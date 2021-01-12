《樓蘭女》全球巡演 魏海敏、吳興國上演登峰對決

記者孔亮云／台中報導

新象．環境文創攜手當代傳奇劇場，原班人馬再現跨世紀經典大戲《樓蘭女》，首站於國父紀念館本月8日到10日已連演三天，隨後23、24日將首訪臺中國家歌劇院大劇院，2月27、28日首登高雄衛武營國家歌劇院，讓全台戲迷一飽眼福。

演出以獨幕劇的形式向希臘悲劇原著《美蒂雅》（Medea）致敬，飾演「樓蘭女」樓蘭公主美蒂雅的魏海敏在100分鐘中展現完美的表演才能，由被丈夫拋棄的自憐自哀，到後來決心復仇的冷靜籌謀，對女性心理的演繹絲絲入扣。樓蘭女的丈夫，大宛王子頡生為爭權復國不惜背叛愛情和家庭，此角由難得在舞台劇中詮釋反派角色的吳興國飾演，兩位國寶級演員登峰對決，氣勢震攝全場，這樣的表演在現今全球疫情持續延燒之下，實屬難得。

▲經典大戲《樓蘭女》23、24日將首訪臺中國家歌劇院大劇院。（圖／新象．環境文創提供）

即使許多城市的表演藝術活動被迫中止，《樓蘭女》在國際上依舊大受矚目，目前已收到來自歐美藝術核心城市如維也納、希臘、巴黎、紐約、舊金山等地，以及亞洲如中國二十幾個城市（北京、上海、廈門、廣州、潮州、深圳、西安、烏魯木齊等）、東京、馬尼拉等地的密切聯繫，都希望在疫情之後，能夠邀請《樓蘭女》赴當地演出。

▲經典大戲《樓蘭女》23、24日將首訪臺中國家歌劇院大劇院。（圖／新象．環境文創提供）

1986年當代傳奇劇場與魏海敏合作的《慾望城國》大獲成功後，吳興國與林秀偉便決心要為這位才華洋溢的旦角，打造一齣由女性擔綱的大戲。在作曲家也是臺灣藝術發展重要推手──新象行政總監 許博允先生的強力推薦下，選擇了《美蒂雅》作為當代傳奇劇場第一齣「女戲」的基石。他們將時空場景從古希臘轉換至古西域，以東方力量再造希臘悲劇經典，科爾喀斯公主米蒂亞化身樓蘭公主美蒂雅、愛俄爾卡斯王子傑森成為大宛王子頡生，《樓蘭女》就此誕生。

▲經典大戲《樓蘭女》23、24日將首訪臺中國家歌劇院大劇院。（圖／新象．環境文創提供）

身兼《樓蘭女》編劇、導演、編舞三個重要角色的林秀偉表示，1993年首演時，主創們仍年輕氣盛，只憑著對未來的想像和創作熱情勇往直前。今年，2021年我們重現經典，透過羅興華建築師的全新壯濶舞台和黃祖延的燈光設計，加上葉蔭龍的影像加值，使希臘悲劇的戲劇天空再現國父紀念館，有台灣創新精神的無比重量！值得一提的是全劇中擔任歌隊的12名演員，個個都是京劇新生代優秀人才，他們褪去生旦淨丑行當，接受前衛的表演訓練、貫穿全劇。以儺劇面具原始形式，化為主角的分身和靈魂騷動，呈現出大自然和生命變化無窮的景象。這是當代傳奇劇場在1993年創造的作品，是融合了戲曲、音樂、舞蹈、舞台劇、建築、時尚設計的跨文化跨界作品，具有劃時代意義的演出。

▲領銜主演 魏海敏(飾 樓蘭女)、吳興國(飾 頡生)。（圖／新象．環境文創提供）