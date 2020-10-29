靜享日式精工藝術沉靜力量 守護幸福生活

圖片提供∣台北水美溫泉會館 撰文∣孔婕瑀

水美溫泉會館現地舊址為北投大飯店，在日本時代的北投是全臺首屈一指休憩、療癒的好所在，顛覆燈紅酒綠、紙醉金迷的時代背景，以「お帰りなさい」(日文：歡迎回來 ) 為設計主軸，首先於會館門前設計一座翠綠色的手湯，當日暖風和時，水氣氤氳，以等待久歸親人的心意，體貼等待每位旅者的到來。進屋前，可先將手放入手湯中，感受回家時候的溫暖。

沉靜祝福，守護力量

當走入水美溫泉會館室內的同時，手工花藝及暖黃色系的大廳，優雅呈現屬於〝家〞的寧靜與自在，黑色基底的湧池，圓潤卵石與四方水池，頗有東方亙古文化中：「方圓之間有天地。」的美好寓意。

大廳中一座作工精細的日式神轎，來自於日本松山市的跨海相贈，更是2010年第一次由北投溫泉與道後溫泉日本松山市八町之其中二町（北小唐人町、持田町），運送其町代表之神轎至北投的神轎對撞，除了祭典祈福的意義外，展開動與靜、金與黑的交流，展現了沈靜卻充滿力量的特色。

湯守水美、守護愛情

在溫泉文化中，有一尊神，百年來，守護著北投溫泉不絕，也默默地守護著北投住民平安，祂的名稱是「湯守觀音」北投湯守觀音並不屬於日本佛教各宗派或傳統移民神祇，水美溫泉會館大廳裡中的湯守觀音(唭哩岸石復刻)，是全台唯一可以每天見到並祝禱祈福。

因為溫泉而衍生出來「湯守觀音」，百年來經數次的遷移到今日的普濟寺內，每年只有寺方年節清潔打掃後才舉辦一年一次的湯守觀音見面會，守護北投溫泉經過百年不枯竭，永不止息，水美溫泉會館中乳玉水光白磺溫泉的開放式泡湯空間，清新素雅基調，充裕光線，當旅人沉浸在白磺泉中，撫慰旅行途中的疲憊。

另外，水美食府多年以來以堅持傳承發揚在地特色料理，承襲「官菜」創新潮流：酒家菜是特定時空下的一種混血菜，可謂台菜結構中的重要基石。以福州菜為主調，融合日式飲食文化，強調道地食材、講究刀工、火候及排盤而流露出濃濃的奢華感，師傅們以創新思考和精緻手藝，講究健康，尊重食材，承襲「官菜」創新潮流，符合現代人追求美食饗宴的要求。

台北水美溫泉會館 TEL：02-2898-3838 地址：臺北市北投區光明路224號