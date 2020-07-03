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潘逸安夫妻遊富國島 徜徉越南珍珠島慢風情

聯合新聞網 / 時尚漫旅

圖片提供│潘逸安　採訪撰文│楊若婷

天然純淨的富國島是越南第一大島，位在泰國灣，坐擁悠美淳樸的自然風景，還揉合了法國殖民時的飲食文化，不禁想在吹拂著徐風的陽光沙灘上漫遊賞海、暢玩海上活動，或待在飯店放鬆度假。潘逸安夫妻就趁著工作空檔，和三五好友相約揪團到這座熱帶島嶼悠閒旅行。

登富國島之世界最長跨海纜車

談起搭乘富國島跨海纜車，顛覆了潘逸安對這裡的想像，還記得從高空中眺望遠處，星星點點的漁船就散落在波光粼粼的海灣上，與質樸村落景緻相襯，更顯純樸靜謐！出海浮潛時，海中美麗珊瑚與熱帶魚群驚豔了視覺外，還在船上享用漁夫平常吃的午餐。而海釣時，雖然沒釣到魚，但也體驗了海中垂釣的樂趣。

越南有四個發放賭場執照的飯店，其中一個就在富國島的珍珠飯店。潘逸安夫妻這次雖未入住，但率先來這裡參觀了私人海灘、游泳池、與賭場等度假設施，並在迷人陽光照拂下，與茅草傘、沙灘和海景合照，為這般美好時光留下身影。

這次還到富國島SAFARI野生動物園，聽說這裡有超過上百種野生動物，於是搭上了巴士，透過車窗近距離觀賞他們的足跡。而來到擁有水陸遊樂設施的富國島珍珠遊樂園，才發現這裡比較適合十幾歲的小朋友遊玩，算是可親子共遊的溫和樂園。

折騰一夜的富國島機場驚魂記

從富國島回到胡志明市的原定下午班機，因飛機故障延誤，只好從三點等到半夜十二點，好不容易爭取到住一晚飯店，卻待不到三小時就要搭早班機出發，不只沒睡飽、整整延遲一天後才到胡志明市，浪費了一天時間。同團朋友因有投保旅行平安險而獲得理賠，可惜當時潘逸安夫妻沒有投保，建議旅人們行前要投保，多少能得到補償。

回到胡志明市後，仍決定在中午check out前入住原先訂好的旅館，洗澡補眠後，才有力氣補玩剩下的半天市區行程。猶記去了粉紅教堂，可惜當時正在整修，有鷹架的畫面拍起來實在不好看，好在百年西貢中央郵局旁的整排咖啡公寓很吸睛，就在這享受文青風的悠閒時光。

越南幣值大卻物美價廉美食多

富國島庭駒夜市有很多越南美食，其中不乏各種生猛海鮮，隨時可現場燒烤品嚐、看起來很獨特的炒冰也別錯過，還有熟悉的越南春捲、法式麵包等美食。潘逸安認為海鮮、魚類等稍感腥味外，大部份都蠻符合台灣人的口味，這些在台灣雖很常見，但更道地美味，蔬菜味更濃郁，在悶熱夏天吃起來，清爽可口不油膩。

富國島也可以泡泥漿溫泉，或安排越式SPA按摩。聽說這裡按摩很厲害，但價格卻不便宜。至於物價，像是當地機場購買的手工竹編包，大概三百元台幣有找，而T恤一件也不到台幣一百元。甚至他還買了河內、胡志明市的星巴克城市杯，二個才不到台幣四百元，比起台灣或其他城市，相當便宜。

越南幣值大卻物美價廉美食多

富國島庭駒夜市有很多越南美食，其中不乏各種生猛海鮮，隨時可現場燒烤品嚐、看起來很獨特的炒冰也別錯過，還有熟悉的越南春捲、法式麵包等美食。潘逸安認為海鮮、魚類等稍感腥味外，大部份都蠻符合台灣人的口味，這些在台灣雖很常見，但更道地美味，蔬菜味更濃郁，在悶熱夏天吃起來，清爽可口不油膩。

富國島也可以泡泥漿溫泉，或安排越式SPA按摩。聽說這裡按摩很厲害，但價格卻不便宜。至於物價，像是當地機場購買的手工竹編包，大概三百元台幣有找，而T恤一件也不到台幣一百元。甚至他還買了河內、胡志明市的星巴克城市杯，二個才不到台幣四百元，比起台灣或其他城市，相當便宜。

由於越南幣值很大，很難換算成台幣，潘逸安感嘆：「根本隨時都是帶著幾百萬出門啦，對這種幣值很大的算法，不知怎麼換算台幣，還真有點困擾。」他索性直接把身上的錢掏出來給小販自己找零，省去換算半天的麻煩。

珍珠之島 值得旅遊新興景點

有珍珠島之稱的富國島，正是處在開發中的島嶼，若選擇自由行，要考慮到交通工具的問題。潘逸安因是揪友一起包團，有固定包車可接送，蠻建議現階段跟團去較方便。島上有自然美麗的海灘風情，還有多元玩法，可盡情享受度假，重點是還可順道玩胡志明市。

潘逸安認為越南的天氣悶熱，最好能穿輕便、舒服的衣褲，再多帶雙鞋子，和放鬆的心情就好。若是雨季前往，雖是陣雨型態，但雨稍大要多注意。而從胡志明新山一國際機場出關入境前，可以在唯一一間電信行先買好行動網路電話卡，當時他買一張才8元美金，網速也穩定快速，因為一旦入境後，雖然有數間電信公司可選擇，但價格都是二倍起跳哦。

潘逸安的富國島之旅，充滿著值得再去的回憶，即便氣候炎熱，卻擁有無敵海景，讓人好想逗留。這裡也純樸寧靜，當地放眼望去都是歐美遊客，東方遊客並不多，光是去過這次就讓他念念不忘，也決定和朋友計劃近期再回到富國島旅行。也許這一次就能入住珍珠飯店，還可以順道去賭場賭一把。若想到海島慵懶放鬆的旅人們，這是個蠻適合慢旅的度假天堂。

潘逸安

潘逸安（1982年2月6日－），前名是「潘祈諺」，為台灣男演員。2015年，因飾演《親家》的張漢文一角而使得知名度提升。2016年，飾演《甘味人生》謝元豹黑暗面角色走紅。2018年，飾演《金家好媳婦》王查理。2019年，與小十歲圈外網紅女友Vivian結婚，並於年底生下愛女小米估。2020年，《生生世世》飾演林政男。

《時尚漫旅24》
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