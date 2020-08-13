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2020南江好好玩絲念南江情系列活動

聯合新聞網 / 時尚漫旅

苗栗縣南庄鄉往蓬萊方向，苗124線過了南庄大橋後，就進入南江村一帶，說南江地區是南庄鄉的美食產地一點都不為過，這裡由於地形條件，加上乾淨山泉水，孕育了許多高冷蔬菜，美味農產，就連南庄最吸引人的鱒魚料理，也是在這裡養殖，為了讓南江地區有山有水的美麗環境，以及農民辛苦耕作的農產，能讓消費者看見。

南江休閒農業區發展協會，將在8月7日早上10點在南江休閒農業區旅遊中心，舉辦地景藝術節暨特色農產品推廣活動記者會，希望透過媒體宣傳.農產行銷.吸引遊客深入南江，感受慢城南江.好山好水富庶的農產美味。

2020南江好好玩絲念南江情系列活動～地景藝術節，活動訂於8月15-16兩日，活動包含了在地小農農特產展售、在地咖啡產銷班咖啡介紹、農產品DIY、南江蝴蝶生態導覽解說、闖關遊戲免費農特產兌換卷200元（2日活動共計200份）現場也邀請了職業樂團駐唱、在地原住民舞團表演。南江休閒農業區為扎根地方人文及社會責任，15/16兩日不定時舉辦義賣會，由休區捐出自產南瓜進行義賣，所得全數捐給華山基金會－南庄站。

《時尚漫旅24》
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