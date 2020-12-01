手作風箏閱讀趣 2020年底火熱最終場 好聽好玩又有趣 現場報名不錯過！

於今年首度舉辦的「手作風箏閱讀趣」已在11月21、22日與11月28、29日在新北市立圖書館3樓巨型繪本故事區熱鬧舉辦，本周12月5日、6日將舉辦最後4場風箏手作活動，並邀請所有大小朋友們來到新北市立圖書館一同了解風箏的歷史故事，並與爸爸媽媽一起動動手做風箏，開心度過周末時光！

「手作風箏閱讀趣」活動海報與活動相關內容

天氣箏好 做風箏正好

由新北市立圖書館主辦的「手作風箏閱讀趣」日前已於本館３樓巨型繪本故事區盛大舉辦，線上報名因受到家長與小朋友們之喜愛已全數額滿，現開放最後一周(12月5日、6日)現場報名之名額，名額數量有限，額滿為止。

日前活動現場不僅聚集多位大小朋友發揮想像力在空白的風箏上揮灑自己的創意，活動結束後也獲得多位家長與小朋友之肯定，許多家長也表示：「認為此次活動辦得相當成功，結合手作與閱讀的方式讓孩子不僅知道風箏是怎麼來的，在空白的風箏上畫下自己的創意也是培養能力很好的方法，很開心可以來參加這次活動。」

同時此次活動也特別規劃「風箏故事講座」及「風箏故事書展」，藉由講座老師在每個手作活動開始前，閱讀風箏相關繪本故事及介紹風箏歷史與原理之方式，讓大小朋友們在動動手之餘，也帶給大小朋友們一個充滿樂趣且富含教育意義之體驗活動！期望透過結合手作活動與閱讀之舉辦讓親子一同體驗活動樂趣，並增進家人之間互動情感！

「風箏講座時間」講座老師正在進行講解風箏歷史與原理。

手作風箏閱讀趣 好聽好玩又有趣

「手作風箏閱讀趣」12月5日、6日之活動共有兩個場次，每個場次各分為兩個梯次，每梯次活動時間約為2個小時，活動內容依序為「風箏講座時間」、「風箏手作時間」與拍照打卡時間。

報名資格為需有申辦過新北市立圖書館之借書證的大小朋友們，且申辦之身分為小朋友本人，爸爸媽媽就可以帶著孩子們一起來報名參加，同時活動現場也架設專屬拍照打卡區，只要在拍照區拍照打卡，並於個人Facebook或instagram發布公開貼文即可獲得專屬打卡小禮品一份。

相關活動資訊請至新北市立圖書館官方網站查詢。

小朋友們可於拍照區展示出自己最自信的風箏作品，並留下美好紀念。

活動相關資訊：

活動日期：12月5日至12月6日

活動時間：第一梯次(13:00~14:45)；第二梯次(15:00~16:45)

活動地點：新北市立圖書館3樓巨型繪本故事區(新北市板橋區貴興路133號)

報名方式：需於報到區進行現場報名並填寫姓名、電話與借書證號(即為身份證字號)，若無借書證者則須前往 1 樓服務台處辦理借書證後再行報名。

報名資格：參加活動之大小朋友需持有新北市立圖書館之借書證，若未辦理過請攜帶戶口名簿或3個月內戶籍謄本即可辦理。

活動詳情