2020金山甘藷季-金山焢窯非你莫藷 千人浪漫星光下體驗農村樂趣

「2020金山甘藷季-非你莫屬」於昨日(22)圓滿結束。這場長達約一個月的活動，吸引了全台遊客前來共襄盛舉。其中千人焢窯的活動，今年特別開設星光窯的場次，在報名網站公告後幾天，名額短短幾天就爆滿。活動當天看的到許多父母帶著小朋友們，大手拉小手，體驗台灣的在地文化。新北市副市長吳明機當天也抵達現場，與民眾一起品嚐金山甘藷的好滋味。

吳副市長表示，金山甘藷品嚐起來會特別香甜可口，口感細緻，是因為金山的特殊地形，不但擁有肥沃的黑壤土，還有陽明山的清泉所灌溉，才能種植出品質優良的甘藷。

除了焢窯之外，現場有與小農合作的小農市集，還有闖關遊戲及抽獎活動，讓每個到場的民眾，都玩開心、買的盡興。抽到最大獎液晶電視的民眾表示此次的焢窯活動十分印象深刻，自己焢窯的甘藷特別可口，希望明年有機會再繼續參加。

金山區公所表示，雖然焢窯活動已經結束，但為了讓無法到現場體驗的民眾，也能買得到金山甘藷及特色農產品，在8月27日至8月28日、8月29日至8月30日分別在都會區的板橋農會及臺北希望廣場都舉辦了展售會，讓更多的人一同共享這好滋味。