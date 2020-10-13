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力麗觀光與優人神鼓再度跨界聯袂 一齣沒有沾染塵世色彩

聯合新聞網 / 時尚漫旅

力麗觀光連鎖飯店集團於11/12(四)~11/15(日)在力麗馬告生態園區明池水劇場落羽松轉楓紅之際，邀請國際知名的藝術團體-優人神鼓來演出經典劇目「聽海之心」的演出。演出時間選擇在11月正是明池湖的落羽松轉楓紅的時刻與山巒層次佇立，飄來的山嵐如水袖輕舞，明池湖的黑天鵝與綠頭鴨在演出時悠遊入鏡，中氣十足的蛙鳴與鼓聲、銅鑼聲彼此強勁呼應，展現優人神鼓與大自然最驚艷的演出。力麗觀光董事長蔡宗易說，此次將進行四場表演，每場650個席次，透過大自然合一並融入祈福儀式的演出活動，不同時刻的自然節氣變化，希望帶給觀眾一場撼動靈魂的全新感受。

1998年，優人神鼓由創辦人劉若瑀老師於木柵老泉里一座原始山林中創立，1993年邀請從小擊鼓習武的黃誌群加入擔任音樂總監，共同以師承波蘭劇場大師果托夫斯基在山林中的訓練方式，表演者的訓練以身體能量的開發「以先學靜坐，再教擊鼓」，開啟了「道藝合一」內外兼修的表演藝術訓練體系，並創作一系列以擊鼓為主軸的經典作品。優人在老泉山上打太極、練武術與擊鼓，以修行者般的靜坐在擁擠紛亂的世界中維持內心的寧靜。其經典作品《聽海之心》曾受到法國《世界日報》評為「法國亞維儂藝術節最佳節目」，並被讚譽為「法國里昂舞蹈藝術節最受觀眾歡迎的節目」。

優，是古老的『表演者』，神意指人內心深層的寧靜狀態，優人神鼓代表著『在自已的寧靜中擊鼓』。國際知名藝術團體-「優人神鼓」表現出將「道」-自己生命的修練與「藝」-生活美學的實踐，融於一身為創作目標。 「聽海之心」曲目的演出以「水」為主軸貫穿整體創作，運用大神鼓、大銅鑼、大抄鑼架於湖水之上，鼓者以互動的方式融入明池之水，演出「崩」展現大水初來時的洶湧澎湃、「流水」表現緩慢又密集的細小水流、「聽海之心」代表大海深處的寧靜、「沖岩」以彈跳動作象徵海浪撞擊岩石也寓意人生面臨挑戰但確不斷地超越、「海潮音」以寬廣渾厚力量展現清明而深入人心之音，進而升起寧靜的感受。這五個段落在各種節奏與力道變換的鼓聲鑼音下，擬現水不同的狀態，比喻生命中所經歷各種樣貌。

優人神鼓於11/12(四)~11/15(日)連續四天的演出，將在擁有北橫明珠美稱的明池 - 台灣的阿爾卑斯山。地處海拔1400~1700的明池山區，除了是北部著名的避暑勝地外，因高海拔的關係一年四季景色變化萬千，再度邀請優人神鼓於明池水劇演出的11月份，正是明池秋天落羽松最美的時刻，當陽光灑落倒映在湖面上的的景色，如夢似幻。力麗觀光旗下之棲蘭、明池及馬告生態園區，以環境生態保育及永續經營為目標，因生態保育工作完善，保存了台灣最珍貴的自然寶藏。在力麗觀光蔡宗易董事長及優人神鼓創辦人劉若瑀老師的極力的推展之下，獲得退輔會森林保育處的支持，將力麗馬告生態園區的明池湖以水劇場的方式，將生態環境與表演藝術融合在一起。

力麗馬告生態園區明池水劇場優人神鼓經典劇目「聽海之心」，邀請民眾一同走入自然山林，在明池湖畔靜心聆聽來自山嵐的悠遠鼓聲，觀賞《聽海之心》演出後，觀眾可在表演者的帶領下，靜心走入明池森林。在30分鐘的以互動徒步巡禮的行動劇場中，沉浸明池森林芬多精中的山林美好，將以走、動、旋轉、打坐、舞蹈、弄箏，身歷其境如劇場般在你我日常生活行住坐臥間上演著，透過洗心、靜心、觀心儀式，時時自我覺察，感受源自於內心中的巨大能量。力麗觀光蔡宗易董事長說，此次為第四次優人神鼓在明池湖畔的演出，並將此定義為明池湖的定幕劇，預計今年11月再次搬上明池湖畔搭配著落羽松轉紅之際演出，勢必再造成一股藝術風潮。即日起於兩廳院開始售票，10/11前購票享9折早鳥優惠，更多訊息請訪問力麗觀光官網

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