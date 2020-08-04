2020金山甘藷季 金山焢窯非你莫藷

火山灰壤土種植、陽明山系水源灌溉、東北季風吹拂，造就新北市金山區的甘藷鬆軟Q甜冠全臺，金山農友出產的臺農66號紅心甘藷及57號黃心甘藷都是甘藷中的極品，而適逢8月份為在地甘藷產季，金山區公所結合北海岸觀光產業、在地青農及地方創生團隊共同行銷，推出一系列精彩活動，並首推夜間星光焢窯及北海岸首場遙控無人機表演，邀請大家把握暑期一同吃當季、遊在地，來趟青春山海線，金山甘藷輕旅行！

一系列甘藷推廣活動，在今(3)日的記者會拉動「甘藷壓箱寶」揭開序幕，義式料理魔法師陳建佑主廚帶領大家示範「義式甘藷焦糖布蕾」、「橙香甘藷堅果塔」、「甘藷盆栽提拉米蘇」等3道甘藷夏日甜品，義式料理結合代表本土的甘藷蹦出新滋味，喜歡嚐鮮的朋友們可在家輕鬆料理；本年度的「金山焢窯非你莫藷」千人焢窯主活動，將在8月22日於金山區玉爐路農田展開，即日起於金山區公所網站及臉書專頁受理網路報名，有別以往今年首創推出夜間星光窯活動，窯數有限，每窯1,000元，邀請好朋友們上網搶名額；而除了焢窯體驗，主活動開場表演將邀請金嗓歌后葉璦菱蒞臨歡唱，且現場還有免費甘藷DIY體驗及農夫市集，闖關成功還有機會抽到總價值10萬元的好禮，焢窯體驗樂趣就等你來報名。

副市長吳明機表示，8月份進入金山甘藷盛產季節，鬆軟Q甜的甘藷當成主食及作為伴手禮皆合宜，金山區位於青春山海線的皇冠珍珠核心，此次甘藷季活動與金山區在地青農及地方創生團隊合作，小農市集將在8月8日至8月9日於金山青年活動中心盛大開幕，青農農特產品促銷活動等你來嚐鮮搶好康，8月15日至9月6日每週末移師中角灣國際衝浪中心持續販售當季夏令農產。而好客的金山農友，也將於8月27日至8月28日、8月29日至8月30日分別在都會區的板橋農會及臺北希望廣場舉辦展售會，夏天特有的美好滋味，讓大家搭捷運就可以方便購得，與家人分享。

2020金山甘藷季系列活動詳情，請至新北市金山區公所網站及臉書專頁查詢。