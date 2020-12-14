聽新聞
test
0:00 / 0:00
華麗轉身 子涵收起性感大玩華麗名媛風！
翁子涵自去年寫真「Fancy Green」大賣破萬本，超預期的成績令她深受鼓舞。今年子涵再接再厲推出同名年曆「ZIHAN」，突破已往火辣性感路線，大玩華麗名媛造型，配上各類長短仿真槍械，令人耳目一新。
這次年曆再度由ShaShin團隊操刀，為營造出高冷又性感的「豪乳特務」，子涵穿上由依依佩佩開設的韓式婚紗店Wedding 21和R&E Wedding的華麗晚禮服；手上裝備各式長短槍械（由TMC提供及指導），加上今年30週年生日的Steve Madden美國鞋履品牌贊助；既美艶又霸氣十足。
子涵是「飄移」一族，愛車的她當然少不了超跑的場景（由Urban Legend提供）。子涵說：要讓粉絲一年365日都看到我！忠實粉絲們一定不會錯過！
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言