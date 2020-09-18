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報好康泡好湯！「十大溫泉必住飯店活動」等你來投票

聯合新聞網 / 時尚漫旅

肺炎疫情的恐慌壟罩全球，防疫有成的台灣，國內旅遊逐漸復甦，在氣溫轉涼的秋天，當然要安排一趟泡湯之旅！自古以來，溫泉更被人們作為養生與水療的天然資源，你還等什麼？不論北投、陽明山、還是烏來，各地區的溫泉飯店都有不同的擁護者，若想讓溫泉洗滌身心疲憊，就到溫泉飯店讓身子暖呼呼的度過寒冷季節！

(圖/煙波國際觀光集團｜蘇澳四季雙泉館)

堪稱溫泉寶島的台灣，由於位於板塊交接帶，孕育出非常豐富的溫泉資源，擁有冷泉、熱泉、濁泉、海底泉等多樣性泉質。地熱遍佈臺灣全島，幾乎全台每個縣市都有它的特色「名湯」。

(圖/南方莊園渡假飯店)

為了讓更多人知道臺灣有麼棒的天然資源及特色飯店，時尚漫旅多媒體去年舉辦「十大必住溫泉飯店票選活動」，即湧入300,000萬人次投票，廣受民眾好評，今年繼續尋找優秀溫泉飯店或者特色旅店，結合飯店與旅店特點及週邊相關資訊，進行全面性的深度報導。即日起到10月15日為止，為您喜歡的特色飯店，加賀屋、煙波大飯店（蘇澳館）、水美溫泉會館、南方莊園…投下你心中的NO.1，只要上網投票，更有機會獲得夢特嬌太陽眼鏡、日勝生加賀屋國際溫泉酒店、煙波飯店集團、村卻國際溫泉酒店，還有水美溫泉…等知名溫泉飯店住宿券，報你好康，帶你一起泡好湯！

(圖/村却國際溫泉酒店)

【投票期間 】

即9/11到10/15晚上23：55為止，開放線上投票。

【投票方式】

(1) 進入活動

(2) 進入投票畫面，以Facebook認證。

(3) 每次投票，每人3票，每次不能投給同1間飯店。

(4) 間隔1小時之後，重新再以Facebook認證投票，即可再投給同1間飯店。

※最終票選結果將於10月下旬，在時尚漫旅Facebook平台公佈。

(圖/日勝生加賀屋)

(圖/北投水美溫泉會館)

《時尚漫旅25》
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