快訊

8月24日走馬上任！陳其邁小內閣三位副市長確定了

國徽可以辟邪？那些年，軍中流傳的黨國「鬼話」

第五屆金山甘藷王競賽成績出爐

聯合新聞網 / 時尚漫旅

新北市政府為推廣金山優質甘藷，今年舉辦第五屆金山甘藷王競賽，比賽於8月18日舉辦，分別為甜度、重量及造型三組。比賽結果：甜度組第一名為劉軒宗種植的臺農66號甘藷，甜度高達13度，相當於西瓜的甜度；重量組一樣是由劉軒宗以3,310公克拔得頭籌。造型組則由林朝聰以盤根錯節又充滿禪意的甘藷獲得第一名，外型盤曲纏繞的樣子令人聯想到樹中佛陀，一致獲得評審老師青睞，勇奪今年的造型王。

新北市政府農業局大力推動越冬計畫，有在地藷苗品質保證並讓在地農友有良性切磋的活動體驗，採用當季及當令的甘藷，配合本年度的金山甘藷季，金山區公所更於事前擴大宣傳，力邀農友以金山在地栽種之甘藷，來參加評選，今年參與競賽之甘藷數量更是歷屆辦理競賽以來最多的一次，也同時希望藉由此次競賽來提升甘藷栽培技術及銷售價格，進而推廣與行銷金山地區農特產。

金山區長廖武輝表示，金山甘藷王競賽分別為甜度組、重量組及造型組其前三名得主將在於8月22日甘藷季主活動會場頒獎表揚。造型組入選的作品與重量組優勝甘藷也都會在8月22日甘藷季的會場中展出，歡迎民眾踴躍參加。

2020年的金山甘藷季除甘藷王競賽外，於8月22日主活動千人焢窯當日，也特別安排了甘藷DIY及闖關體驗，活動相當多元且趣味，提升民眾對金山甘藷的認識。並於8月29日至9月6日(每週六、日)在金山中角灣國際衝浪基地辦理小農市集販售活動。另外8月27日至28日也在捷運府中站板橋農會旁廣場以及8月29日至30日於台北希望廣場舉辦共4天的農特產聯合促銷展售活動，廖區長誠摯邀請大家8月22日(星期六)，一起來金山「焢窯非你莫藷」，感受金山人文風景，體驗在地農村風情!活動詳情請至金山區公所網站查詢或洽活動客服小組(02-23212738)查詢。

《時尚漫旅24》
《時尚漫旅24》

延伸閱讀

金山農夫分享挑選地瓜訣竅 表面光滑最好不要有皺褶

香水造型包回來了！香奈兒秋冬新品每款都讓人好想擁有

Hello Kitty立體大頭包裝太萌！7-11門市5款「可愛中秋禮盒」出擊　還有寶可夢、米奇

金山區公所小編猝死公祭家屬質疑過勞 侯友宜：從優撫卹

相關新聞

2020金山甘藷季小農市集開跑了

進入孟夏時節，「報復型旅遊」在全台各地發酵，新北市金山區特別規劃了一連串的夏日活動，成為北部地區民眾出遊首選之一。北海岸因為特殊地形，孕育了金山區豐饒的農作特產，在此盛夏季節正是在地農作—甘藷盛產及正式進入採收的日子，為了推廣最在地、新鮮的農特產品，金山區公所行之有年的「金山甘藷季」系列活動在今夏熱鬧登場。每年，公所特別規劃暑期周末的小農市集，集結了在地特色青農，以擺攤的形式販售最新鮮的金山在地好滋味，鼓勵民眾多與生產者對話，而販售產品除地區著名—57號、66號甘藷外，現場亦有眾多金山在地自產自銷之農特產品。

第五屆金山甘藷王競賽成績出爐

新北市政府為推廣金山優質甘藷，今年舉辦第五屆金山甘藷王競賽，比賽於8月18日舉辦，分別為甜度、重量及造型三組。比賽結果：甜度組第一名為劉軒宗種植的臺農66號甘藷，甜度高達13度，相當於西瓜的甜度；重量組一樣是由劉軒宗以3,310公克拔得頭籌。造型組則由林朝聰以盤根錯節又充滿禪意的甘藷獲得第一名，外型盤曲纏繞的樣子令人聯想到樹中佛陀，一致獲得評審老師青睞，勇奪今年的造型王。

離島運動夯！ 2020第八屆「金門、馬祖、澎湖」離島縣聯合運動會

兩年一度由連江縣、金門縣與澎湖縣聯袂舉辦，今年邁入第八屆的「2020離島縣聯合運動會」，於今日（8/13）在連江縣長劉增應、金門縣長楊鎮浯及澎湖縣參議洪棟霖、金門縣立法委員陳玉珍等多位長官的見證下，宣佈正式啟動。提前預告來自金、馬、澎三地的運動健兒，將在9/18至9/20齊聚連江縣，在八大熱血賽事中爭冠較勁，包含有籃球、羽球、桌球、網球、木球、慢速壘球、磯釣及半程馬拉松等項目。其中，一般綜合賽事較少見的磯釣比賽，特選在連江縣知名觀光景點，號稱『離島的離島』莒光鄉及擁有馬祖地中海之稱芹壁聚落的北竿鄉，令賽程更添可看性。

2020南江好好玩絲念南江情系列活動

苗栗縣南庄鄉往蓬萊方向，苗124線過了南庄大橋後，就進入南江村一帶，說南江地區是南庄鄉的美食產地一點都不為過，這裡由於地形條件，加上乾淨山泉水，孕育了許多高冷蔬菜，美味農產，就連南庄最吸引人的鱒魚料理，也是在這裡養殖，為了讓南江地區有山有水的美麗環境，以及農民辛苦耕作的農產，能讓消費者看見。

神話之鳥的未來之路─「2020燕鷗保育暨永續生態研討會」

全世界僅有約100隻的黑嘴端鳳頭燕鷗(Thalasseus bernsteini)被IUCN列為極度瀕危物種，亦是前百大瀕危物種之一，馬祖是他們少數且重要繁殖地，為達保育及提供永續生態服務，如何增強在地參與是本次研討會的重要議題。由海洋委員會海洋保育署指導、連江縣政府主辦、社團法人台北鳥會承辦的「2020燕鷗保育暨永續生態研討會」已於2020年7月26日順利落幕，本次研討會參與者涵蓋了連江縣劉增應縣長、海洋委員會海洋保育署黃向文署長、國立臺灣大學森林環境暨資源學系袁孝維教授、台北鳥會張瑞麟理事長、中華鳥會呂翊維副秘書長，及多位國內外保育人士參與。

2020金山甘藷季 金山焢窯非你莫藷

火山灰壤土種植、陽明山系水源灌溉、東北季風吹拂，造就新北市金山區的甘藷鬆軟Q甜冠全臺，金山農友出產的臺農66號紅心甘藷及57號黃心甘藷都是甘藷中的極品，而適逢8月份為在地甘藷產季，金山區公所結合北海岸觀光產業、在地青農及地方創生團隊共同行銷，推出一系列精彩活動，並首推夜間星光焢窯及北海岸首場遙控無人機表演，邀請大家把握暑期一同吃當季、遊在地，來趟青春山海線，金山甘藷輕旅行！

鐵道旁的藝術創旅 與孩子一起的輕旅行

私客創旅位在懷舊的鶯歌老街上，建築及空間將藝術與當地陶瓷文化做結合，顯眼卻不突兀，打造出別具風格的新形態文創旅店。走進大廳，一顆顆映入眼簾的燈泡，點綴了整個空間，牆上一幅幅藝術家的畫，更是讓大廳瞬間成了藝廊。原來，除了讓旅人能在這裡舒適的休息外，也希望旅人能夠從這趟旅程中，獲得一點靈感。每一盞燈都像是一份巧思，照亮生活中每一處角落。

竹湖暐順麗緻文旅 為您打造專屬親子空間

竹湖暐順麗緻文旅，縱使座落科技重鎮，卻以其充沛的人文藝術氛圍吸引海內外眾多旅客。透過綠建築與自然共生概念，打造千坪綠化空間。飯店緊鄰交通大學與新竹科學園區，距離六福村、小人國主題樂園僅半小時車程，寧靜優美的環境、便捷的交通位置，絕對是新竹親子二日遊的首選住宿。 竹湖暐順麗緻文旅僅距國道一號光復路交流道3分鐘車程，彷彿將交大校區攬作自家後花園；飯店更鄰近著名的竹塹新八景「竹湖晨風」，盛暑時分，晨光疏影，微風自交大竹湖拂面而來，從竹湖暐順麗緻文旅漫步5分鐘即可抵達。坐擁地利之便卻享有遺世獨立的寧靜清幽，特別適合舉家踏青悠閒漫旅。不妨攜家帶眷漫遊風城，探索饒富興味的舊城風俗。

用台灣小吃「敲杯」的日常選酒課

這一次，你將從五味台灣經典小吃開始學飲，午後講究而不拘謹的時光裡，品酒講師將分享品飲秘訣，無論是愛吃的大腸包小腸還是蚵仔麵線，只要多點品酒知識，就能搭配出苦、酸、鹹、辛、甘與葡萄酒的美好滋味。

潘逸安夫妻遊富國島 徜徉越南珍珠島慢風情

天然純淨的富國島是越南第一大島，位在泰國灣，坐擁悠美淳樸的自然風景，還揉合了法國殖民時的飲食文化，不禁想在吹拂著徐風的陽光沙灘上漫遊賞海、暢玩海上活動，或待在飯店放鬆度假。潘逸安夫妻就趁著工作空檔，和三五好友相約揪團到這座熱帶島嶼悠閒旅行。

「全球丹寧之都」歐洲新寵兒 在阿姆斯特丹找到專屬你的感動

風車、鬱金香、精緻的木鞋……都是荷蘭行程的老調調了！這篇文章要帶你離開大家都知道的景點和餐廳，走進知名博物館深入了解名作的內涵、體驗小眾景點的獨特、參加旅客較少的活動，認識荷蘭首都阿姆斯特丹被美稱「博物館之都」、「花卉之都」、「全球丹寧之都」和鑽石重鎮的魅力！

《摘星秘密客》美食界的極致探索之旅

亞洲旅遊台「摘星秘密客」以「食」的角度出發，用舌尖品茗地方文化與生活態度，展開用味蕾紀錄世界的曼妙旅程。 耳熟能詳的「米其林指南Le Guide Michelin」從發行至今就被許多老饕視為「美食界的聖經」各方「吃貨」每年引頸期盼官方公佈名單，準備好好來場色、香、味俱全的饗宴，而獲得「米其林」認證，對於店家也是極高的榮耀，因此在「米其林指南」榜上得名，是許多廚師窮極一生的夢想，但要順利摘星可是沒有這麼簡單的唷！

熱門新聞

2020金山甘藷季小農市集開跑了

第五屆金山甘藷王競賽成績出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。