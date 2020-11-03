享溫泉遊莊園 瑞穗天合國際觀光酒店榮獲「卓越五星」殊榮

聯合新聞網 / 時尚漫旅

瑞穗特有黃金湯

瑞穗天合國際觀光酒店為天成飯店集團斥資60億元，歷時7年興建的品牌旗艦店，位於花東縱谷占地20,000坪，並與國際悅榕集團(Banyan Tree Group)合作，引進全台唯一的悅椿Spa(Angsana Spa)，結合瑞穗特有的「黃金湯」，以「享溫泉,遊莊園」為酒店的旅行體驗主軸。

超越五星追求卓越

在歷經交通部觀光局嚴格的評鑑審查，瑞穗天合國際觀光酒店日前獲頒星級旅館評鑑中最頂級榮耀「卓越五星」(五星+)標章，在硬體建築設備和軟體服務品質兩項評分基準上，皆展現了超越五星級飯店的超高品質，也是天成飯店集團首次跨足頂級度假飯店市場，就一舉奪下極佳的成績。

擁有台版霍格華茲美譽

酒店優雅的南歐城堡建築外型，擁有「台版迪士尼」、「台版霍格華茲」的美譽，住宿分為城堡、莊園、親子別墅、格蘭別墅四大區域，共有198間客房，客房內提供國際品牌備品、客製化柚花面膜、多功能藍牙智能電話，全館採用進口免治馬桶，房內即可享瑞穗黃金湯，其泉質與日本三大古湯之一「有馬溫泉」相似，富含鐵質、水面遇空氣則氧化成淡黃色結晶「溫泉花」，沉浸黃金湯的洗禮，讓人感受細滑溫潤與通體舒暢。

全台最好玩欧風城堡度假村

多元的休憩設施包括：108池金色水樂園、跑跑甩尾車、室內游泳池、三溫暖裸湯區、兒童超跑俱樂部、3處兒童遊戲室、無限樂園、電競室、KTV包廂、桌遊室…等，以及享譽國際的悅椿Spa，符合全客群的度假需求，並展現出天成飯店集團打造全台最好玩歐風城堡度假小鎮的企圖心。

帶給旅人美好的旅行回憶

為了善用行動載具的便利性，酒店也開發了專屬APP，提供全區地圖、設施簡介、園區導覽，並不定期推播優惠訊息等服務。此外還設有特斯拉電動車充電座，與租車業者異業合作提供行動租車服務等，頂級優質的硬體、真誠貼心的服務，期盼帶給旅人美好愉悅的旅行回憶。

瑞穗天合國際觀光酒店

瑞穗饗樂假期一泊二食住房專案即日起至2020年12月31日

城堡精緻客房，平日每房每晚10,000元+10%起

1. 入住期間免費暢遊金色水樂園、室內滑水道、按摩水療池、兒童戲水區等設施。

2. 免費體驗跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部。

3. 預約可享酒店至瑞穗火車站免費接駁。

花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號天成飯店集團聯合訂房中心02-8978-6688

《時尚漫旅26》
《時尚漫旅26》

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