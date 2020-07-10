鐵道旁的藝術創旅 與孩子一起的輕旅行

圖文提供｜私客創旅

私客創旅位在懷舊的鶯歌老街上，建築及空間將藝術與當地陶瓷文化做結合，顯眼卻不突兀，打造出別具風格的新形態文創旅店。走進大廳，一顆顆映入眼簾的燈泡，點綴了整個空間，牆上一幅幅藝術家的畫，更是讓大廳瞬間成了藝廊。原來，除了讓旅人能在這裡舒適的休息外，也希望旅人能夠從這趟旅程中，獲得一點靈感。每一盞燈都像是一份巧思，照亮生活中每一處角落。

「親子」和「藝術」的距離不再遙遠

以為這只是一間漂亮的文創旅店嗎? 走上二樓，有別於一樓的藝術氣息，超大的兒童遊戲室出現了，不同於一般親子樂園色彩鮮明的卡通風格，立方樂親子王國色調溫柔舒服，溜滑梯球池、醫院郵局超市小社區、桌遊、樂高積木、腳行車車道、各式各樣角色扮演服裝，小朋友耗電一整天絕對沒問題，肚子餓了再到三樓Mr.Bulb鮑伯先生餐廳用餐。對於有小小孩的爸媽而言，不論是逛老街、樂園遊玩、手做陶藝DIY還是吃飯，一天行程步行就能完成，相當方便。

「住在，藝術裡」

除了一般輕工業風的設計房型外，私客規劃了七個主題的藝術房型，每一間都與不同的藝術家合作，透過藝術家的專長，不需要冗長的言語交流，也能將創作的故事傳達給每個旅人，無論是親子、情侶、三五好友或是商務旅行，都能在這裡找到適合的房間。來到私客，放下所有煩惱疲累，裝進滿滿靈感與力量，踏上嶄新的旅程!