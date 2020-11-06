卡蹓馬祖！藍眼淚以外 探索馬祖秘境與道地美味

撰文｜宋秋美 照片拍攝｜宋秋美 資料提供｜馬祖風景管理處

你多久沒搭飛機出國了？疫情在全球延燒的情況下，所幸台灣抵禦外「毒」有成，帶動國內觀光的旅遊人潮，尤其離島旅遊讓你享受「偽出國」，機票更是一票難求。

不同於澎湖金門等旅遊大島，這次特別介紹馬祖，它除了擁有CNN列為世界15大奇景之一「藍眼淚」外，特殊的閩東建築與在地飲食文化都深深吸引著旅人。為提供消費者優質的餐飲需求，經馬祖衛生福利局針對5家餐廳進行輔導，並特選為優良餐廳，襯著馬祖得天獨厚的蜿蜒海岸與戰地風情，若你還以為馬祖只有老酒，務必親身走一遭，才能體會箇中滋味！

北竿 BEIGAN

馬祖列島主要由東引、北竿、南竿、莒光四大群島組成，其中北竿地形狹長、島小山高，有第一高峰壁山，沙灘多、離島多也是北竿鄉的地理特色。

馬祖的地中海風光

芹壁是馬祖列島中保存馬祖傳統閩東建築最完整、也最具代表性的地方之一。芹壁聚落倚著山壁而建，背山面海，依山勢呈階梯狀排列，早年村民以捕蝦為生，70年代漁業沒落，空屋群在政府計畫性修繕下，吸引業者進駐經營民宿以及藝文空間等，讓一座座石頭屋回復昔日多樣化的風貌，穿梭在蜿蜒的山城中，不難發現房屋上斑駁褪色的各種特色標語，彷彿墜入了時光迴廊。

漫步在石頭屋的巷弄間，家適咖啡民宿就隱身在此，古樸的石頭屋外表下，內在經老闆夫妻打造成溫馨小巧的古典咖啡廳，將自己擅長的西式料理從家中端出來，招牌焦糖鬆餅，取代市面鬆餅粉，每日早上親手揉製發酵麵糰，咬勁紮實，淋上自熬的焦糖漿，微苦口感降低甜膩感，再當配當季水果，清爽果香為焦糖鬆餅畫龍點睛。

老闆不只手藝好，還熱情地介紹附近景點，特別提到在向晚時分，亮起一盞盞路燈，從馬祖廣音站的瞭望台上，看著芹壁聚落從地中海小鎮樸實風情，夜變為九份山城嫵媚姿態，讓身心靈一起放慢步調，享受難得的歲月靜好。

老街上的紅糟料理翹楚

與綽約多姿的芹壁道別後，來到北竿最熱鬧的老街，這裡也是馬祖美食的一級戰場，其中假日小吃早已成為饕客的口袋名單。曹老闆原本是個上班族，在假日時做些小吃生意賺外快，沒想到許多客人一試成主顧，舊雨與新知力促下，讓假日小吃成為一周開七天的馬祖名店。

這裡首推炸紅糟肉，麵衣輕薄酥脆，肥肉相間比例恰到好處，尤其油炸後的紅糟酒香，在咀嚼時慢慢盈溢口腔，沾上特製白醋沾醬，非常下飯。海產富饒的馬祖，當地野生石蚵體型偏小，但滋味鮮甜，與杏鮑菇裹上薄薄麵衣先炸後炒，加上椒末、蒜末，摻灑鹹香胡椒，脆口杏鮑菇增加口感，石蚵則讓鮮鹹海味在口齒間流轉。怕顧客吃不飽，份量超豐盛的紅糟炒飯跟大滷麵讓你大享口福，木訥的老闆從料理中表達待客之道。

東莒JUGUANG

莒光鄉位在馬祖列島最南，由東莒、西莒兩島組成，東莒適合循著環島公路前行，沿途隨意駐足，在一片寧靜與祥和的氛圍，原本肅殺的戰地風光，化落在海景、古蹟與美食之中……

開港通商的海上指引

東莒島燈塔，又名「東犬燈塔」，位在東莒島的東北方，鴉片戰爭開港通商，1872年，東莒島燈塔於焉誕生。是台灣第一座使用花崗岩建造的燈塔，外觀漆成雪白色，靜靜在東莒島服勤超過百年。

此外，在連接燈塔與辦公室的草地上，築有一道長達30公尺的白色防風矮牆，由於東莒島燈塔位處高地，風勢強勁，這道防風牆可以讓古時工作人員在強風吹襲時，低身快速通過，讓手上的煤油燈不會被吹熄。

澳口現撈 順時而食的鮮味

到東莒，除了看福正聚落、大浦聚落等閩東傳統老宅，到地老口味怎能錯過？

過往漁村居民順應季風變化改變漁作澳口，因而有「夏福正，冬大浦」的俗語。東莒老牌民宿船老大業主新哥，在今年初拓展新據點「船老大二館」，將原本半開放式巧屋小吃店，轉型作巧屋餐廳，菜色亦順應時節供應，例如清蒸黑格即是從猛澳港當日捕撈；在農曆初一、十五時採收龍螺，新哥特別強調在東莒所有的海鮮都是野生的，所以無法指定想吃什麼，只能看今天釣到什麼，但是菜色保證最新鮮！順時而食，做事實在與隨遇而安，正是馬祖人的性格寫照。

南竿NANGAN

慢慢駛進福澳港時，看見佇立山腰上大大的「枕戈待旦」四字，你就知道來到了馬祖最大島－「南竿」。它不只大，還是人口最多、馬祖的政經中心。1992年解除戰地政務後，成立馬祖國家風景區將軍事用地發展觀光，這裡還有豐富的伴手禮滿足你的購物慾。

馬祖戰地精神代表

正紅色的「枕戈待旦」四個大字巍巍聳立在南竿的福清嶺上，雄偉壯觀、氣勢磅礡；照壁前方書寫著「枕戈待旦」，照壁後方則是寫著這四個大字的由來。

四大字前方則是南竿無敵海景餐廳－枕戈待旦。有著與照壁同名的枕戈待旦餐廳，室內乾淨明亮，大片落地窗讓一整片蔚藍海景毫不費力地映入眼簾，在制高點享受用午餐，讓用餐氣氛跟著昇華了起來。

主廚手藝精湛，將新鮮鮸魚去鱗刮肉，加入太白粉揉製發酵，至少都要花費2-3天工時，仍堅持手工製作魚麵、魚餃。蒸魚餃吃來Q彈有勁；馬祖魚麵特殊的鮮味與略微紮實口感，因為使用魚漿比例偏高，即使靜置一段時間口感依舊。同為馬祖特產的黃魚，主廚以馬祖老酒大火煨煮黃魚，肉質軟嫩卻不爛，而且好吃的秘訣除了選用馬祖酒廠老酒，還斟入私釀老酒，去腥同時增添香氣，愛吃海鮮的饕客絕對不要錯過！若想到枕戈待旦餐廳用餐，建議事先預訂，以免向隅。

巨觀美景配上美食滿足身心靈

位在馬祖宗教文化園區的媽祖巨神像，由365塊花崗岩為主結構雕琢而成，象徵著「365日、日日平安」，更代表著馬祖人民對於媽祖信仰的虔誠與決心。石像的下方木棧平台造型似船，就像媽祖乘船在海上航行，庇佑當地居民。

在南竿有太多景點必須踩點，因此經常感到飢腸轆轆，記得在用餐時間前預約蝦寮餐廳，它的菜色絕對不會讓你失望。切成一條一條的炸白帶魚端上桌就吸引同桌友人目光，酥脆鹹香的外皮加上魚肉的鮮香，開啟了味蕾；接著一大碗蒸淡菜華麗登場，以薑與蒜提味，碗中清澈中帶點乳白色湯頭集結了淡菜的精華，老闆介紹淡菜肉體有白、橘色之別，是辨別公母的依據。若跟老闆將哥聊開了，還會免費贈送小菜，除了美味，我想人情味也是蝦寮食堂高朋滿座的原因。

綜觀而言，馬祖列島雖然不大，但每個島嶼都有屬於它的魅力與特色，記得慢下腳步，吹著海風發呆也好，看著鬼斧神工的軍事要地驚嘆也罷，還有馬祖人的熱情與隨興，人情味作為旅行的醍醐味，如同老酒般，經過長時間醞釀，才能精粹其中美好。