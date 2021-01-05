聽新聞
test
0:00 / 0:00

祈福世界和平消弭災難 悟覺妙天禪師點亮心燈

聯合新聞網 / 時尚漫旅
(圖/聖光禪地球佛國總會提供)
(圖/聖光禪地球佛國總會提供)

迎接2021的到來，悟覺妙天禪師點燈祈福，元旦也不忘防疫、祈福！全台最盛大元旦祈福法會就在關西，由悟覺妙天禪師進行「元旦點亮心燈」儀式，象徵光明與希望，也含育智慧與福報，如同在黑暗中光芒，一燈能除千年暗，照亮未來的人生，悟覺妙天禪師期盼將瘟疫送離，祈願國泰民安、合境平安，祈求疫情遠離，新的一年平安順遂。

在動蕩不安的2020年尾，亦是迎接新年到來的重要關鍵，12月31日更是佛曆─阿彌陀佛的神聖誕辰紀念日。為了揮別動亂不安的2020年，釋迦牟尼佛救世基金會在地點清幽雅靜的藥師佛禪寺舉辦「2021元旦點亮心燈大法會」的禪修祈福活動；並由禪宗第八十五代宗師悟覺妙天師父為萬人慕名而來的子弟親自祈福祝願。

(圖/聖光禪地球佛國總會提供)
(圖/聖光禪地球佛國總會提供)

圖:悟覺妙天禪師祈福世界和平消弭災難

在「點亮萬盞心燈法會」活動中，雖逢臨「霸王級寒流」來襲，但，現場卻瀰漫著來自「心燈」的香芬，與佛曲的天籟之音─讓仟人的祈福祝願活動更感溫馨暖人。雖然目前正值新冠肺炎肆虐之際，但在訓練有素的志工縝密的規劃、引導；現場近萬名慕悟覺妙天禪師盛名而來的信眾仍依序分批入場，活動沐浴在師父佛光能量加持的祥和氛圍，全程在「禁語；靜心」的肅穆虔誠祈願祝禱中，顯得格外井然有序且莊嚴。

悟覺妙天禪師在開示中表示，地球上的紛爭，甚至戰亂─皆來自於人心的「不清淨」所致；更大膽預言，未來的3至5年內，地球將會有頻繁的「禍亂」與「災害」叢生。因此，希望能透過依循正道的義理，憑藉著善念的「修行」來撥亂反正、移風易俗、教化人心。悟覺妙天師父期盼能透過傳揚「印心佛法」的正道，以「地球佛國人間天堂」的概念，消弭人種、階級、黨派彼此之間根深柢固的「我執」與「貪嗔癡」的邪念，不分你我地串聯，才能真正安定人心，指引「應然」正道的「路」；因此誠摯地邀請全地球的人類加入佛國的「大家庭」，完成創建現世人間的天堂樂園夙願。

圖: 現場信眾全程肅穆虔誠祈願祝禱

悟覺妙天師父認為，透過淨心與禪修的內省，方能悟覺─萬事萬物間業力的「牽引關係」；接受來自更高層次的善能量指引，脫胎換骨，與廣闊無邊的大宇宙合而為一，透過佛法─轉念，才能逢兇化吉，轉危成安。

為了揮別動盪不安的2020年，除了悟覺妙天師父的佛光加持庇佑外，現場更準備了「平安禮」─有象徵著延年益壽的壽桃、祝賀新年到來的春聯，以及「養心平安米」，為盼求消弭災厄，得福報，開智慧、開心眼，以及入「佛國」的人們供養肉身與祈福祝願一個全新的「開始」。

《時尚漫旅27》
《時尚漫旅27》

延伸閱讀

清晰照曝光！嘉義、高雄相繼見「血月」民眾憂：災難預兆？

從宇宙看地球 台裔太空人林琪兒：台灣好美

酒醉被帶回宮廟猥褻 女信眾：遭強吻後他像乩童上身

想在太空生活？先聽聽在太空站生活一年的他怎麼說

相關新聞

祈福世界和平消弭災難 悟覺妙天禪師點亮心燈

迎接2021的到來，悟覺妙天禪師點燈祈福，元旦也不忘防疫、祈福！全台最盛大元旦祈福法會就在關西，由悟覺妙天禪師進行「元旦點亮心燈」儀式，象徵光明與希望，也含育智慧與福報，如同在黑暗中光芒，一燈能除千年暗，照亮未來的人生，悟覺妙天禪師期盼將瘟疫送離，祈願國泰民安、合境平安，祈求疫情遠離，新的一年平安順遂。

煙波早堂 X 必比登名店！聯名直送老字號台灣味 來煙波刈起吃早餐

你沒聽錯！煙波飯店集團領先業界，全台獨家聯名2020米其林必比登名店超狂早餐企劃來啦！煙波於2020年中甫推出全新品牌餐飲企劃『煙波早堂』，主打超～～級豐盛的全球在地特色早餐及有趣的食材故事，繼第一波的『煙波早堂－晨起開講』佳評如潮，瘋狂敲碗後隆重推出第二波「煙波早堂－刈起吃早餐」，即將在12月1日開跑啦！這次以台灣人巷弄內的傳統小吃「刈包」為主角，與米其林美食指南2020－必比登推介餐廳「范記金之園草袋飯」、「彭城堂台菜海鮮餐廳」、「富鼎旺御宴豬腳」合作，把名店手路菜放進煙波刈包裡，將傳統美味跨地直送到你的早餐餐桌上！除了聯名款刈包，煙波旗下五館飯店也推出主廚獨門早餐刈包，加入各種在地食材融合創意巧思，挑戰旅客的味蕾，準備重新喚起你對飯店早餐的期待感！

華麗轉身 子涵收起性感大玩華麗名媛風！

翁子涵自去年寫真「Fancy Green」大賣破萬本，超預期的成績令她深受鼓舞。今年子涵再接再厲推出同名年曆「ZIHAN」，突破已往火辣性感路線，大玩華麗名媛造型，配上各類長短仿真槍械，令人耳目一新。

用年曆送溫暖！Ruby林珮瑩攜手好友為兒少送祝福！

兒少保護一直是社會關注的話題，每次發生虐兒或失依的事件，都會引起大眾極大的關注。像幾年前的小燈泡事件，造成社會很大的衝擊。當局一直加強建構多元整合的服務，但要做到面面俱到，民間團體的力量也非常重要。

手作風箏閱讀趣 2020年底火熱最終場 好聽好玩又有趣 現場報名不錯過！

於今年首度舉辦的「手作風箏閱讀趣」已在11月21、22日與11月28、29日在新北市立圖書館3樓巨型繪本故事區熱鬧舉辦，本周12月5日、6日將舉辦最後4場風箏手作活動，並邀請所有大小朋友們來到新北市立圖書館一同了解風箏的歷史故事，並與爸爸媽媽一起動動手做風箏，開心度過周末時光！

「刈起吃早餐」！聯名台中必比登推介餐廳 直送老字號名店台灣味

煙波國際觀光集團於2020年中推出早餐企劃『煙波早堂』，主打豐富的全球在地化特色早餐及人文底蘊，第一波「煙波早堂－晨起開講」以各館的在地食材與故事研製獨門料理，旅客爭相嚐鮮，獲得廣大好評迴響！眾所期盼的第二波「煙波早堂－刈起吃早餐」將在12月1日登場！以台灣人巷弄內的傳統小吃「刈包」為主題，決定美味關鍵的「內餡」為載體，攜手台中2020米其林必比登推介餐廳「范記金之園草袋飯、彭城堂台菜海鮮餐廳、富鼎旺御宴豬腳」期間限定合作，將三家名店的招牌手路菜放入煙波刈包裡，在旗下五館飯店早餐時段巡迴供應，用獨特的接地氣組合給旅客全新跨地的食宿體驗！除了與名店聯名合作，集團旗下五館飯店也同步推出專屬當館的獨門早餐刈包，內餡及配料加入在地人的共同記憶，讓旅客對當地美食文化有更深入的認識，也為美好的早晨注入滿滿活力！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。