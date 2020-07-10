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用台灣小吃「敲杯」的日常選酒課

聯合新聞網 / 時尚漫旅

圖文提供｜煙波大飯店蘇澳四季雙泉館

由苦、酸、鹹、辛、甘為題，

從台灣小吃開始學飲。

一門學了可以馬上應用，

專屬台灣土地的餐酒趣味學。

你習慣用美食記錄旅行時刻嗎？你喜歡用味蕾去嘗試新的體驗嗎？走吧，走入恬靜幽慢的蘇澳小鎮，為規律日子注入新鮮樣貌。在此，你將被山海比鄰的動靜美景環抱，入住煙波蘇澳四季雙泉館，你將享受蘇澳獨有奢華－日出、海景，以及房內獨立大理石黃金雙湯，如再多留一天品飲一口，你將可化此刻的微醺歡笑為生活的儀式樂趣。

「如何找到自己喜歡的風味？」

「酒怎麼和我的日常飲食搭配?」

這一次，你將從五味台灣經典小吃開始學飲，午後講究而不拘謹的時光裡，品酒講師將分享品飲秘訣，無論是愛吃的大腸包小腸還是蚵仔麵線，只要多點品酒知識，就能搭配出苦、酸、鹹、辛、甘與葡萄酒的美好滋味。

到了夜晚，許多人遠觀卻不曾真正認識的威士忌將搭配濃濃台灣味美食端上桌，「很多人因為不了解而錯失了認識威士忌的機會。」此次與煙波合作新永合洋酒Andy執行長說，「這是需要多一點時間了解的酒。」透過講師帶領小口啜飲威士忌豐富味道－花香味、麥芽甜味、太妃糖味，或是奶油巧克力味，以輕鬆的方式，慢慢體驗道地美食佐飲威士忌的細緻口感。而這份酒香的滋味，將一直延續到隔日晨光初露…吃一口主廚特製威士忌磅蛋糕，為這難忘的假期畫上一個下次再訪的分號吧！

三天兩夜「台灣味的日常選酒課」7月限量住房推出

煙波蘇澳館為迷人的蘇澳小鎮打造旅人放緩腳步的慢遊時光，7月活動日入住，即可品嘗主廚特製的台灣在地佳肴搭飲美酒佳釀 ，為自己預定一次不同以往但充滿樂趣的假期。用台灣小吃「敲杯」的日常選酒課，邀請入住體驗！

電話： 03-996-6600 ( 數量有限，額滿為止 )

地址： ​宜蘭縣蘇澳鎮中正路38號

關注我們：＠lakeshorehotel.Suao

《時尚漫旅24》
《時尚漫旅24》

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