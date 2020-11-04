徐薇涵宜蘭寫真攝旅住進自然田野風旅宿

圖片提供│徐葳涵、甯夏印象 攝影│ Taker Ng 、ShaShin 採訪撰文│楊若婷

一行人開車緩緩駛進宜蘭冬山鄉，從遠方就能看見翠綠山巒圍繞著錯落水稻田的景象，這座白色獨棟建築民宿「寗夏印象」，就座落在整片稻田間，相當醒目，這也是徐薇涵（海豚）首次推出個人寫真書的拍攝地。其純樸濃厚的田野風情，恰好適合這次拍攝風格，她也趁此度過療癒放鬆的寫真攝旅。

就在宜蘭稻田裡拍攝田野風寫真集

徐薇涵之前曾聽過不少朋友提及旅宿「寗夏印象」，這裡還是IG的熱門打卡景點，最饒富盛名是它位在宜蘭的稻田裡，風光無限，也成為她的口袋名單。她和拍攝團隊討論並勘景後，一眼就愛上這裡，便決定到這裡拍攝寫真雜誌。

民宿整棟建築都是大片景觀玻璃窗，從裡到外都很好拍，不管是室內空間、窗外景緻，再到室外山脈綿延的田園風光，都成為他們的拍攝背景。寫真書中出現的戶外大浴缸、草坪水塘前恣意盪著鞦韆的畫面，則將她自然隨性穿搭的風格融入田野氛圍裡，可以說是怎麼拍都能呈現自在的美感，真是一趟讓人好舒心的寫真攝旅。

住進視野絕佳的好放鬆度假旅宿裡

這座現代風格的建築，室內寬敞的開放式設計，少了束縛感，環繞整棟房屋的落地窗戶讓採光變得更加明亮，是視野絕佳的放鬆度假住宿。徐薇涵就住在有戶外陽台的景觀房間，光是躺在床上，彷彿徜徉田園般的愉悅。

白天在大廳就可以看見一整片的水稻田，有些還是美麗的金黃色稻田。就算是懶洋洋地躺臥在偌大的沙發上望景發呆，也是一種簡單享受，這也成為她寫真集中的一抹風景。最棒是躺在床上，整片天空跟稻田映入眼簾，美不勝收，晚上還有星空相伴，非常漂亮。若是三五好友一起旅行，還可以包棟旅宿，甚至帶毛小孩來玩。

這次雖因工作拍攝住進這間民宿，但工作累了，能擺脫城市喧囂，親自感受悠閒時光，就像民宿名稱「寗夏印象」一樣，沉醉在寧靜舒服的環境中，已有放鬆度假的感覺，這也是她蠻喜歡的旅行體驗。在台灣旅行的好處是可以省去語言隔閡，而民宿老闆娘親切的叮嚀，讓這趟寫真旅行更添如家的溫馨感。

簡約旅行中盡情享受美食度假氛圍

徐薇涵細數一張張拍攝好的寫真成品，回憶起這些拍攝點滴，想起去年到印尼巴里島旅行時，只是待在飯店裡，就可享有美麗便利的度假環境，這是她覺得最舒服的旅行。那時候，在飯店一吃完早餐，走出去可看到外面草原的住宿，還可在附近玩盪鞦韆、看風景，沒想到台灣也有這樣的美景和度假環境，讓她有截然不同的旅行新體驗。

對於旅行，她更熱衷於隨性自在的旅行風格。就美食而言，她認為都出國旅行了，不需要太在意價格，只要不太貴就好。她總會挑選幾餐具有當地特色的料理，以便滿足旅途中的美味記憶。

好比說，早餐可在飯店簡單吃、也可找在地小吃品嚐一番，又或找便利商店，甚至偶爾兩餐當一餐吃，也不算太壞，但也會安排至少數次在地的美食大餐，這樣才是真正體驗當地風情。就像她曾吃過日本當地人推薦要預約才能吃得到的和牛料理，記得那餐一人就要價四、五千台幣，畢竟是出國享受度假，對自己好一點，吃一頓好料，也能讓身心都愉快。

她對住宿的要求則不講究住多大間、也不需要太漂亮的房間，通常挑選重點是靠近火車站、捷運、地鐵站等交通便利的住宿，要是能入住可就近逛街購物的旅館，那就更好了！這樣省下的住宿費，可以去吃好一點的美食、買一些喜愛的伴手禮，這也是旅途中最令人興奮的事情。

常旅行的人遇上後疫情時代旅行觀

在今年疫情前，徐薇涵幾乎每個月都會出國，不管是工作或單純旅行，這已是她生活中重要的一環。她平常也會自己規劃出國旅行，最愛隨意不拘束的旅程，才能更放鬆度假。而她還將至少五分之一的存款當作旅行基金，這是讓她工作之餘可以充電、沉澱與了解自己的絕佳方式，還可以藉機思考對未來的規劃。

現今疫情仍持續延燒之際，她反而有更多時間待在台灣旅行，因此也改變了一些旅行看法。她認為在台灣找好一點的質感旅宿是不錯的度假選擇，就像這次拍攝寫真遇到好拍又好住的民宿，令她印象深刻，也玩得盡興。希望日後有機會帶媽媽，和她的兩隻毛小孩再回到這裡旅行。