華麗轉身 子涵收起性感大玩華麗名媛風！

翁子涵自去年寫真「Fancy Green」大賣破萬本，超預期的成績令她深受鼓舞。今年子涵再接再厲推出同名年曆「ZIHAN」，突破已往火辣性感路線，大玩華麗名媛造型，配上各類長短仿真槍械，令人耳目一新。

這次年曆再度由ShaShin團隊操刀，為營造出高冷又性感的「豪乳特務」，子涵穿上由依依佩佩開設的韓式婚紗店Wedding 21和R&E Wedding的華麗晚禮服；手上裝備各式長短槍械（由TMC提供及指導），加上今年30週年生日的Steve Madden美國鞋履品牌贊助；既美艶又霸氣十足。

子涵是「飄移」一族，愛車的她當然少不了超跑的場景（由Urban Legend提供）。子涵說：要讓粉絲一年365日都看到我！忠實粉絲們一定不會錯過！