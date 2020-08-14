離島運動夯！ 2020第八屆「金門、馬祖、澎湖」離島縣聯合運動會

兩年一度由連江縣、金門縣與澎湖縣聯袂舉辦，今年邁入第八屆的「2020離島縣聯合運動會」，於今日（8/13）在連江縣長劉增應、金門縣長楊鎮浯及澎湖縣參議洪棟霖、金門縣立法委員陳玉珍等多位長官的見證下，宣佈正式啟動。提前預告來自金、馬、澎三地的運動健兒，將在9/18至9/20齊聚連江縣，在八大熱血賽事中爭冠較勁，包含有籃球、羽球、桌球、網球、木球、慢速壘球、磯釣及半程馬拉松等項目。其中，一般綜合賽事較少見的磯釣比賽，特選在連江縣知名觀光景點，號稱『離島的離島』莒光鄉及擁有馬祖地中海之稱芹壁聚落的北竿鄉，令賽程更添可看性。離島縣聯合運動會不僅為金馬澎搭起交流橋樑，也順勢注入在地觀光動能，連江縣更有世界奇景「藍眼淚」，為活動標語「健康島嶼、熱情馬祖」做出完美演譯。如此允文允武的運動盛典，預估將湧入超過數以千計的觀賽人潮，預測觀光收益再躍升！

連江縣長劉增應帶來了「世界名產-馬祖情義高粱」，熱情相邀金門縣長楊鎮浯及澎湖縣參議洪棟霖高舉共飲，冀此象徵金馬澎情比三國豪傑，情義相挺。

在全球疫情當口，大型運動賽事紛紛停辦之際，有賴國人守疫成功，除中華職棒可提前恢復賽事，獲得國際體壇高度讚揚；近期國內旅遊更因此大熱，帶動「類出國生態圈」的買氣回升。除本島花蓮、台東外，就屬有「疫情淨土」美譽的金馬澎三地最有感！因此感念國人齊力抗疫有成，第八屆「2020離島縣聯合運動會」主辦方連江縣政府，為敲響勝利鐘聲，將較以往更加盛大舉辦此橫跨三縣的運動盛會，期待三個離島的台漂青年，能趁此運動盛會回流返鄉共襄盛舉。過往幾屆賽事也曾吸引多位知名球星回故里參戰，包含博士運動員，擁有「中距離教科書」美譽的「鳥總」許智超、前SBL超級籃球聯賽表兄弟檔的三分神射手羅鈺群與模範前鋒張容軒。連江縣縣長劉增應表示：「離島縣聯合運動會由金門縣、連江縣及澎湖縣自2006年開始輪流主辦，期能藉此聯合運動會來達到三方體育活動交流，刺激離島觀光產業發展，終極目標是促進中央重視離島權益，達到能與台灣本島同等質量之發展進程。」

職棒啦啦隊女孩們帶來精彩的勁歌熱舞，為第八屆離島縣聯合運動會暨連江縣109年運動會開啟序章。

馬祖版奈良-梅花鹿 化身2020聖火傳遞大使

早在民國70年代之際，連江縣農業改良場曾將飼養的數十頭梅花鹿野放至大坵島，經不景氣規模，另連江縣不斷繁衍至今，已達數百隻規模，令連江縣除了擁有與澳洲塔斯馬尼亞及馬爾地夫瓦杜島齊名、曾被CNN評選為《世界十五大奇景》之一的藍眼淚之外，更有讓廣大遊客趨之若騖的群聚梅花鹿，堪稱馬祖版奈良。因此，連江縣2020年再執主辦權，則運用擬人插畫形式讓可愛的梅花鹿化身為聖火傳遞大使，取名為『鹿鹿Lulu』，8/29將從連江縣民的信仰中心-馬祖天后宮出發，途經連江縣的四鄉五島，包含南竿、北竿、東莒、西莒與東引，9/1傳遞聖火至澎湖縣，9/2接續聖火至金門縣，最終於9/3返回連江縣。

離島三縣長高舉共飲世界名產-馬祖高粱，象徵金馬澎情比三國豪傑

今日記者會也難得捕捉到金馬澎三離島縣長及各界長官們久違的再聚首畫面，放下繁忙公務親臨會場，就是為了聯合壯大離島縣聯合運動會的宣傳聲勢。三位長官開場致詞，更是有志一同地表示，連江縣、金門縣與澎湖縣不僅是現今少有的零確診疫情淨土，非常適合國人旅遊觀光，來此可感受到乘載著歷史風華的人文軌跡，美食美景更是不勝枚舉。為此，連江縣長劉增應帶來了「世界名產-馬祖高粱」，熱情地邀請金門縣長楊鎮浯與澎湖縣參議洪棟霖，一同取酒三杯、高舉共飲，冀此象徵金馬澎情比三國豪傑，為共創榮景，連續八屆不離不倒、情義相挺，讓離島縣聯合運動會一屆比一屆更為精彩。最後，期望離島榮景能如傳遞聖火般，延續點亮、再次加溫已熱情翻倍的旅遊人潮，擴增並作實收割離島潛藏的經濟產能與觀光收益。

欲瞭解更多賽事詳情，請參閱連江縣政府官方網站

第八屆離島縣聯合運動會暨連江縣109年運動會記者會，主打「健康島嶼、熱情馬祖」，邀請離島三縣長官一起共襄盛舉，為活動揭開序幕。