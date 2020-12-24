煙波早堂 X 必比登名店！聯名直送老字號台灣味 來煙波刈起吃早餐

▲『煙波早堂』早餐企劃第二波攜手2020米其林必比登推介餐廳「富鼎旺御宴豬腳、彭城堂台菜海鮮餐廳、范記金之園草袋飯」期間限定合作，將接地氣美食直送至煙波旅客的早餐餐桌。

「蛤？飯店早餐居然吃的到必比登刈包？」

你沒聽錯！煙波飯店集團領先業界，全台獨家聯名2020米其林必比登名店超狂早餐企劃來啦！煙波於2020年中甫推出全新品牌餐飲企劃『煙波早堂』，主打超～～級豐盛的全球在地特色早餐及有趣的食材故事，繼第一波的『煙波早堂－晨起開講』佳評如潮，瘋狂敲碗後隆重推出第二波「煙波早堂－刈起吃早餐」，即將在12月1日開跑啦！這次以台灣人巷弄內的傳統小吃「刈包」為主角，與米其林美食指南2020－必比登推介餐廳「范記金之園草袋飯」、「彭城堂台菜海鮮餐廳」、「富鼎旺御宴豬腳」合作，把名店手路菜放進煙波刈包裡，將傳統美味跨地直送到你的早餐餐桌上！除了聯名款刈包，煙波旗下五館飯店也推出主廚獨門早餐刈包，加入各種在地食材融合創意巧思，挑戰旅客的味蕾，準備重新喚起你對飯店早餐的期待感！

▲「彭城堂台菜海鮮餐廳」古早味封肉刈包為店內黃金招牌料理，『煙波早堂』取其精華「傳統封肉」與煙波獨有的鬆軟外皮結合，口感層次多元。(圖左：煙波集團行政主廚－呂尚澤、圖右：彭城堂台菜海鮮餐廳老闆－劉俊宏)

煙波早堂與榮獲今年度「米其林美食指南2020－必比登推介餐廳」的三家名店聯手推出創意早餐刈包，在指定日期於集團旗下五館飯店巡迴供應，準備讓煙波旅客感受最新奇的早餐體驗！

★想吃香噴噴的黃金炸排骨，不去台中也可以吃到！煙波把台中便當界霸主－『范記金之園』的招牌菜直送到你的早餐餐桌上！每塊排骨烹調超費工又費時，皮薄酥脆的炸排骨搭配煙波柔軟的刈包外皮，滿口咖滋咖滋的銷魂美味，「香酥排骨刈包」顛覆你對刈包的想像！

★想吃道地台菜？『彭城堂台菜海鮮餐廳』絕對是首選！其中店內不敗黃金組合－「古早味封肉刈包」，堅持傳統作法，選用黃金肥瘦比例、油花均勻分布的封肉，口中滿溢的經典鹹香滋味讓大人小孩都難以抗拒！

★台中超人氣小吃『富鼎旺御宴豬腳』以豬大骨高湯加入主廚秘製配方費工滷製，用最簡單的原料呈現出最道地的台灣紅燒腿庫，肥美Q彈的腿庫肉與煙波特製刈包外皮一起入口，清爽又順口，早晨醒胃絕對要吃「鼎旺腿扣刈包」這一味！

▲『煙波早堂』攜手「范記金之園草袋飯」使用名店招牌菜－香酥排骨製成獨家刈包，期間於旗下三館早餐餐期供應，巡迴時間表詳見官網。(圖左：煙波集團行政主廚－呂尚澤、圖右：范記金之園負責人－范家豪)

除了必比登聯名款，煙波集團也推出專屬五館的在地獨門刈包！適合喜歡到處嚐鮮的旅客！

★『新竹湖濱館』－「落生青禾刈包」

選用新竹福源花生醬與特製蛋黃醬融合，澆淋在熱熱的片腿庫上，餘溫使花生香味更濃郁，花生醬內的些微顆粒，帶點咀嚼的幸福感，讓人欲罷不能！

★『花蓮館』－「黃金舞鶴刈包」

取用花蓮舞鶴特種茶加進滷汁內增加香氣，再霸氣灑上新鮮醃漬的黃金飛魚卵，滿嘴啵啵啵的Ｑ彈口感，絕對讓你一口接著一口，完全停不下來！

★『蘇澳四季雙泉館』－「沁味川梅刈包」

把腿庫肉滷製到綿密彈口，搭配開胃解膩的辣梅乾菜，口感超涮嘴！

★『宜蘭館』－「甘漬金棗刈包」

甜滋滋的金棗蜜餞後用西式手法做成配料莎莎醬，熟成風味與滷汁內的新鮮金桔相互搭配，香氣撲鼻而來，讓人欲罷不能！

★『台南館』－「旺梨莎莎刈包」

以頂級白曝醬油滷製的肥美腿庫為基礎，再搭配新鮮關廟鳳梨製成的酸甜莎莎醬，想要大啖酸甜熱帶風味，這款吃一口就上癮！

▲『煙波早堂』與「富鼎旺御宴豬腳」聯名，嚴選食材，推出「鼎旺腿扣刈包」於旗下五館期間供應，腿庫肉油花均勻，搭配煙波獨有的刈包外皮，令人一吃就上癮。(圖左：煙波集團行政主廚－呂尚澤、圖右：富鼎旺御宴豬腳店長－楊惠玉)

以台灣人最耳熟能詳的巷弄小吃為發想起點，第二波煙波品牌餐飲企劃「煙波早堂－刈起吃早餐！」將道地的「台灣味」與飯店早餐結合，並將必比登名店的美味一同直送給煙波的旅客，感受當地濃厚的土地風情，用五感體驗台灣人情味，帶給旅客新奇有趣的早餐體驗！活動時間於2020年12月1日正式登場，煙波大飯店揪你來煙波早堂，刈起全台早餐吃透透！我想了解更多！