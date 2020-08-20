第五屆金山甘藷王競賽成績出爐

新北市政府為推廣金山優質甘藷，今年舉辦第五屆金山甘藷王競賽，比賽於8月18日舉辦，分別為甜度、重量及造型三組。比賽結果：甜度組第一名為劉軒宗種植的臺農66號甘藷，甜度高達13度，相當於西瓜的甜度；重量組一樣是由劉軒宗以3,310公克拔得頭籌。造型組則由林朝聰以盤根錯節又充滿禪意的甘藷獲得第一名，外型盤曲纏繞的樣子令人聯想到樹中佛陀，一致獲得評審老師青睞，勇奪今年的造型王。

新北市政府農業局大力推動越冬計畫，有在地藷苗品質保證並讓在地農友有良性切磋的活動體驗，採用當季及當令的甘藷，配合本年度的金山甘藷季，金山區公所更於事前擴大宣傳，力邀農友以金山在地栽種之甘藷，來參加評選，今年參與競賽之甘藷數量更是歷屆辦理競賽以來最多的一次，也同時希望藉由此次競賽來提升甘藷栽培技術及銷售價格，進而推廣與行銷金山地區農特產。

金山區長廖武輝表示，金山甘藷王競賽分別為甜度組、重量組及造型組其前三名得主將在於8月22日甘藷季主活動會場頒獎表揚。造型組入選的作品與重量組優勝甘藷也都會在8月22日甘藷季的會場中展出，歡迎民眾踴躍參加。

2020年的金山甘藷季除甘藷王競賽外，於8月22日主活動千人焢窯當日，也特別安排了甘藷DIY及闖關體驗，活動相當多元且趣味，提升民眾對金山甘藷的認識。並於8月29日至9月6日(每週六、日)在金山中角灣國際衝浪基地辦理小農市集販售活動。另外8月27日至28日也在捷運府中站板橋農會旁廣場以及8月29日至30日於台北希望廣場舉辦共4天的農特產聯合促銷展售活動，廖區長誠摯邀請大家8月22日(星期六)，一起來金山「焢窯非你莫藷」，感受金山人文風景，體驗在地農村風情!活動詳情請至金山區公所網站查詢或洽活動客服小組(02-23212738)查詢。