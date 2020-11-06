艾力克斯全家「綠島」驚奇遊潛進綺麗海底世界

圖片提供│艾迪昇傳播 採訪撰文│楊若婷

綠島，儼然已成為今年偽出國的台灣離島之一，最出名莫過於擁有純淨天然的海底景觀，可說是潛水者的絕美天堂，也成為艾力克斯帶孩子們暑假遊的地點。他們原先計劃的出國旅遊，遇到疫情期間只得暫緩，身邊朋友卻力推去綠島潛水旅行，最終全家就決定到這裡玩。一路從台北搭飛機到台東，再搭船到綠島，整個交通體驗宛如出國體驗，度過了令人驚喜連連的一周假期。

為了綠島行 全家人先考潛水執照

艾力克斯一家人之所以選擇綠島，就是想潛水體驗在海底世界悠遊的樂趣。從他們的小孩出生後，苦無機會學習，剛好藉由這趟綠島之旅，可盡情徜徉在這座世界一流的潛水天堂，滿足無法出國旅行的苦悶。

藉著這次綠島的二天潛水行程，他們提早在龍洞學習潛水，一家四口很順利拿到潛水執照，這也意味著他們可以深潛至18公尺深，體驗綠島的繽紛海底世界了。

這趟潛水行除了岸潛外，也首度挑戰船潛。這兩種潛度挑戰度差很大，岸潛像是浮潛的進階版，只不過要揹著氧氣桶等潛水設備，從岸邊跳下水就可以了。船潛則要先坐船出海到深海區，光是潛入海中就足以讓人挑戰連連。

小而美的綠島 自然景緻豐富迷人

到綠島第一個行程，就是租機車環島！平常只需花一小時的行程，他們卻足足花了四小時。有趣的是，他們直接跟著島上觀光客的腳步，到許多IG打卡熱點遊玩，像是觀音洞、翠湖等地。

翠湖是歷經海水長年侵蝕而成的礁岩洞池，詠嫻和妹妹還躺進翠湖，享受熱情夏日裡的清涼感。這裡風景雖美麗，但沿路盡是凹凸不平的地形、行走時要穿防滑好走的鞋子，才能避免腳被刺傷哦。

他們也安排夜遊潮間帶生態及海洋生物導覽，孩子們都覺得這是很棒的親子戶外教學。還特別造訪睡美人與哈巴狗，這可是妹妹之前上課報告中出現的景點之一，這回總算可以身體力行，到綠島親眼觀賞這自然形成的奇岩美景。

挑戰船潛 躍入世界一流潛水天堂

艾力克斯表示他們的第一個岸潛行程，就是遊玩綠島熱門的柴口浮潛區，潛下水後，一下就能看到魚群圍繞在身邊。這裡最出名是當海水淺淹至潮間帶時，可以步行至中間的「潛水步道」，就像置身在無邊際海泳池一樣的美麗，被稱之為潛水天堂路，實至名歸。

別以為這樣就能滿足潛水者的期待！這回他們一家人還參與了綠島的海外船潛活動。像這類潛水行程，就是要搭船出海才夠挑戰。從船上遠看到小小的綠島時，已置身在湛藍大海中，大夥們一個接一個從船尾躍入海裡後，必須學習把持著慢吸氣、長吐氣且穩定平衡身體後，才能保有更多體力和氧氣下沉到美麗的海底世界。

海龜來拍照 美麗驚奇海底世界奇遇

這次潛水行最棒就是遇到會看鏡頭的海龜！朋友直說艾力克斯運氣很好，因為潛水中看到海龜是常有的事，但能讓牠坐在珊瑚礁上看著鏡頭拍照，以他朋友從事潛水活動這麼多年，還真沒遇過。這美麗的海底奇遇記，也被他們的教練捕捉到，成為這次最難忘的精彩回憶之一。

像這種船潛，也是較具風險的潛水運動。一開始頗具挑戰力和令人緊張，才潛入海面中，發現海水色竟深藍到如漆黑般，一直深潛到十幾公尺深後，才逐漸看到美麗繽紛的珊瑚礁和魚群悠遊其間的畫面。

隨著下潛的深度不同，折射出的珊瑚顏色深淺不一，有時候美麗的橘紅色珊瑚礁，突然出現在他們眼前，就像是電影《海底總動員》的尼莫，驚奇綺麗的畫面不斷在眼前播放著，原來這就是美麗的海底世界呀！

因疫情有幸遇見台灣美麗海底世界

艾力克斯一家人去過世界多國旅行，不僅事前要做不少功課，語言也是一大考驗，卻屢屢錯過在台灣旅遊的機會。這次玩台東與綠島一星期行程，發現台灣的海底世界並不輸國外，還有優質的食宿行程。像台東海岸如夏威夷歐胡島北岸般，是很棒的衝浪地點；綠島一年四季的潛水活動、機車環島、自然景觀等，都值得花上數天時間細細暢遊。

這次在台灣享受到了偽出國的新鮮體驗，旅行費用算下來，比他們一家四口出國的機票花費還便宜，打破以往覺得只有出國才有新鮮感的享受。而暑假首次前往綠島的潛水體驗，讓艾力克斯一家人忍不住再次計劃今年十月要再去綠島潛水。