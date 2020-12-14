用年曆送溫暖！Ruby林珮瑩攜手好友為兒少送祝福！

兒少保護一直是社會關注的話題，每次發生虐兒或失依的事件，都會引起大眾極大的關注。像幾年前的小燈泡事件，造成社會很大的衝擊。當局一直加強建構多元整合的服務，但要做到面面俱到，民間團體的力量也非常重要。

藍迪基金會十多年來撫育了超過500位孩童，為失依、受虐、遭受遺棄、暴力等不當對待的的兒童及少年提供一個溫馨、穩定、安全、寬容的成長環境，讓兒少成為獨立自主的個體，未來社會的楝樑。

最近Ruby (林珮瑩)就號召了11位圈內外好友，包括Zora、安娜丹丹、侯嘉騏Pasty、海産、麥基、倪安、吳昱萱、蜜雪兒、S、米米、陳哈比等，一齊發起一次2021公益愛心桌曆義賣。這次Ruby親自操刀，拿起相機為每一位拍照，每個人分別代表一個月份。這次公益愛心義賣的總所得三分之一，將捐贈給藍迪基金會，為照顧更多失依兒少盡一份心力，傳播更多愛心。