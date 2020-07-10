竹湖暐順麗緻文旅 為您打造專屬親子空間

圖文提供｜竹湖暐順麗緻文旅 整理撰文｜宋秋美

千坪綠化空間，讓你與自然共生

竹湖暐順麗緻文旅，縱使座落科技重鎮，卻以其充沛的人文藝術氛圍吸引海內外眾多旅客。透過綠建築與自然共生概念，打造千坪綠化空間。飯店緊鄰交通大學與新竹科學園區，距離六福村、小人國主題樂園僅半小時車程，寧靜優美的環境、便捷的交通位置，絕對是新竹親子二日遊的首選住宿。

竹湖暐順麗緻文旅僅距國道一號光復路交流道3分鐘車程，彷彿將交大校區攬作自家後花園；飯店更鄰近著名的竹塹新八景「竹湖晨風」，盛暑時分，晨光疏影，微風自交大竹湖拂面而來，從竹湖暐順麗緻文旅漫步5分鐘即可抵達。坐擁地利之便卻享有遺世獨立的寧靜清幽，特別適合舉家踏青悠閒漫旅。不妨攜家帶眷漫遊風城，探索饒富興味的舊城風俗。

打造專屬親子房型，共享天倫之樂

客房擁有16坪空間大空間，具備獨立陽台，一房一廳的設計附帶乾濕分離衛浴、蛋型浴缸，一應俱全的設備體現文旅「體貼入心，更甚於家」的待客之道。以設置兩座電視牆面劃分明亮空間，無隔間且開放式的空間、兩張大床的家庭房就留給家長們和小朋友入住，寬幅落地窗的美麗窗景與適合孩子跑跳的流暢動線，讓室內採光最大化，以童心打造完善的互動空間，在房內也能共享歡樂的親子時光，讓你感受「家外之家」的熟悉感。

延續房內一貫的木質調性，以溫潤木質為核心，創造親子專屬的繽紛遊戲空間，採用天然實木、植物性水染漆、通過歐盟玩具安全標準，為孩童打造安全無毒的玩樂天堂。讓孩子在玩樂中學習、在體驗中洞見、在愛中成長發亮。

入住暐順，品味幸福瞬間

館內更設有高樓層空中酒吧(Sky Lounge)與完善的健身房、三溫暖水療池，為房客舒緩身心。當沈澱下來回到日常，抬頭一看溫暖的陽光從窗外緩緩灑落，靜謐綠意的空間裡，與家人相伴的每個時刻，重拾簡單生活的愜意歡樂。在這裡，時間仿佛是靜止的，而心變的空靈、透徹、明亮。在這裡，城市的喧囂被隔離，繁忙、壓抑都在此刻消散。或許會發現美就在生活中，更多美好的幸福瞬間，待我們細細品味。

竹湖暐順麗緻文旅

電話： 03-571-5888

地址： ​新竹市東區大學路16號

網址：chuhu.landishotelsresorts.com