會歷史古都的魅力。位於市中心地段的煙波台南館，鄰近藝術人文薈萃的美術園區及重要文化資產節點，期許旅人於此展開便捷舒適的旅程。