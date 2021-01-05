祈福世界和平消弭災難 悟覺妙天禪師點亮心燈

迎接2021的到來，悟覺妙天禪師點燈祈福，元旦也不忘防疫、祈福！全台最盛大元旦祈福法會就在關西，由悟覺妙天禪師進行「元旦點亮心燈」儀式，象徵光明與希望，也含育智慧與福報，如同在黑暗中光芒，一燈能除千年暗，照亮未來的人生，悟覺妙天禪師期盼將瘟疫送離，祈願國泰民安、合境平安，祈求疫情遠離，新的一年平安順遂。

在動蕩不安的2020年尾，亦是迎接新年到來的重要關鍵，12月31日更是佛曆─阿彌陀佛的神聖誕辰紀念日。為了揮別動亂不安的2020年，釋迦牟尼佛救世基金會在地點清幽雅靜的藥師佛禪寺舉辦「2021元旦點亮心燈大法會」的禪修祈福活動；並由禪宗第八十五代宗師悟覺妙天師父為萬人慕名而來的子弟親自祈福祝願。

(圖/聖光禪地球佛國總會提供)

圖:悟覺妙天禪師祈福世界和平消弭災難

在「點亮萬盞心燈法會」活動中，雖逢臨「霸王級寒流」來襲，但，現場卻瀰漫著來自「心燈」的香芬，與佛曲的天籟之音─讓仟人的祈福祝願活動更感溫馨暖人。雖然目前正值新冠肺炎肆虐之際，但在訓練有素的志工縝密的規劃、引導；現場近萬名慕悟覺妙天禪師盛名而來的信眾仍依序分批入場，活動沐浴在師父佛光能量加持的祥和氛圍，全程在「禁語；靜心」的肅穆虔誠祈願祝禱中，顯得格外井然有序且莊嚴。

悟覺妙天禪師在開示中表示，地球上的紛爭，甚至戰亂─皆來自於人心的「不清淨」所致；更大膽預言，未來的3至5年內，地球將會有頻繁的「禍亂」與「災害」叢生。因此，希望能透過依循正道的義理，憑藉著善念的「修行」來撥亂反正、移風易俗、教化人心。悟覺妙天師父期盼能透過傳揚「印心佛法」的正道，以「地球佛國人間天堂」的概念，消弭人種、階級、黨派彼此之間根深柢固的「我執」與「貪嗔癡」的邪念，不分你我地串聯，才能真正安定人心，指引「應然」正道的「路」；因此誠摯地邀請全地球的人類加入佛國的「大家庭」，完成創建現世人間的天堂樂園夙願。

圖: 現場信眾全程肅穆虔誠祈願祝禱

悟覺妙天師父認為，透過淨心與禪修的內省，方能悟覺─萬事萬物間業力的「牽引關係」；接受來自更高層次的善能量指引，脫胎換骨，與廣闊無邊的大宇宙合而為一，透過佛法─轉念，才能逢兇化吉，轉危成安。

為了揮別動盪不安的2020年，除了悟覺妙天師父的佛光加持庇佑外，現場更準備了「平安禮」─有象徵著延年益壽的壽桃、祝賀新年到來的春聯，以及「養心平安米」，為盼求消弭災厄，得福報，開智慧、開心眼，以及入「佛國」的人們供養肉身與祈福祝願一個全新的「開始」。