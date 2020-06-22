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「全球丹寧之都」歐洲新寵兒 在阿姆斯特丹找到專屬你的感動

聯合新聞網 / 時尚漫旅

風車、鬱金香、精緻的木鞋……都是荷蘭行程的老調調了！這篇文章要帶你離開大家都知道的景點和餐廳，走進知名博物館深入了解名作的內涵、體驗小眾景點的獨特、參加旅客較少的活動，認識荷蘭首都阿姆斯特丹被美稱「博物館之都」、「花卉之都」、「全球丹寧之都」和鑽石重鎮的魅力！

西歐融合北歐文化，荷蘭既有歐洲大陸的繽紛色彩，也有北歐的高冷簡潔風格；來到荷蘭，你會感受到勇於創新和實驗的氣氛，人們親切又開放，能為你帶來美好的旅遊體驗。

在大大小小的二手市集，被熱衷回收作環保的荷蘭人感動。阿姆斯特丹近年也被時尚雜誌選為全球古董古著愛好者最愛的的十大市集之一、在餐飲界被激賞！近年成為台灣人新寵兒的荷蘭，應該怎麼玩？

小城山水之旅

「阿姆斯特丹」名稱來自於水壩和當地河流，13世紀之後發展成一座貿易港口城市，到了16世紀更成為荷蘭「黃金時代(The Golden Age)」整個歐洲的重要港口，讓荷蘭躍升世界領先地位；今天，我們可以沿著她165條被列入UNESCO世界文化遺產的運河探索荷蘭的前世今生，享受低地之國獨有的精緻建築、前衛風格和咖啡香。

阿姆斯特丹總是綠意盎然。馮德爾公園(Vondelpark) 是全市最大的開放公園，離博物館廣場很近，逛完荷蘭國家博物館或梵谷博物館之後可以在這裡享受你的荷式野餐！而最有標誌性的運河有三條－國王運河(Keizersgracht)、王子運河(Prinsengracht) 與紳士運河(Herengracht) 環繞市中心；領略阿姆斯特丹的最佳方式，除了跳上單車－荷蘭人可能會親切地稱呼你Dutch girl/ boy、散步或搭乘遊船，入夜後可以選擇遊船晚宴，讓熱鬧華麗的城市氣氛豐富你的感官。除了在陸地上遊玩，我們推薦你「飛越」阿姆斯特丹。這是一次飽覽城市建築、寬闊海色和荷蘭平坦田園的最好方式，隨手拍一張照片，都能讓你跳脫觀光客視角！直升機由Deleuksterondvluchten提供，會帶你在特別的景點上多作停留，或低飛讓你親近著名建築！如果你打算留在陸地上，阿姆斯特丹最高處，就在中央火車站附近的Sky Lounge Amsterdam，安安靜靜地俯瞰這座創造奇蹟的城市，讓心情亮起來。不遠處是平價義大利餐廳Vapiano，你一定會喜歡！

都會購物路線

阿姆斯特丹從17世紀開始就是吸引法國等王公貴族血拼的地點，現在依然是由富有個性的市集、文藝街區、古典咖啡館、畫廊、手工作坊、獨立商店和高級精品店組成的時髦都會。經典的地段首選老區「約旦區」，從九街(De Negen Straatjes) 和北市場(Noordermarkt) 出發，附近有船屋博物館 (Houseboat Museum) 和阿姆斯特丹乳酪博物館 (Amsterdam Cheese Museum)；高端的Oud-Zuid，聚集了優秀藝術家而成為探索露天展覽和市集，你的好物淘寶和城市攝影就在這裡實現！

阿姆斯特丹也以咖啡文化聞名，Café Chris 是約丹區最老的咖啡館，歷史可追溯至1624年。這間舒適的啤酒屋讓你品嘗聞名世界的荷蘭啤酒外，也提供撞球桌，說不定你就在這裡交到荷蘭新朋友囉。要注意的是，Coffee Shop在荷蘭不是一般的咖啡館，是販售著名「菸草」的地方，想喝咖啡一定要說你去的是Café！

如果你喜歡珠寶，阿姆斯特丹還是全世界最重要的鑽石加工中心之一（荷蘭的銀器製作也同樣歷史悠久），從16世紀開始就非常出色，更曾造出全球最大的鑽石、英國王冠裝飾！最值得參觀的是Gassan鑽石場，出色的工藝榮登世界非物質遺產之列。

探索非主流景點

有人說阿姆斯特丹是全世界最開放前衛的城市，沒錯！想開眼界的話，可以把這幾個地方放進行程表－阿姆斯特丹魔術秀Amsterdam Magic Show 由7位國際級魔術師各顯神通。表演場地位在約旦區，距離猶太女孩的安妮之家只有5分鐘距離，滿是咖啡館和小店的水壩廣場也在附近；魔術秀前身是歌劇院，走進來給自己一個多鐘頭的神祕歡樂時光吧！　

如果你沒打算走進紅燈區，但想理解這份職業和從業者的故事，「紅燈區博物館 Red Light Secrets」能給你很多新的感受，包括親自坐在街邊櫥窗裡看人來人往。

阿姆斯特丹最奇特的博物館還有「信不信由你Ripley's Believe It or Not!」，Ripley是一位探險家，現在延續他的探索的精神，把七公尺的機器人、改造過或奇特材質製成的作品和來自全世界的怪怪物品放在這裡，可以滿足你的好奇心！ 　

荷式藝術瑰寶

荷蘭歷史上黃金時代在航海、商業上的繁榮，讓藝文創作達到巔峰，荷蘭的繪畫也成為世上獨樹一幟的風格。在前進博物館區，拜訪梵谷博物館和國立博物館之前，先從王宮開始吧！阿姆斯特丹王宮紀錄了荷蘭17 世紀至今的歷史，黃金時代的雕塑傑作都能看得到，現是專用於頒獎典禮和招待國家貴賓的場地。王宮旁邊是紀念二戰時期，猶太悲慘歷史的水壩廣場，紀念碑是荷蘭大大小小紀念活動的集中地帶。

說到荷蘭世界知名的畫家，四位大師－梵谷(Vincent van Gogh) ，林布蘭(Rembrandt van Rijn) ，維梅爾(Johannes Vermeer) 和史堤(Jan Steen) 的傑作，在荷蘭各大博物館都可以找到。　

梵谷博物館收藏了幾百幅油畫和書信，有全球最豐富的梵谷畫作，因為精彩又完整，讓藝術愛好者趨之若鶩！因此也必須預訂門票，最好的方式是透過旅遊票券網站預約。荷蘭國立博物館可以說是規模最大的博物館，如果你喜歡富有實驗精神的林布蘭，這裡有整個展廳的大師作品！你可以選擇深度的參觀法－VIP行程，率先獲得優先入場的通行證，並享受3小時的專家導覽。看完展，門邊就是「I Amsterdam」標誌，打卡任務完成！

如果你想走進現代藝術，有著浴缸外觀的阿姆斯特丹市立博物館（Stedelijk Museum Amsterdam）有馬蒂斯的作品，是充滿時尚感的地方。　

離開博物館，可以逛逛劇院！世界上最美的劇院之一Theater Tuschinski，金碧輝煌，常舉辦重要活動，例如新電影在荷蘭的首映會，身在藝術殿堂，睜大眼睛讓自己好好地被感動吧。

《時尚漫旅23》
《時尚漫旅23》

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