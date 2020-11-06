快訊

美國大選開票／喬治亞州戰況激烈 川普僅領先拜登665票

低估川普，高估拜登？美大選民調四年來進步多少？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卡蹓馬祖！藍眼淚以外 探索馬祖秘境與道地美味

聯合新聞網 / 時尚漫旅

撰文｜宋秋美 照片拍攝｜宋秋美 資料提供｜馬祖風景管理處

你多久沒搭飛機出國了？疫情在全球延燒的情況下，所幸台灣抵禦外「毒」有成，帶動國內觀光的旅遊人潮，尤其離島旅遊讓你享受「偽出國」，機票更是一票難求。

不同於澎湖金門等旅遊大島，這次特別介紹馬祖，它除了擁有CNN列為世界15大奇景之一「藍眼淚」外，特殊的閩東建築與在地飲食文化都深深吸引著旅人。為提供消費者優質的餐飲需求，經馬祖衛生福利局針對5家餐廳進行輔導，並特選為優良餐廳，襯著馬祖得天獨厚的蜿蜒海岸與戰地風情，若你還以為馬祖只有老酒，務必親身走一遭，才能體會箇中滋味！

北竿 BEIGAN

馬祖列島主要由東引、北竿、南竿、莒光四大群島組成，其中北竿地形狹長、島小山高，有第一高峰壁山，沙灘多、離島多也是北竿鄉的地理特色。

馬祖的地中海風光

芹壁是馬祖列島中保存馬祖傳統閩東建築最完整、也最具代表性的地方之一。芹壁聚落倚著山壁而建，背山面海，依山勢呈階梯狀排列，早年村民以捕蝦為生，70年代漁業沒落，空屋群在政府計畫性修繕下，吸引業者進駐經營民宿以及藝文空間等，讓一座座石頭屋回復昔日多樣化的風貌，穿梭在蜿蜒的山城中，不難發現房屋上斑駁褪色的各種特色標語，彷彿墜入了時光迴廊。

漫步在石頭屋的巷弄間，家適咖啡民宿就隱身在此，古樸的石頭屋外表下，內在經老闆夫妻打造成溫馨小巧的古典咖啡廳，將自己擅長的西式料理從家中端出來，招牌焦糖鬆餅，取代市面鬆餅粉，每日早上親手揉製發酵麵糰，咬勁紮實，淋上自熬的焦糖漿，微苦口感降低甜膩感，再當配當季水果，清爽果香為焦糖鬆餅畫龍點睛。

老闆不只手藝好，還熱情地介紹附近景點，特別提到在向晚時分，亮起一盞盞路燈，從馬祖廣音站的瞭望台上，看著芹壁聚落從地中海小鎮樸實風情，夜變為九份山城嫵媚姿態，讓身心靈一起放慢步調，享受難得的歲月靜好。

老街上的紅糟料理翹楚

與綽約多姿的芹壁道別後，來到北竿最熱鬧的老街，這裡也是馬祖美食的一級戰場，其中假日小吃早已成為饕客的口袋名單。曹老闆原本是個上班族，在假日時做些小吃生意賺外快，沒想到許多客人一試成主顧，舊雨與新知力促下，讓假日小吃成為一周開七天的馬祖名店。

這裡首推炸紅糟肉，麵衣輕薄酥脆，肥肉相間比例恰到好處，尤其油炸後的紅糟酒香，在咀嚼時慢慢盈溢口腔，沾上特製白醋沾醬，非常下飯。海產富饒的馬祖，當地野生石蚵體型偏小，但滋味鮮甜，與杏鮑菇裹上薄薄麵衣先炸後炒，加上椒末、蒜末，摻灑鹹香胡椒，脆口杏鮑菇增加口感，石蚵則讓鮮鹹海味在口齒間流轉。怕顧客吃不飽，份量超豐盛的紅糟炒飯跟大滷麵讓你大享口福，木訥的老闆從料理中表達待客之道。

東莒JUGUANG

莒光鄉位在馬祖列島最南，由東莒、西莒兩島組成，東莒適合循著環島公路前行，沿途隨意駐足，在一片寧靜與祥和的氛圍，原本肅殺的戰地風光，化落在海景、古蹟與美食之中……

開港通商的海上指引

東莒島燈塔，又名「東犬燈塔」，位在東莒島的東北方，鴉片戰爭開港通商，1872年，東莒島燈塔於焉誕生。是台灣第一座使用花崗岩建造的燈塔，外觀漆成雪白色，靜靜在東莒島服勤超過百年。

此外，在連接燈塔與辦公室的草地上，築有一道長達30公尺的白色防風矮牆，由於東莒島燈塔位處高地，風勢強勁，這道防風牆可以讓古時工作人員在強風吹襲時，低身快速通過，讓手上的煤油燈不會被吹熄。

澳口現撈 順時而食的鮮味

到東莒，除了看福正聚落、大浦聚落等閩東傳統老宅，到地老口味怎能錯過？

過往漁村居民順應季風變化改變漁作澳口，因而有「夏福正，冬大浦」的俗語。東莒老牌民宿船老大業主新哥，在今年初拓展新據點「船老大二館」，將原本半開放式巧屋小吃店，轉型作巧屋餐廳，菜色亦順應時節供應，例如清蒸黑格即是從猛澳港當日捕撈；在農曆初一、十五時採收龍螺，新哥特別強調在東莒所有的海鮮都是野生的，所以無法指定想吃什麼，只能看今天釣到什麼，但是菜色保證最新鮮！順時而食，做事實在與隨遇而安，正是馬祖人的性格寫照。

南竿NANGAN

慢慢駛進福澳港時，看見佇立山腰上大大的「枕戈待旦」四字，你就知道來到了馬祖最大島－「南竿」。它不只大，還是人口最多、馬祖的政經中心。1992年解除戰地政務後，成立馬祖國家風景區將軍事用地發展觀光，這裡還有豐富的伴手禮滿足你的購物慾。

馬祖戰地精神代表

正紅色的「枕戈待旦」四個大字巍巍聳立在南竿的福清嶺上，雄偉壯觀、氣勢磅礡；照壁前方書寫著「枕戈待旦」，照壁後方則是寫著這四個大字的由來。

四大字前方則是南竿無敵海景餐廳－枕戈待旦。有著與照壁同名的枕戈待旦餐廳，室內乾淨明亮，大片落地窗讓一整片蔚藍海景毫不費力地映入眼簾，在制高點享受用午餐，讓用餐氣氛跟著昇華了起來。

主廚手藝精湛，將新鮮鮸魚去鱗刮肉，加入太白粉揉製發酵，至少都要花費2-3天工時，仍堅持手工製作魚麵、魚餃。蒸魚餃吃來Q彈有勁；馬祖魚麵特殊的鮮味與略微紮實口感，因為使用魚漿比例偏高，即使靜置一段時間口感依舊。同為馬祖特產的黃魚，主廚以馬祖老酒大火煨煮黃魚，肉質軟嫩卻不爛，而且好吃的秘訣除了選用馬祖酒廠老酒，還斟入私釀老酒，去腥同時增添香氣，愛吃海鮮的饕客絕對不要錯過！若想到枕戈待旦餐廳用餐，建議事先預訂，以免向隅。

巨觀美景配上美食滿足身心靈

位在馬祖宗教文化園區的媽祖巨神像，由365塊花崗岩為主結構雕琢而成，象徵著「365日、日日平安」，更代表著馬祖人民對於媽祖信仰的虔誠與決心。石像的下方木棧平台造型似船，就像媽祖乘船在海上航行，庇佑當地居民。

在南竿有太多景點必須踩點，因此經常感到飢腸轆轆，記得在用餐時間前預約蝦寮餐廳，它的菜色絕對不會讓你失望。切成一條一條的炸白帶魚端上桌就吸引同桌友人目光，酥脆鹹香的外皮加上魚肉的鮮香，開啟了味蕾；接著一大碗蒸淡菜華麗登場，以薑與蒜提味，碗中清澈中帶點乳白色湯頭集結了淡菜的精華，老闆介紹淡菜肉體有白、橘色之別，是辨別公母的依據。若跟老闆將哥聊開了，還會免費贈送小菜，除了美味，我想人情味也是蝦寮食堂高朋滿座的原因。

綜觀而言，馬祖列島雖然不大，但每個島嶼都有屬於它的魅力與特色，記得慢下腳步，吹著海風發呆也好，看著鬼斧神工的軍事要地驚嘆也罷，還有馬祖人的熱情與隨興，人情味作為旅行的醍醐味，如同老酒般，經過長時間醞釀，才能精粹其中美好。

《時尚漫旅26》
《時尚漫旅26》

相關新聞

艾力克斯全家「綠島」驚奇遊潛進綺麗海底世界

綠島，儼然已成為今年偽出國的台灣離島之一，最出名莫過於擁有純淨天然的海底景觀，可說是潛水者的絕美天堂，也成為艾力克斯帶孩子們暑假遊的地點。他們原先計劃的出國旅遊，遇到疫情期間只得暫緩，身邊朋友卻力推去綠島潛水旅行，最終全家就決定到這裡玩。一路從台北搭飛機到台東，再搭船到綠島，整個交通體驗宛如出國體驗，度過了令人驚喜連連的一周假期。

徐薇涵宜蘭寫真攝旅住進自然田野風旅宿

一行人開車緩緩駛進宜蘭冬山鄉，從遠方就能看見翠綠山巒圍繞著錯落水稻田的景象，這座白色獨棟建築民宿「寗夏印象」，就座落在整片稻田間，相當醒目，這也是徐薇涵（海豚）首次推出個人寫真書的拍攝地。其純樸濃厚的田野風情，恰好適合這次拍攝風格，她也趁此度過療癒放鬆的寫真攝旅。

卡蹓馬祖！藍眼淚以外 探索馬祖秘境與道地美味

你多久沒搭飛機出國了？疫情在全球延燒的情況下，所幸台灣抵禦外「毒」有成，帶動國內觀光的旅遊人潮，尤其離島旅遊讓你享受「偽出國」，機票更是一票難求。 不同於澎湖金門等旅遊大島，這次特別介紹馬祖，它除了擁有CNN列為世界15大奇景之一「藍眼淚」外，特殊的閩東建築與在地飲食文化都深深吸引著旅人。為提供消費者優質的餐飲需求，經馬祖衛生福利局針對5家餐廳進行輔導，並特選為優良餐廳，襯著馬祖得天獨厚的蜿蜒海岸與戰地風情，若你還以為馬祖只有老酒，務必親身走一遭，才能體會箇中滋味！

享溫泉遊莊園 瑞穗天合國際觀光酒店榮獲「卓越五星」殊榮

瑞穗特有黃金湯 瑞穗天合國際觀光酒店為天成飯店集團斥資60億元，歷時7年興建的品牌旗艦店，位於花東縱谷占地20,000坪，並與國際悅榕集團(Banyan Tree Group)合作，引進全台唯一的悅椿Spa(Angsana Spa)，結合瑞穗特有的「黃金湯」，以「享溫泉,遊莊園」為酒店的旅行體驗主軸。

國際頂級溫泉酒店盡享奢華泡湯私旅 身心靈達到無與倫比平靜放鬆

與世隔絕的天然溫泉秘境，非去不可的三大享受：員山溫泉美人湯、天夢之床、獨棟Villa泳池。宜蘭第一家國際連鎖品牌酒店-The Westin Yilan Resort 宜蘭力麗威斯汀度假酒店，位在百年歷史的員山溫泉井源頭，溫泉水直接供應至客房、湯屋、露天風呂，寒冷的冬天甚至連室外泳池及Villa私人泳池都有溫泉水滾滾流淌。宜蘭員山獨天獨厚的環境成為旅客們遠離世俗塵囂的頂級的泡湯勝地，也是國際旅客到宜蘭指定入住的渡假飯店之一。

讚嘆流連！村却國際溫泉酒店

以宜蘭在地最高五星級飯店的建築之姿誕生，坐落在蘭陽平原上，位於羅東火車站旁的精華地帶。酒店現代簡約的建築風格，導入日光、星辰、微風、水流、綠意，與天地自然共生，與四季一起作息，夜晚更成為光芒璀燦的線型發光體，為羅東重要地標。樓高24層，擁有453間景觀客房，8種不同房型，全房型皆擁碳酸氫鈉泉、奈米牛奶浴雙湯池及大露台；更因雙Y軸線的建築體設計，讓每個房間都能欣賞大面景觀，遠眺連綿雪山，俯瞰蔚藍大海。

煙波大飯店 蘇澳四季雙泉館隱身幽靜旅圖 浸沐雙泉美學

榮獲譽有「飯店界奧斯卡獎」美譽的〈世界奢華酒店大獎 World Luxury Hotel Awards〉－2019全球蜜月首獎的煙波大飯店蘇澳四季雙泉館，坐落於幽慢閒適的宜蘭蘇澳小鎮，以獨特的大地瑰寶－黃金雙泉為起點，坐擁絕美日出海景，讓旅客享受如畫的蘇澳光景，浸沐難得的休日時刻，專注體驗獨有的蘇式奢華。

靜享日式精工藝術沉靜力量 守護幸福生活

水美溫泉會館現地舊址為北投大飯店，在日本時代的北投是全臺首屈一指休憩、療癒的好所在，顛覆燈紅酒綠、紙醉金迷的時代背景，以「お帰りなさい」(日文：歡迎回來 ) 為設計主軸，首先於會館門前設計一座翠綠色的手湯，當日暖風和時，水氣氤氳，以等待久歸親人的心意，體貼等待每位旅者的到來。進屋前，可先將手放入手湯中，感受回家時候的溫暖。

正統日式溫泉飯店 真心款待彷若回家的舒適感

日勝生加賀屋於設計之初，融合日式傳統文化與藝術美學，館內採原木暖色調建築，並化直角為圓弧接合處，增加環境溫柔感，旅客不經意間已被溫暖圓融的氛圍擁抱，角落一隅冉冉上升的白檀木燻香，引領進入充滿榻榻米香氣的套房，享受和風客廳的悠然放鬆。

「十大必住溫泉飯店」網路票選出爐！泡好湯過暖冬必備清單！

時序進入秋冬，轉涼的天氣，下榻溫泉飯店泡泡暖湯，是遊客最喜愛的旅遊方式之一，想來一趟泡湯之旅嗎？挑對飯店是必備重點。因此，今年由時尚家居雜誌與時尚漫旅多媒體集團攜手合作進行「十大必住溫泉飯店票選」，競爭激烈的票選活動中，究竟誰能廣大民眾的肯定與親睞，獲得「十必住大溫泉飯店」的頭銜呢？

台北市冷凍空調技師公會40周年會慶 成就綠能新價值迎接產業新未來

台北市冷凍空調技師公會至今成立40週年，日前在台北美福大飯店舉辦大會，現場冠蓋雲集：經濟部工業局楊伯耕副局長、綠建築中心周光宙董事長、許世杰執行長、張斯綱市議員以及商界、冷凍空調業界等500餘位產官學界知名人士及技師共襄盛舉。本次大會亦邀請許多重要的合作夥伴，包括台灣日立、和泰興業、歐陸通風、台灣松下、上洋產業、美商台灣開利、上菱工業及美福大飯店等共計70家，一同歡慶台北市冷凍空調技師公會40週年慶。

屏東創意廣告節首獎《最南點》 新秀女攝影師從南出發尋找溫暖力量

2020屏東創意廣告節於16日揭曉得獎名單，由台灣獨立新秀攝影師蕭希如團隊拍攝的作品《最南點》，短短30秒呈現出都會女子的獨立堅強，從台灣最南點開始新生的力量，贏得50萬元首獎。潘孟安縣長頒獎時大讚首獎作品「感性且充滿希望」，如同影片結語「再難，都不難了」！

熱門新聞

艾力克斯全家「綠島」驚奇遊潛進綺麗海底世界

卡蹓馬祖！藍眼淚以外 探索馬祖秘境與道地美味

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。