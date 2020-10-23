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「十大必住溫泉飯店」網路票選出爐！泡好湯過暖冬必備清單！

聯合新聞網 / 時尚漫旅

圖說/十大必住溫泉飯店票選

時序進入秋冬，轉涼的天氣，下榻溫泉飯店泡泡暖湯，是遊客最喜愛的旅遊方式之一，想來一趟泡湯之旅嗎？挑對飯店是必備重點。因此，今年由時尚家居雜誌與時尚漫旅多媒體集團攜手合作進行「十大必住溫泉飯店票選」，競爭激烈的票選活動中，究竟誰能廣大民眾的肯定與親睞，獲得「十必住大溫泉飯店」的頭銜呢？

自2020年9月11日到10月15日期間，為期約一個月的投票活動，從14間嚴選溫泉飯店中，由網友們投出他們心目中的七家溫泉飯店，有日勝生加賀屋國際溫泉飯店、北投水美溫泉會館、村却國際溫泉酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、煙波國際觀光集團-蘇澳四季雙泉館、瑞穗天合國際觀光酒店及南方莊園渡假飯店（名單不分名次，以飯店對外全部名稱筆畫排序）。

【經典好湯推薦】

最佳服務－日勝生加賀屋

台北日勝生加賀屋，是日本加賀屋在海外唯一分館，承襲日本加賀屋建築、管家、料理三大元素，承襲日本加賀屋主軸。建築方面，全館空間以日本建築技法精細雕琢，以日本傳統數寄屋工法建造，呈現和式典雅之美；服務方面，粹取日本旅館管家服務文化，讓客人在住宿期間都能感受親切體貼的服務與如家的溫馨感；守持日本「旬」食的規則，以豐饒的會席料理滿足賓客對食的感官享受，從每個細節感受賓客至上的待客之道。

異國風呂－北投水美溫泉會館

水美溫泉會館位於北投交通便捷處，自新北投捷運站步行僅需三分鐘，來到水美映入眼簾的是的大廳暖黃的色調和鮮花的綴飾，頓時就像回到家一樣，感到輕鬆自在；營造日式氛圍的舒適客房，恬靜優雅，白磺暖泉褪去您一身的疲憊，沉靜在乳白玉色的美人湯中，忘記一切的愁煩。

最佳特色空間－村却國際溫泉酒店

「村却國際溫泉酒店」是宜蘭最高的五星級飯店，擁有453間景觀客房、8種不同房型；所有房型都享有碳酸氫鈉溫泉及奈米牛奶浴的雙湯池空間。「明廚百匯」、「東西匯」提供各國美食料理BUFFET、東西方料理，選用在地頂級食材，幻化成百道美饌。頂樓「THE ROOF 190星空酒吧」，為宜蘭首創百萬夜景酒吧餐廳。走出戶外區可一覽360度的環景視野，月光、星光、城市夜光共同與您把酒相映。

最佳造景美學－宜蘭力麗威斯汀度假酒店

宜蘭第一家國際連鎖品牌酒店-The Westin Yilan Resort 宜蘭力麗威斯汀度假酒店，位在百年歷史的員山溫泉井源頭，溫泉水直接供應至客房、湯屋、露天風呂，寒冷的冬天甚至連室外泳池及Villa私人泳池都有溫泉水滾滾流淌。宜蘭員山獨天獨厚的環境成為旅客們遠離世俗塵囂的頂級的泡湯勝地，也是國際旅客到宜蘭指定入住的渡假飯店之一。

奢華蜜月飯店－煙波國際觀光集團 蘇澳四季雙泉館

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館 獲得譽有「飯店界奧斯卡獎」的〈世界奢華酒店大獎 World Luxury Hotel Awards〉之「2019全球蜜月首獎」殊榮，坐落於幽慢閒適的宜蘭蘇澳小鎮，擁有獨特的大地瑰寶－黃金雙泉，坐擁絕美日出海景，讓旅客享受如畫的蘇澳光景，浸沐難得的休日時刻，專注體驗獨有的蘇式奢華。

最浪漫溫泉飯店－瑞穗天合國際觀光酒店

瑞穗天合國際觀光酒店為天成飯店集團全新打造的休閒度假酒店，坐落於花蓮瑞穗鄉占地兩萬坪，為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯/金色水樂園，並與國際知名Spa品牌悅榕集團（Banyan Tree Group）旗下悅椿Spa（Angsana Spa）合作之複合式頂級度假村。瑞穗溫泉是特有的「黃金湯」，富含鐵質、水面遇空氣則氧化成淡黃色結晶「溫泉花」。瑞穗天合國際觀光酒店汲取地底泉脈，將溫泉輸送至全客房及金色水樂園戶外「黃金溫泉區」。一年四季皆適合沉浸「黃金湯」洗禮，感受通體舒暢的幸福。

優質賞－南方莊園渡假飯店

南方莊園渡假飯店規劃有111間溫泉客房，提供碳酸氫鈉泉（美人湯），中、西餐廳丶宴會廳。配合其獨有的超大1, 500坪聯誼會水療設施。飯店早餐更榮獲2018年全台十大夢幻早餐殊榮，結合全台各地食材，並提供飯店得獎牛肉麵及自製蘿蔔糕。採用日本麵粉自製的吐司搭配手工自製果醬，健康無負擔，最後再來一杯名店全祥茶莊的香片，滿足挑剔味蕾。

大家期待的好湯好康終於來了！投票期間，為感謝民眾踴躍支持投票，主辦單位隨機抽出8名幸運兒，快來看看自己是否在中獎名單中吧！

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台北市冷凍空調技師公會至今成立40週年，日前在台北美福大飯店舉辦大會，現場冠蓋雲集：經濟部工業局楊伯耕副局長、綠建築中心周光宙董事長、許世杰執行長、張斯綱市議員以及商界、冷凍空調業界等500餘位產官學界知名人士及技師共襄盛舉。本次大會亦邀請許多重要的合作夥伴，包括台灣日立、和泰興業、歐陸通風、台灣松下、上洋產業、美商台灣開利、上菱工業及美福大飯店等共計70家，一同歡慶台北市冷凍空調技師公會40週年慶。

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力麗觀光與優人神鼓再度跨界聯袂 一齣沒有沾染塵世色彩

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報好康泡好湯！「十大溫泉必住飯店活動」等你來投票

肺炎疫情的恐慌壟罩全球，防疫有成的台灣，國內旅遊逐漸復甦，在氣溫轉涼的秋天，當然要安排一趟泡湯之旅！自古以來，溫泉更被人們作為養生與水療的天然資源，你還等什麼？不論北投、陽明山、還是烏來，各地區的溫泉飯店都有不同的擁護者，若想讓溫泉洗滌身心疲憊，就到溫泉飯店讓身子暖呼呼的度過寒冷季節！

2020金山甘藷季-金山焢窯非你莫藷 千人浪漫星光下體驗農村樂趣

「2020金山甘藷季-非你莫屬」於昨日(22)圓滿結束。這場長達約一個月的活動，吸引了全台遊客前來共襄盛舉。其中千人焢窯的活動，今年特別開設星光窯的場次，在報名網站公告後幾天，名額短短幾天就爆滿。活動當天看的到許多父母帶著小朋友們，大手拉小手，體驗台灣的在地文化。新北市副市長吳明機當天也抵達現場，與民眾一起品嚐金山甘藷的好滋味。

2020金山甘藷季小農市集開跑了

進入孟夏時節，「報復型旅遊」在全台各地發酵，新北市金山區特別規劃了一連串的夏日活動，成為北部地區民眾出遊首選之一。北海岸因為特殊地形，孕育了金山區豐饒的農作特產，在此盛夏季節正是在地農作—甘藷盛產及正式進入採收的日子，為了推廣最在地、新鮮的農特產品，金山區公所行之有年的「金山甘藷季」系列活動在今夏熱鬧登場。每年，公所特別規劃暑期周末的小農市集，集結了在地特色青農，以擺攤的形式販售最新鮮的金山在地好滋味，鼓勵民眾多與生產者對話，而販售產品除地區著名—57號、66號甘藷外，現場亦有眾多金山在地自產自銷之農特產品。

第五屆金山甘藷王競賽成績出爐

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離島運動夯！ 2020第八屆「金門、馬祖、澎湖」離島縣聯合運動會

兩年一度由連江縣、金門縣與澎湖縣聯袂舉辦，今年邁入第八屆的「2020離島縣聯合運動會」，於今日（8/13）在連江縣長劉增應、金門縣長楊鎮浯及澎湖縣參議洪棟霖、金門縣立法委員陳玉珍等多位長官的見證下，宣佈正式啟動。提前預告來自金、馬、澎三地的運動健兒，將在9/18至9/20齊聚連江縣，在八大熱血賽事中爭冠較勁，包含有籃球、羽球、桌球、網球、木球、慢速壘球、磯釣及半程馬拉松等項目。其中，一般綜合賽事較少見的磯釣比賽，特選在連江縣知名觀光景點，號稱『離島的離島』莒光鄉及擁有馬祖地中海之稱芹壁聚落的北竿鄉，令賽程更添可看性。

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2020金山甘藷季 金山焢窯非你莫藷

火山灰壤土種植、陽明山系水源灌溉、東北季風吹拂，造就新北市金山區的甘藷鬆軟Q甜冠全臺，金山農友出產的臺農66號紅心甘藷及57號黃心甘藷都是甘藷中的極品，而適逢8月份為在地甘藷產季，金山區公所結合北海岸觀光產業、在地青農及地方創生團隊共同行銷，推出一系列精彩活動，並首推夜間星光焢窯及北海岸首場遙控無人機表演，邀請大家把握暑期一同吃當季、遊在地，來趟青春山海線，金山甘藷輕旅行！

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