屏東創意廣告節首獎《最南點》 新秀女攝影師從南出發尋找溫暖力量

2020屏東創意廣告節於16日揭曉得獎名單，由台灣獨立新秀攝影師蕭希如團隊拍攝的作品《最南點》，短短30秒呈現出都會女子的獨立堅強，從台灣最南點開始新生的力量，贏得50萬元首獎。潘孟安縣長頒獎時大讚首獎作品「感性且充滿希望」，如同影片結語「再難，都不難了」！

屏東縣政府舉辦的創意廣告節今年邁入第二年，鼓勵年青影人激發點子幫「屏東」拍廣告。徵件期間吸引113件作品報名，評審團從中選出10組進入決賽後，再分組配對由4位知名網紅指導，包括「又仁」、「台客劇場 TKstory」團隊、國外網紅「LoganDBeck小貝」、以及HowFun團隊的靈魂人物「藍亦明」等，影片成果頗具水準。

屏東創意廣告節16日晚間在屏東青少年中心戶外廣場舉行頒獎典禮，與高雄市長陳其邁「撞臉」的藍亦明擔任神祕佳賓，代表評審團出席頒獎典禮，「邁邁市長」和「安安縣長」同台，意外為典禮增添趣味。

「一支好的廣告，能夠創造經典」，潘孟安縣長表示，這些優秀團隊能以最具創意的30秒廣告方式來表現「屏東」，真的很不容易，也讓人看見不一樣的屏東，支支都精彩。

經過評審團熱烈討論，以創意性、協調性、社會性及原創性交叉評分後，決選出5個獎項。其中，首獎作品《最南點》，創作者蕭希如拍攝技巧純熟，融入都會女子心情故事，隨著影片心境起伏，「南」與「難」的運用巧妙，簡明扼要，作品傳遞溫暖又有張力。

最佳創意獎《大家做伙來七淘》，由白晝製作團隊所拍攝，評審團指出分鏡、轉場、節奏掌控得宜，劇情上結合了傳統和現代的巧思，妝髮還特地邀請電影特效化妝團隊操刀，角色細緻且扮演用心，影片節奏輕快、舒服，是讓人深刻的廣告。

最佳音樂MV獎則頒給了「MONEY FILM」團隊，評審團認為《Island of light光之島嶼》的創作，整體畫面流暢舒服，運鏡和構圖具高度水準，口白以已故屏東詩人郭漢辰老師的詩句為底蘊，充分傳遞世界共通的詩意及畫面，是個非常適合向國外人士推薦的優質作品。而且導演是年僅19歲的屏東小女生，更加難得。

網路人氣獎經過激烈的票數拉鋸之後，最終由獲得8265高票數的「有話說」團隊製作的《屏東的海我來啦》所獲得，逗趣的情節頗能引起上班族共鳴。

這次比賽不論是影片水準及創意概念，都相當成熟，特別增設評審團特別獎，由「1985攝錄工作室」團隊《玩笑屏東》所獲得，評審團認為，這部充滿歡笑聲的作品，整體非常詼諧有趣，「玩與笑」之間，幽默地貫穿整支影片，且影片畫面中各處都是介紹屏東的風景和細節文字，非常豐富又有教育性，特別給予鼓勵及肯定。

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