正統日式溫泉飯店 真心款待彷若回家的舒適感

資料提供∣日勝生加賀屋

日勝生加賀屋於設計之初，融合日式傳統文化與藝術美學，館內採原木暖色調建築，並化直角為圓弧接合處，增加環境溫柔感，旅客不經意間已被溫暖圓融的氛圍擁抱，角落一隅冉冉上升的白檀木燻香，引領進入充滿榻榻米香氣的套房，享受和風客廳的悠然放鬆。

療癒白磺泉質呵護 恣意遠眺自然景色

創造日式渡假氛圍的日勝生加賀屋，四樓共有兩座大眾湯池「遠山」和「望月」，面對北投山系一片綠意，採用白磺原湯，帶來最尊寵的呵護，並設有蒸氣室和烤箱，讓人泡出一身柔滑細緻。另五樓擁有的雙人湯屋，浴池各自以陶藝、檜木、天然磨石為主題，呈現各種不同的樣貌，提供賓客另一種選擇。

秋季料理 食慾大開同時也能很優雅

日勝生加賀屋料理遵循「依時序而食，品味食材之美」，除了溫度上感受到秋天的到來，日勝生加賀屋的秋季會席也讓人從料理中感受到季節的變化，以多樣的秋季元素融入，視覺上組合紅綠的轉變，食材選用銀杏、蓮藕、栗子及洛神花等入菜，前菜以先苦後甘富有層次的品嚐方式推出，「銀杏素揚」帶有微苦的銀杏，讓舌尖感受著秋天的優雅冷傲，「蓮根仙貝」蓮藕炸的如同仙貝口感，咬下的喀滋喀滋聲讓聽覺也能被美味滿足，秋天必要元素「甘栗蜜煮」細煮口感綿密鬆甜的栗子，吃下去有滿滿的療癒感，完美的展開秋天的序曲，讓入住泡湯的同時更不能錯過豐美的會席料理饗宴。

日勝生加賀屋也能享受充滿日式的聚會氛圍，以優雅氣質的獨特和式宴會廳，搭配上精緻的會席料理！即日起開放預訂「望年春酒專案」，指定專案包含日式獨有酒樽開鏡儀式，使用酒槌敲開酒樽的「鏡開き（開鏡）」儀式，敲開瞬間酒香瀰漫，象徵福氣與祝福唷！舉辦賓至如歸的不凡饗宴，慶賀圓滿豐收的一年。