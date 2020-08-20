2020金山甘藷季小農市集開跑了

進入孟夏時節，「報復型旅遊」在全台各地發酵，新北市金山區特別規劃了一連串的夏日活動，成為北部地區民眾出遊首選之一。北海岸因為特殊地形，孕育了金山區豐饒的農作特產，在此盛夏季節正是在地農作—甘藷盛產及正式進入採收的日子，為了推廣最在地、新鮮的農特產品，金山區公所行之有年的「金山甘藷季」系列活動在今夏熱鬧登場。每年，公所特別規劃暑期周末的小農市集，集結了在地特色青農，以擺攤的形式販售最新鮮的金山在地好滋味，鼓勵民眾多與生產者對話，而販售產品除地區著名—57號、66號甘藷外，現場亦有眾多金山在地自產自銷之農特產品。

小農市集活動於8月8日父親節在依山傍海的金山青年活動中心揭開序幕；開幕式當天，除了安排10家小農攤位的優質農特產品外，主辦單位金山區公所還準備了不同型式的互動小遊戲，首先登場的是銅板起標─「競」趣味，讓民眾有機會以銅板價帶回超值商品，還有好康大放送─優惠大轉盤，讓現場民眾可以買得開心、玩得盡興。小農市集的活動一直持續到當日晚間9點，另搭配新北市政府和朱銘美術館合作的「光，和__作用」藝術展演，一起豐富金山地區的夜晚。

今年金山甘藷季系列活動在8月份盛產期熱鬧展開，8月15日以後，小農市集將在中角灣國際衝浪基地持續推廣金山在地好滋味，現場還有「光，和__作用」藝術展演的「浮光」展區， 8/18(二)於金山區公所現場報名的「甘藷王競賽」也是本次推廣活動的重點，甘藷王以重量、甜度、造型等來評選甘藷，展現了甘藷的多樣性！

8月22日舉辦「2020金山甘藷季千人焢窯」活動，安排了甘藷知識王的闖關活動，還準備了豐富的獎項要讓民眾帶回家，活動相當多元且趣味，提升民眾對金山甘藷的認識。主辦單位為無法到現場的民眾特別安排了展售會的活動，8/27~8/28在捷運府中站板橋農會旁廣場，以及8/29~8/30在台北市希望廣場舉辦共4天的農特產聯合促銷展售會，讓民眾更加方便前往選購金山農特產；「2020金山甘藷季」活動是結合在地商家，推出金山甘藷相關的活動，歡迎民眾暑假後半期到金山享受在地農家趣味。