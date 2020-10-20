台北市冷凍空調技師公會40周年會慶 成就綠能新價值迎接產業新未來

(圖/「傳承四十，成就∞」感謝本次活動合作夥伴，給予支持與鼓勵)

台北市冷凍空調技師公會至今成立40週年，日前在台北美福大飯店舉辦大會，現場冠蓋雲集：經濟部工業局楊伯耕副局長、綠建築中心周光宙董事長、許世杰執行長、張斯綱市議員以及商界、冷凍空調業界等500餘位產官學界知名人士及技師共襄盛舉。本次大會亦邀請許多重要的合作夥伴，包括台灣日立、和泰興業、歐陸通風、台灣松下、上洋產業、美商台灣開利、上菱工業及美福大飯店等共計70家，一同歡慶台北市冷凍空調技師公會40週年慶。

(圖/台北市冷凍空調技師公會於（17日）會員大會進行頒獎儀式，對歷屆草創理事長表達感謝之意)

台北市冷凍空調技師公會成立於1980年6月18日，由草創初期的９人，擴大到如今規模，可謂不易。40年來已經融入民眾生活每個角落，建築空調、空調系統設計、節能診斷及改善、TAB&Cx、冷凍冷藏設計及工程顧問及鑑定，包含近期疫情疫苗低溫儲存，都可以看到冷凍公會優秀技師的身影，公會技師深植人心的「專業、環控、綠能」理念，從建築生活中的各個面向，持續提供不可或缺的空氣調節環境。

(圖/感謝台北市冷凍空調技師公會第14屆理監事團隊)

為了迎接40週年的到來，公會特別拍攝40週年紀錄短片，並邀請到草創先進與歷任理事長等9位成員來分享在冷凍空調業界的心路歷程。而公會現任第14屆理事長許祐峰也表示在任期之初，便設定自己為公會成員的經紀人，幫助技師爭取到合適、效益高的工作機會，媒合各空調空間需求的專業技師，同時也期盼擴大影響力，讓社會大眾更加關注空調產業。更希望在其中擔任起「傳承」的重責，面對這些環境變化與技術發展趨勢，特別是在──綠能環保、醫療生技、冷鏈物流、智慧環控結合等新科技領域積極轉型，以創造滿足客戶需求的創新產品與服務。

(圖/祝福台北市冷凍空調技師公會已邁入40年，17日會員大會邀請歷屆理事長一同切蛋糕，慶祝公會40週年生日)

希望公會未來發展將承繼現有根基，精益求精、以落實永續經營的理念，持續以自身專業為社會經濟與民生做出貢獻，迎接台灣冷凍空調產業的嶄新未來。《台北市冷凍空調技師公會40週年紀念影片》請上網搜尋